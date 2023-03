Reklama

Kia EV9 zawieszana na szeroko rozstawionych 21-calowych kołach (!) dziś odkryła przed nami niemal wszystkie najważniejsze tajemnice. Nowy SUV nie tylko imponuje rozmachem sylwetki i obszernym wnętrzem. Jeszcze większe wrażenie robią rozwiązania zastosowane na pokładzie, jak np. autonomiczna jazda poziomu 3. (bez rąk na kierownicy) czy 15-minutowe ładowanie, które zwiększa zasięg o 240 km.

Tym samym koreańska marka pokazuje, że nie boi się wchodzić na nowe i nieznane sobie tereny. Kia wykracza też poza tradycyjne myślenie o SUV-ach. Oto sekrety seryjnego auta, które trafi na polski rynek...

Reklama

Kia EV9 wjeżdża do Polski, wygląd i wymiary to jeszcze nic… (WIDEO)

EV9 serwuje nam niespotykane dotąd w autach Kia proporcje. Kształtem przypomina samochód zbudowany przez dziecko z klocków Lego, ale to poważna inżynierska robota. Długość nadwozia wynosi 5010 mm, szerokość 1980 mm, a wysokość 1755 mm. Rozstaw osi to aż 3,1 m. W efekcie EV9 staje się największym do tej pory sprzedawanym w Europie samochodem koreańskiej marki.

Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face) wpisana między pionowe reflektory. Innowacyjne światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją (dwa skupiska małych lamp, po jednym obok każdego reflektora). Kia zapowiada, że podobne motywy pojawią się także w jej kolejnych autach elektrycznych.

Kia EV9 gładka jak stół karoseria, zaskakująco niski opór powietrza

EV9 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Koreańczycy w walce o elektryczny zasięg osiągnęli współczynnik oporu powietrza Cx 0,28 (dla porównania Volvo EX90 to 0,29, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W gigantycznym SUV-ie o długości ponad 5 m to doskonały rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych sztuczek, w tym – po raz pierwszy w historii koreańskiej marki – osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku. Gładkie jak stół płaty drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o jak najniższy opór. Tylna część auta też jest ciekawostką – żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczka szyby jest sprytnie schowana pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, sterują przepływem powietrza i pomagają wydłużyć zasięg EV9. Jednak zanim zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Wnętrze EV9 zaskoczy, jest 7- lub 6-osobowe z obrotowymi fotelami

Kia EV9 zaoferuje niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze z płaską podłogą. Producent wprowadzi na rynek konfigurację 7-osobową oraz 6-miejscową z obrotowymi fotelami w drugim rzędzie. Fotele pierwszego rzędu są fotelami relaksacyjnymi z możliwością obracania tyłem do kierunku jazdy – odchylane oparcia idealnie sprawdzą się w chwili odpoczynku podczas ładowania.

Kia EV9 jako pierwsza wśród samochodów elektrycznych oferuje do wyboru aż cztery opcje siedzeń drugiego rzędu – 3-osobową kanapę, niezależne fotele podstawowe, fotele typu relaksacyjnego i dwumiejscowe fotele obrotowe. Fotele w drugim rzędzie także da się obrócić o 180 stopni – wówczas można spojrzeć w oczy podróżujących w trzecim rzędzie. Ci ostatni również mają do dyspozycji uchwyty na kubki i porty ładowania smartfonów.

Kia EV9 i podwójny ekran, klamka odczyta odcisk palca kierowcy, jakie wyposażenie?

EV9 wynosi cyfryzację samochodów na wyższy poziom. Kia wyposażyła swoje dzieło w gigantyczny wyświetlacz Ultra Wide-Display złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. System kamer (na życzenie) zastąpi tradycyjne lusterka zewnętrzne – widok zza auta kierowca zobaczy na bocznych monitorach przymocowanych do drzwi w naturalnym polu widzenia (by nie musiał ich szukać gdzieś przy słupku czy podszybiu). Także lusterko wewnętrzne w trybie wyświetlacza ułatwi manewrowanie tym pięciometrowym kolosem.

Jasna deska rozdzielcza nie łączy się z tunelem środkowym, przez co wydaje się zawieszona w powietrzu. Przy tym jest przejrzysta. Dotykowe pola ukryte pod ekranem zapewniają sterowanie stacją multimedialną i nawigacją. Jeszcze niżej Kia szczęśliwie zostawiła kilka przycisków fizycznych odpowiedzialnych za obsługę ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Pod kierownicą lekko spłaszczoną u góry i u dołu kryje się panel do obsługi "skrzyni biegów". Tunel środkowy wyposażono w schowki, w tym największy u jego podstawy. Szeroki podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażera.

Kia EV9 pojedzie autonomicznie, kierowca może odpocząć

EV9 jako pierwsza dostanie technologię autonomicznej jazdy AutoMode, w której tryb Highway Driving Pilot umożliwi podróżowanie autostradą bez interwencji kierowcy (można zdjąć ręce z kieronicy). Kia określa to jako 3. poziom autonomiczności. Aż 15 czujników, w tym dwa lidary, umożliwiają skanowanie i wykrywanie obiektów w polu widzenia 360 stopni. Dzięki temu EV9 nie tylko widzi przebieg drogi i potrafi za nią podążać, ale rejestruje również innych użytkowników drogi i potrafi zapobiec kolizjom.

