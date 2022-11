Reklama

Ładowanie samochodu elektrycznego na stacjach GreenWay czy GO+EAuto może być tańsze o 30 proc. Wystarczy pobrać i zarejestrować się w aplikacji EV Klub Polska, a następnie zapłacić kartą Visa.

Nowy program to efekt współpracy Visa i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w partnerstwie z GreenWay, GO+EAuto i EV Klub Polska.

Ładowanie samochodów elektrycznych o 30 proc. tańsze

EV Klub Polska zrzeszający 5 tys. kierowców i entuzjastów aut elektrycznych, stworzył aplikację mobilną, dzięki której użytkowanie e-pojazdów stanie się nie tylko łatwiejsze, ale również tańsze. Dzięki rozbudowanym funkcjom aplikacji użytkownicy samochodów z napędem elektrycznym w Polsce mogą otrzymać szereg benefitów.

– Potrzeby użytkowników samochodów elektrycznych przyczyniły się do podjęcia decyzji o stworzeniu dedykowanej aplikacji, która nie tylko ułatwi użytkowanie auta elektrycznego, ale będzie również oferować benefity o wymiarze finansowym. Wśród nich są zniżki na ładowanie EV – tłumaczy Łukasz Lewandowski, koordynator EV Klub Polska. – Dzięki współpracy z naszymi partnerami strategicznymi, tj. Visa, GreenWay Polska oraz GO+EAuto, możemy zaoferować członkom klubu od 10 do 30 proc. rabatu na ładowanie, na blisko 1000 punktów ładowania w całym kraju. A to tylko część benefitów, jakie są oferowane za pośrednictwem aplikacji – dodał.

Aplikacja, którą można pobrać w wybranych sklepach mobilnych, oferuje 20 różnych funkcjonalności. Zawiera np. aktualizowaną na bieżąco mapę z bazą wszystkich stacji ładowania w Polsce, a także przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o aktualnej dostępności wybranej stacji ładowania oraz poszczególnych złączy. Użytkownicy aplikacji mogą również skorzystać z szeregu benefitów takich jak zniżki na zakup wallboxa, detailing auta czy nocleg w hotelu. Zaletą jest też możliwość oznaczania obecności kierowców EV przy ładowarkach oraz komentowanie i ocenianie stacji ładowania.

– Płynne przejście na pojazdy elektryczne i ich popularyzacja wśród konsumentów powinny być wspierane przez branżę technologii EV, a także przez regulatorów rynku i decydentów – powiedziała Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. – W Visa dążymy do tego, by to zmienić i dać konsumentom wolność wyboru, na który zasługują. Chcemy współtworzyć rozwiązania odpowiadające ich potrzebom oraz wspierać edukację w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce – podkreśliła.

1000 km samochodem elektrycznym o 150 zł tańsze

Organizatorzy akcji podkreślają, że dzięki rabatowi ładowanie w sieci GreenWay (odpowiadającej za niemal 25 proc. ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce) przełoży się na 30 proc. oszczędności względem najnowszego cennika. W efekcie pokonanie 1000 km pojazdem elektrycznym zużywającym średnio 18 kWh/100 km w podstawowym – darmowym abonamencie, pozwala zaoszczędzić niemal 150 zł przy założeniu korzystania tylko ze stacji ładowania o mocy powyżej 100 kW.

- Bardzo nas cieszy zaangażowanie Visa w obniżanie kosztów podróży samochodem elektrycznym. Jazda elektrykiem wciąż jest znacznie tańsza od jazdy autem spalinowym, ale wzrosty cen energii są odczuwalne i przełożyły się niekorzystnie na ceny ładowania. Akcja rabatowa naszego partnera jest w stanie te zmiany w istotnym stopniu zniwelować. To dla kierowców duża wartość - zauważył Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska.

Rabat będzie obowiązywał również na stacjach ładowania GO+EAuto, drugiego partnera strategicznego wśród operatorów stacji ładowania, który w Polsce dysponuje 45 stacjami. Użytkownicy aplikacji otrzymają do 10 proc. rabatu zarówno na szybkich, jak i wolnych ładowarkach.

