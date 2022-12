Reklama

Naturalny kauczuk staje się strategicznym surowcem. By uniezależnić się od dostawców z Azji Bridgestone inwestuje miliony dolarów w badania nad innym źródłem znanym od kilkudziesięciu lat - pustynnymi krzewami w Ameryce.

Gwajula srebrzysta powszechnie występująca w Meksyku i Teksasie może znów odmienić oponiarski świat. Dlaczego znów? Już raz uratowała Amerykę, gdy w czasie drugiej wojny światowej Japonia zawładnęła zasobami lateksu z drzew Hevea w Malezji. Wówczas okazało się, że gwajula stała się dobrym zamiennikiem.

Bridgestone teraz nie szczędzi środków. Na badania nad gwajulą wydano już ponad 100 milionów dolarów. Wybudowano m.in. pilotażową farmę i zaangażowano nie tylko miejscowych rolników, ale i rdzennych mieszkańców Ameryki. Plany obejmują obsadzenie ponad 25 tys. arów (ponad 62,5 tys. hektarów).

Pierwsze opony z gwajuli już przechodzą testy

Pierwsze opony z gwajuli już są testowane. Kauczuk wykorzystano w wyścigowym ogumieniu Firestone Firehawk, które w sierpniu 2022 r. trafiły do wyścigów Indy 500 Stop Challenge w USA (bolidy wyposażone w eksperymentalne opony rozpędzały się do prędkości 200 km/h).

Kauczuk z gwajuli trafił także do opon Bridgestone Enliten EV do samochodów elektrycznych. Nowe gumy wyposażono w zintegrowane czujniki gromadzące dane o ciśnieniu, temperaturze, przyspieszeniu i obciążeniu, by na bieżąco monitorować stan opon. Nowe Enliten EV zadebiutują podczas wystawy CES w Las Vegas.

Nowy kauczuk w oponach Bridgestone produkowanych w Polsce

Czy nowy kauczuk pojawi się także w oponach Bridgestone produkowanych w Polsce? Trudno to wykluczyć, gdyż Stargardzie już powstają jedne z najnowocześniejszych opon z zatopionymi czujnikami RFID pełniącymi rolę cyfrowego identyfikatora. W komplecie z czujnikami układu TPMS można skorzystać z usługi telematyki Fleet Pulse i zdalnego monitorowania stanu technicznego opon. A to już wstęp do prawdziwego internetu rzeczy.