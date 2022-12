Reklama

NIO to jeden z najciekawszych producentów samochodów elektrycznych z Chin, który zaczyna coraz poważniejszą ekspansję na rynek europejski. Firma otworzyła już kilka lokalizacji na Starym Kontynencie, ale dopiero teraz zaczyna ofensywę modelową, która jest pozycjonowana w segment premium, gdzie karty rozdają takie marki jak Mercedes, Audi, BMW czy Volvo.

NIO zaprezentowało właśnie dwie dwie nowości, które już niebawem mogą stać się codziennym widokiem na europejskich drogach. Pierwszy to crossover w stylu coupe - EC7. Druga nowość to flagowy SUV - ES8 w odświeżonej formule.

NIO EC7 to flagowy SUV Coupe, który uderzy w segment premium

NIO EC7 ma być flagowym crossoverem coupe od chińskiego producenta. Auto o długości 4968 mm, szerokości 1974 mm i rozstawie osi wynoszącym 2960 mm jest podobnych rozmiarów, co modele BMW X6 lub Mercedes GLE Coupe.

Projekt nadwozia zaskakuje dynamiczną linią. Projektantom udało się uzyskać ekstremalnie niski współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,23. Taki wynik udało się osiągnąć poprzez zastosowanie przemyślanych rozwiązań, jak choćby dynamiczna linia dachu połączona z przednią szybą czy chowane klamki. Z tyłu zamontowano aktywny spojler, który poprawia właściwości jezdne przy dużych prędkościach.

Model EC7 jest wyposażony w panoramiczny dach ze szkła o powierzchni 1,94 metra kwadratowego. Jego konstrukcja składa się z dwóch tafli szkła, co zapewnia odpowiednią izolację akustyczną i termiczną. Kierowca może w każdej chwili na żądanie przyciemnić szybę w pięciu poziomach.

NIO EC7 jest naszpikowany komfortowymi rozwiązaniami i technologiami

Podstawowa wersja EC7 będzie wyposażona w cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,2 cala oraz system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 12,8 cala. O komfort kierowcy zadbają podgrzewane i wentylowane fotele z funkcją masażu obszyte perforowaną skórą syntetyczną.

W standardzie znalazła się również 3-strefowa klimatyzacja, inteligentny system zapachowy oraz 23-głośnikowe nagłośnienie w standardzie Dolby Atmos o łącznej mocy 1000 W. Pasażerowie na tylnej kanapie będą mieć do dyspozycji wyświetlacz o przekątnej 6,6-cala oraz podgrzewane fotele z elektrycznie rozkładanymi oparciami.

NIO EC7 z autonomiczną jazdą w abonamencie

Na pokładzie NIO EC7 będzie dostępny układ NAD (NIO Autonomous Driving), składający się z systemu Aquila zbudowanego z 33 czujników. Czujniki obejmują radar LiDAR o ultradalekim zasięgu, siedem kamer o wysokiej rozdzielczości (8 megapikseli), pięć radarów fal milimetrowych, cztery światłoczułe kamery (3 megapiksele), 12 czujników ultradźwiękowych, dwa precyzyjne czujniki pozycjonujące oraz czujnik do obsługi V2X. Aktywacja funkcji autonomicznej jazdy będzie dostępna po opłaceniu miesięcznej subskrypcji.

NIO EC7 ma 3 wersje akumulatora. Zasięg nawet do 940 km

Samochód będzie dostępny w trzech wersjach, które różnią się pojemnością akumulatorów:

75 kWh (zasięg do 490 km),

100 kWh (zasięg do 635 km),

150 kWh (zasięg do 940 km).

Wersja z największym akumulatorem trafi do sprzedaży dopiero kilka miesięcy po premierze. Niezależnie od wybranego wariantu, wszystkie modele będą napędzane dwoma silnikami zamontowanymi przy obu osiach. Łączna moc takiego zestawu to 653 KM, a maksymalny moment obrotowy to 850 Nm. NIO EC7 w takiej konfiguracji rozpędza się od 0 do 100 k/h w 3,8 s.

NIO EC7 nie będzie tani. Ceny od 68 tys. dolarów

Producent opublikował cennik modelu EC7. Samochód będzie kosztować od 478 tys. juanów (ok. 68 tys. dolarów). Producent przygotował specjalną wersję wyposażenia w związku z premierą modelu. NIO EC7 Premiere Edition będzie kosztować 578 tys. juanów (ok. 83 tys. dolarów). Pierwsze dostawy do klientów rozpoczną się w maju 2023 roku. Auto zadebiutuje w Europie w drugiej połowie przyszłego roku.

NIO ES8 po face-liftingu jest większy i wygodniejszy

Korzystając z okazji marka NIO zaprezentowała jeszcze jeden samochód. To odświeżona wersja modelu ES8, który jest dostępny na rynku od kilku lat. Samochód ma teraz 5099 mm długości, 1989 mm szerokości oraz 1750 mm wysokości, a rozstaw osi to 3070 mm. To oznacza, że samochód jest dłuższy o 77 mm od poprzednika, a pasażerowie zyskali 60 mm dodatkowej przestrzeni.

NIO ES8 pomieści 6 pasażerów na pokładzie

W kabinie zmieszczą się trzy rzędy siedzeń. W pierwszych dwóch zamontowano cztery indywidualne fotele, a w ostatnim dwuosobową kanapę. Wygląd kabiny jest w zasadzie odzwierciedleniem modelu EC7. Kokpit przyozdobiono dwoma ekranami, a nad klimatem w kabinie panuje 23-głośnikowy system audio.

NIO ES8 z napędem od EC7, zasięg do 605 km

NIO ES8 jest również wyposażony w dwusilnikowy napęd na wszystkie koła. Maksymalna moc 653 KM (850 Nm) zaoferuje nieco gorsze osiągami w porównaniu z mniejszym crossoverem coupe. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,1 sekundy. Klienci będą mogli wybierać pomiędzy wersjami 75 kWh i 100 kWh. Maksymalny zasięg samochodu podawany przez producenta to 605 km.

NIO ES8 kosztuje od 75,8 tys. dolarów

Ceny modelu startują od 528 tys. juanów (ok. 75,8 tys. dolarów) za wersję z mniejszym akumulatorem. Topowy wariant kosztuje 586 tys. juanów (ok. 84 tys. dolarów). Dostawy pierwszych egzemplarzy odświeżonego NIO ES8 rozpoczną się już w czerwcu 2023 roku.