Porównanie ceny ładowania w Polsce po wprowadzeniu 30 proc. zniżki

Rabat na stacjach GreenWay obniża cenę kilowatogodziny (kWh) przy ładowaniu prądem przemiennym (AC) do nawet 0,96 zł. Jest to stawka, jaką mogą uzyskać posiadacze najwyższego abonamentu w sieci GreenWay – Energia MAX (koszt 85,36 zł/miesiąc), korzystający z rabatu. Równie atrakcyjna stawka jest dla abonamentu Energia PLUS (koszt 29,87 zł/miesiąc), która zmniejsza się z 1,50 zł/kWh do 1,05 zł/kWh. Dla bezpłatnej taryfy w GreenWay (dla osób zarejestrowanych), cena jest obniżana z 1,67 zł/kWh na 1,17 zł/kWh. Wyższe rabaty, wynikające z wyższego cennika, występują przy ładowaniu prądem stałym (DC). Na stacjach ładowania o mocy do 100 kW zaoszczędzimy na każdej kilowatogodzinie: Energia MAX – 0,50 zł, Energia PLUS – 0,59 zł, Energia STANDARD – 0,76 zł. Analogicznie, na infrastrukturze do ładowania o mocy powyżej 100 kW zaoszczędzimy: 0,56 zł, 0,67 zł i 0,83 zł.

Zakładając, że uzupełniamy 100 proc. energii w baterii Renault ZOE E-Tech (52 kWh) - który na jednym ładowaniu może pokonać do 395 km – postój na ładowanie zrobimy na stacji GreenWay, np. na popularnej 50-tce (kW), to zaoszczędzimy: Energia MAX – 26,05 zł (86,84 vs. 60,79 zł), Energia PLUS – 30,58 zł (101,92 vs. 71,34 zł) i Energia STANDARD - 39,31 zł (131,04 vs. 91,73 zł).

Ładowanie na stacjach GreenWay Polska i GO+EAuto kontra inni operatorzy

W ramach aplikacji oferowany jest też rabat na stacjach GO+EAuto, gdzie można naładować się 10 proc. taniej. Dzięki temu, użytkownicy pojazdów elektrycznych uzupełniający energię w swoich pojazdach na stacjach tego operatora, obniżą swoje koszty z 1,25 zł/kWh na 1,13 zł/kWh (AC) lub z 2,05 na 1,85 zł/kWh (DC).

Zakładając, że uzupełniamy 100 proc. energii w KIA EV6 z największą baterią (77,4 kWh) - które na jednym ładowaniu może pokonać do 528 km - i robimy to na stacji ładowania sieci GO+EAuto (blisko 50 stacji w Polsce), to zaoszczędzimy prawie 10 zł na stacji AC i ponad 15 zł na stacji DC.

Ceny ładowania na stacjach AC z klubową zniżką obniżają koszty eksploatacji EV. Jedyną konkurencyjną taryfę ma Tauron, który oferuje kilowatogodzinę za 1,21 zł. Jest to i tak więcej niż w przypadku ładowania na stacjach GreenWay ze zniżką w taryfie Energia STANDARD (1,17 zł/kWh), Energia PLUS (1,0,5 zł/kWh) oraz Energia MAX (0,96 zł/kWh). Dla porównania – na stacjach PGE Nowa Energia musimy zapłacić aż 2,69 zł za kWh. Pomiędzy najtańszą, dzięki EV Klub Polska, a najwyższą stawką za kWh, różnica wynosi 180 proc.

Ceny ładowania na stacjach DC poniżej 100 kW, porównanie operatorów

Ceny ładowania na stacjach DC poniżej 100 kW z klubową zniżką również dają oszczędności. Zakładając, że uzupełniamy 100 proc. energii w Hyundai IONIQ 5 z mniejszą baterią (58 kWh), możemy za to zapłacić od 67,86 zł (GreenWay - Energia MAX + zniżka Visa), przez 143,26 zł (PKN Orlen) do 162,4 (NOXO.).

