Chodzi m.in. o odcinki, które maja uzupełnić podstawową sieć drogową - trasę S74 z centralnej Polski na Podkarpacie czy S11 z Pomorza Zachodniego na Górny Śląsk.

Reklama

Problemy z budową

Porażką jest jednak realizacja trasy Via Carpatia na Podlasiu. Po unieważnieniu decyzji środowiskowej jeszcze długo mogą nie powstać odcinki na południe od Białegostoku. Protesty budzi też przebieg trasy przez Biebrzański Park Narodowy.

GDDKiA w tym roku chce zaś oddać ok. 260 km nowych dróg. Będą to m.in. trzy odcinki trasy Via Baltica z Mazowsza w stronę Litwy, przebudowana autostrada A18 przy granicy z Niemcami, fragment S3 przy granicy z Czechami czy S7 z Warszawy do Tarczyna