Kia EV9 jako pierwsza dostanie Digital Key 2.0, który zastąpi tradycyjny kluczyk. Identyfikacja biometryczna – klamka odczyta odcisk palca kierowcy – pozwoli EV9 rozpoznać użytkownika i dopasować ustawienia zapisane w profilu kierowcy. Jednocześnie zadebiutuje interfejs, który następnie trafi do kolejnych modeli marki.

EV9 jako pierwsza Kia wprowadza szerokie zastosowanie materiałów z recyklingu i przyjaznych dla środowiska. Od tego SUV-a koreański producent zaczyna stopniowe wycofywanie skóry oraz obowiązkowe zastosowanie we wszystkich nowych modelach 10 ekologicznych elementów. Ciągłe zwiększanie udziału biomateriałów (takich jak kukurydza, trzcina cukrowa i oleje naturalne) ma doprowadzić w 2030 roku do 20-procentowego udziału tworzyw sztucznych z odzysku.

Kia EV9 w trzech wersjach mocy i z wielkim akumulatorem, a jaki zasięg?

Pod kanciastą karoserią całość spina specjalnie opracowana platforma e-GMP. Producent przewidział dwie pojemności akumulatorów do wyboru. Standardowy może zmagazynować 76,1 kWh energii i jest oferowany wyłącznie do standardowego modelu z napędem na tylne koła (RWD). Większy akumulator zapewni 99,8 kWh energii - jest montowany w odmianie RWD Long Range i z napędem na cztery koła (AWD).

Reklama

Model RWD Long Range jest napędzany przez 204-konny silnik elektryczny (350 Nm). Taki SUV może przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 9,4 sekundy. Standardowa Kia EV9 RWD z mniejszym akumulatorem dostała mocniejszy 217-konny silnik (350 Nm) i do setki rozpędzi się w 8,2 sekundy.

Kia EV9 4x4 to dwa silniki elektryczne i potężna moc

Kia EV9 wyposażona w dwa silniki – po jednym przy osi - stanie na szczycie gamy. Konfiguracja utworzy elektryczny napęd 4x4 i dostarczy 385 KM mocy i 600 Nm momentu obrotowego. Taka kombinacja pozwoli EV9 przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,0 sekund! A po zdalnym odblokowaniu za opłatą w wirtualnym sklepie Kia Connect Store funkcja Boost zwiększy moment obrotowy do 700 Nm - wówczas nowa Kia wystartuje do 100 km/h w 5,3 sekundy. Z takimi parametrami koreańska marka przenosi się do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata superSUVów. Można spodziewać się, że dociśnięcie "gazu" wbije plecy w fotel i będzie trzymać dopóki nie odpuścimy. Producent przewidział także tryb do jazdy w terenie.

Tylnonapędowa odmiana RWD Long Range na 19-calowych kołach ma zapewnić ponad 541 km zasięgu. EV9 – podobnie jak EV6 – dostała architekturę 800V, a to oznacza możliwość szybkiego ładowania bez potrzeby dodatkowych komponentów lub adapterów. Kia obiecuje, że dzięki tej technologii akumulator można naładować w 15 minut do poziomu wystarczającego do przejechania 239 km. A mniej niż 5 minut pod kablem szybkiej ładowarki 350 kW pozwoli wtłoczyć prądu na 100 km podróżowania.

Kia EV9 jako magazyn energii dla domu

Technologia Vehicle to Grid (V2G) zmieni auto w magazyn energii na kołach i pozwoli zasilić domową instalację – ta opcja także będzie dostępna po opłacie w Kia Connect Store. Za to EV9 standardowo jest wyposażona w funkcję Vehicle-to-Load (V2L) pozwalającą ładować inny samochód elektryczny. Do użytku jest też do 3,68 kW mocy do zasilania laptopów, lodówki czy sprzętu kempingowego.

Kiedy Kia EV9 będzie w Polsce? Oto cena najtańszego modelu z napędem na tył

Kia EV9 zadebiutuje w sierpniu 2023 roku. To będzie prezent na 25-lecie działalności firmy w Polsce. Cena? Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że bazowy model EV9 z napędem na tył ma kosztować w widełkach od 300 tys. zł do 350 tys. zł. Konkurencja to Volvo EX90, BMW iX, Audi Q8 e-tron. Następnie czeka nas wysyp nowych modeli EV...

Kia wprowadzi 14 samochodów elektrycznych, o 40 proc. tańsze akumulatory

Kia planuje co roku wprowadzić na rynek przynajmniej dwa nowe modele elektryczne. W efekcie do 2027 roku powstanie gama 14 różnych BEV. Wcześniej, bo w 2025 roku ruszy inwestycja w nowy samochodowy system operacyjny, na który firma wyda 12,6 mld dolarów. Wystartuje też program Purposed Built Vehicles (PBV), czyli produkcja najróżniejszego rodzaju elektrycznych vanów, w tym autonomicznego robo taxi. Wreszcie 100 proc. modeli Kia zostanie połączonych z siecią.

Koreańczycy zapowiedzieli też obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnej poprawie parametrów aut. Planują zwiększyć gęstość energii baterii o 50 proc. do 2030 roku i ściąć wydatki o 40 proc. Zmodernizowana technologia akumulatorów ma sprostać popytowi, który ich daniem wzrośnie z 13 GWh do 119 GWh na koniec tego dziesięciolecia. W 2030 roku Kia chce produkować 1,2 mln samochodów elektrycznych rocznie.