Ceny ładowania na stacjach DC powyżej 100 kW, porównanie operatorów

Największe różnice, a zarazem korzyści płynące ze zniżki oferowanej przez klub, zauważalne są w przypadku ultraszybkich ładowarek o mocy powyżej 100 kW. 30 proc. rabat przyczynia się do obniżenia stawek z zakresu 1,87-2,77 zł/kWh na 1,31-1,94 zł/kWh na stacjach GreenWay. O 20 groszy mniej zapłacimy również za kWh na stacjach DC od GO+EAuto z 10 proc. zniżką EV Klub Polska. Z kolei najlepszą ofertę na najszybszych ładowarkach posiada IONITY. Kierowcy elektryków zapłacą na stacjach tego operatora tylko 1,28 zł/kWh, jednak wiąże się to z koniecznością wykupienia abonamentu w wysokości 79 zł/miesiąc, który trzeba opłacać przez 12 miesięcy. Jeśli jednak nie zdecydowalibyśmy się na wykup rocznej subskrypcji w IONITY, stawka rośnie o ponad 100 proc. do 2,99 zł/kWh (IONITY Direct).

Ile kosztuje przejechanie 100 km samochodem elektrycznym?

Jakie są koszty ładowania aut elektrycznych po uwzględnieniu zniżki przy obecnie obowiązujących stawkach oraz przy uwzględnieniu zniżki dla różnych typów ładowarek? Na potrzeby obliczeń założono średnie zużycie energii na poziomie 18 kWh/100 km odpowiadające zużyciu przeciętnego pojazdu segmentu C, C-SUV, do którego zaliczają się między innymi: Volkswagen ID.3, Nissan Leaf czy też KIA EV6.

W efekcie koszt przejechania 100 km zmniejsza się z 24,66 zł do 17,26 zł w przypadku najwyższego abonamentu GreenWay oraz aktywnej promocji Visa, a także z 22,50 zł na 20,25 zł dla GO+EAuto, przy wykorzystaniu złącza AC. Nawet odnosząc to do bezpośredniego rynkowego konkurenta dla sieci GreenWay Polska – PKN Orlen – różnica pomiędzy stawką AC w abonamencie Energia MAX wraz ze zniżką Visa, a stawką AC na ładowarkach PKN Orlen wynosi 68 proc.. Warto również podkreślić, że dzienne średnie przebiegi polskich kierowców nie przekraczają 50 km. Oznacza to, że za wspomniane 17,26 zł dla sieci GreenWay kierowcy EV mogą podróżować przez ponad 2 dni.

Jaki koszt przejechania 100 km? Cena ładowania na stacji DC o mocy poniżej 100 kW

Podróżując samochodami takimi jak Volkswagen ID.3, Nissan Leaf czy też KIA EV6, zużywającymi średnio 18 kWh/100 km, korzystając z ładowarek DC o mocy poniżej 100 kW GreenWay (z abonamentem Energia MAX i zniżką Visa), pokonamy dystans z Warszawy do Radomia za około 21 zł. Dla porównania warto wskazać, że ten sam dystans przy ładowaniu na stacjach drugiego największego operatora w Polsce (PKN Orlen), odpowiadającego za niemal 20 proc. udziału w rynku, kosztować będzie 44,46 zł. Jeszcze drożej wyjdzie korzystając z sieci NOXO (50,40 zł).

Koszt przejechania 100 km, ładowarka DC o mocy powyżej 100 kW

Z kolei korzystanie z najszybszej infrastruktury do ładowania (powyżej 100 kW) to rozstrzał cenowy od 1,31 do nawet 2,99 zł za kilowatogodzinę. Koszt przejechania 100 km zakładając średnie zużycie energii na poziomie 18 kWh/100 km wynosi od 23,56 zł korzystając z najwyższego rodzaju abonamentu GreenWay Energia MAX oraz zniżki Visa przez 33,21 zł korzystając z infrastruktury sieci GO+EAuto i rabatu od EV Klub Polska do 53,82 zł korzystając z ładowarek IONITY (bez abonamentu) oraz NOXO.