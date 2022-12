Reklama

Lucid zakończył dostawy pierwszych egzemplarzy modelu Air Dream Edition dla klientów w Stanach Zjednoczonych, a teraz przyszedł czas na Stary Kontynent. Statki transportujące samochody przez ocean właśnie zameldowały się w europejskich portach.

Lucid dostarczył na początek auta do klientów z Niemiec i Holandii w dwóch wersjach: Range oraz Performance. Tym samym samochód przeszedł oficjalny proces homologacyjny wraz z pomiarem zużycia energii elektrycznej w standardzie WLTP.

Lucid Air ma rekordowy zasięg. Pokona wszystkie elektryki na rynku

Amerykański model elektryczny startuje na naszym rynku z wysokiego "C". Wersja Dream Edition Range, wyposażona w 19-calowe koła, zgodnie z procedurą pomiarową, oferuje niesamowity zasięg na poziomie 883 km.

To sprawia, że Lucid Air oferuje największy zasięg spośród wszystkich samochodów elektrycznych oferowanych na terenie Europy. W tej specyfikacji samochód jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 933 KM.

Z kolei wersja Dream Edition Performance jest również wyposażona w dwa silniki, ale oferuje napęd AWD z nieco większą mocą – 1111 KM. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,5 s, a jego zasięg w cyklu mieszanym (WLTP) wynosi 799 km. Dla porządku warto dodać, że mocniejsza wersja jest postawiona również na 19-calowych kołach.

Lucid Air naładuje 400 km zasięgu w 15 minut

Obie wersje są napędzane silnikiem elektrycznym pracującym pod napięciem ponad 900 V. Samochód obsługuje najszybsze ładowarki dostępne na rynku – 300 kW+. Model Lucid Air umożliwia doładowanie 400 km zasięgu z czasie 15 minut, co sprawia, że elektryczny samochód wydaje się bardzo rozsądnym narzędziem do podróżowania na dużych odległościach pomiędzy miastami.

Lucid Air kosztuje w Europie o ćwierć miliona zł więcej niż w USA

Lucid Air Dream Edition nie jest tanim samochodem. W końcu amerykańska marka pozycjonuje się jako producent z segmentu luksusowego. Cena bazowego modelu w Stanach Zjednoczonych wynosi 169 tys. dolarów, co w przeliczeniu daje ok. 740 tys. zł. Po przepłynięciu oceanu i doliczeniu akcyz i podatków, cena bazowa w Niemczech podnosi się do 218 tys. euro, co przy dzisiejszym kursie daje ponad milion zł.

Klienci w Europie nie mogą już zamawiać modelu Air w specjalnej odmianie Dream Edition, ponieważ model jest już wyprzedany. Na szczęście producent przyjmuje rezerwacje na inne warianty – Lucid Air Pure, Touring oraz Grand Touring. Żeby ustawić się w kolejce po ten samochód wystarczy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 300 euro.

Lucid Air jest już w Europie. Gdzie można zamawiać elektryczne samochody?

Lucid Air jest dostępny w sprzedaży dla klientów z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Monako, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Na tej liście nie ma jeszcze Polski, ale nie trzeba wybierać się w daleką podróż, żeby zobaczyć ten samochód na żywo.

Firma otworzyła niedawno swoją trzecią lokalizację w Europie – Hilversum w Holandii. Wcześniej firma uruchomiła ekskluzywne salony w Genewie i Monachium. Włodarze marki zapowiadają intensywną ekspansję w Europie. Niewykluczone, że na tej liście kiedyś pojawi się Polska.