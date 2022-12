GDDKiA ostrzegła przed występującymi w całym kraju opadami śniegu i błotem pośniegowym, które występuje w województwie podlaskim i zachodniej części województwa pomorskiego, w województwie świętokrzyskim, w południowej części województwa małopolskiego, a także na dk 63 odc. Radzyń Podlaski – Sławatycze w woj. lubelskim.

Błoto pośniegowe może utrudniać jazdę również w województwie łódzkim, centralnej i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w województwie opolskim i wschodniej części województwa wielkopolskiego oraz w województwie podkarpackim, mazowieckim i w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego, a także w południowej części województwa lubuskiego.

Apel o ostrożną jazdę

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W poniedziałek w kraju będzie zachmurzenie całkowite i duże, miejscami większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na północy oraz południowym zachodzie również o natężeniu umiarkowanym. Tylko nad morzem deszcz ze śniegiem. Na południu i wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm, na północy do 15 cm. W trakcie opadów śniegu okresami widzialność ograniczona będzie do 500 metrów.

Temperatura maksymalna od -7 st. C w kotlinach karpackich i -3 st. C na wschodzie do 0 st. C, 1 st. C na zachodzie i około 4 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 70 km/h, północny i zachodni. Miejscami wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Nad morzem wiatr będzie dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.

autor: Marcin Chomiuk