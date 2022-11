Reklama

Kia Sportage z niebieskim kogutem i hasłem "Pomagamy i chronimy" zostaje pierwszym radiowozem masowo oznakowanym według nowego wzoru. Przetarg na dostawę 78 samochodów organizowany przez KGP przeprowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

78 nowych radiowozów kosztowało 13 mln zł. Prosty rachunek mówi, że jeden samochód przystosowany pod wymagania funkcjonariuszy to wydatek ok. 166 tys. zł. Do policyjnych zakupów przeszło 5,7 mln zł dorzuciły samorządy.

Kia Sportage nowym radiowozem policji, to przetarg na 13 mln zł

W efekcie do komend w całej Polsce trafi najnowsza generacja Sportage z silnikiem turbobenzynowym 1.6 o mocy 150 KM (250 Nm) i 6-biegową skrzynią manualną. Taki policyjny SUV od zera do 100 km/h przyspiesza w 10,3 s. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie 7 l/100 km.

Wyposażenie koreańskiego SUV-a obejmuje m.in. czujniki i kamerę cofania, apteczkę pierwszej pomocy z rozszerzonym wyposażeniem, koło dojazdowe, a także policyjny system łączności radiowej. Metalowa krata za drugim rzędem siedzeń oddzielająca przestrzeń osobową od bagażnika.

Policyjna Kia Sportage, czyli jaki silnik, dane techniczne i pojemność bagażnika?

Nowa Kia Sportage ma 4515 mm długości, to o 30 mm więcej niż SUV poprzedniej generacji. W porównaniu do starego modelu rozstaw osi zyskał 10 mm do 2680 mm, co w trasie przekłada się na stabilne prowadzenie. Naturalnie dodatkowe dziesiątki milimetrów zaowocowały przestronniejszym wnętrzem – przestrzeni przybyło szczególnie na nogi i nad głową. Bagażnik? To kolejny atut nowego Sportage. Mimo ściętego dachu zapewnia aż 591 l pojemności, czyli o 100 l lepiej w porównaniu do kufra schodzącej generacji! Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcji 40:20:40. Po jego złożeniu możliwości transportowe wzrastają do 1780 l.

Kia Sportage jako radiowozy policji mają nowe oznakowanie, co się zmieniło?

Dostawa 78 radiowozów jest pierwszą, która została zrealizowana zgodnie z nowym wzorem oznakowania pojazdów policyjnych przedstawionych na targach Europol w Kielcach w 2022 r. Radykalne zmiany w oznakowaniu i uprzywilejowaniu radiowozów KGP uzasadnia lepszą widocznością, która ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Metamorfoza dotknęła trzech kluczowych elementów. Różnice są ogromne:

ostrzegawczych sygnałów błyskowych jest trzy razy więcej – zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz dostanie ich aż 30;

zmienił się wzór oznakowania i wprowadzono dodatkowe elementy odblaskowe;

brak określenia barwy i tła dla napisu świetlnego POLICJA.

Policja zmienia oznakowanie radiowozów, czyli trzy kluczowe różnice

Pierwsza zmiana dotycząca dopuszczalnej liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych obejmuje zwiększenie ich liczby z 10 do 30 i obejmie wszystkie służby wykorzystujące pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.

Nowe oznakowanie radiowozów policji

Druga zmiana dotyczy oznakowania pojazdu policyjnego. Każdy radiowóz dostanie tylko jeden wzór oznakowania, srebrną barwę nadwozia z odblaskowym niebieskim pasem wyróżniającym z białymi elementami odblaskowymi barwy białej. Na aucie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Analogiczne rozwiązania mają obowiązywać policyjne motocykle.

Trzecia zmiana poprawia widoczność radiowozów policji

Wreszcie trzecia innowacja dotyczy braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego "POLICJA" na dachu pojazdu. W ocenie pomysłodawców zmiana zapewni lepszą widoczność i rozpoznawalność pojazdu policyjnego.

Kto opracował nowe oznakowanie radiowozów policji?

Nową koncepcję wzoru oznakowania różnych typów pojazdów policyjnych Komenda Główna Policji opracowała we współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. Prace trwały przynajmniej od 2019 roku. Nowe barwy są podobne do używanych na samochodach i motocyklach np. przez policjantów niemieckich, brytyjskich, australijskich czy skandynawskich.

– Potrzeba zmiany oznakowania zrodziła się ze stale rosnącej potrzeby podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział dziennik.pl Przemysław Pająk, kierownik Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

Nowe oznakowanie radiowozów policji, ale dlaczego takie kolory?

– Dobór kolorów wynikał z przeprowadzonych w Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji prac badawczo-rozwojowych – powiedział nam Przemysław Pająk. – Od początku braliśmy pod uwagę jedynie barwy bardzo wyraźnie widoczne: odblaskowe odcienie błękitu, czerwieni oraz żółtego fluorescentu, które zostały poddane szeregowi badań trwałościowych, ale przede wszystkim badań poligonowych, porównawczych weryfikujących wpływ projektowanych rozwiązań na rzeczywista poprawę widoczności pojazdów policji w czasie obserwacji z wielu perspektyw oraz w skrajnie różnych warunkach oświetleniowych – wyjaśnił ekspert.