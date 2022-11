Reklama

Nowe fotoradary pojawią się w wybranych miejscach na polskiej mapie drogowej. Na początek GITD wytypowało pięć pilotażowych lokalizacji dla urządzeń. Kierowcy będą musieli jeszcze uważniej poruszać się po przejazdach drogowo-kolejowych.

Nowe fotoradary będą wyłapywać wykroczenia na przejazdach kolejowych. To bardzo istotne miejsca, ponieważ często dochodzi tam do tragicznych wypadków. Dlatego penalizacja takich wykroczeń została zaostrzona. Kierowcy mogą się spodziewać mandatów w wysokości 2 tys. zł, a w ramach recydywy nawet 4 tys. zł.

Nowe fotoradary na przejazdach kolejowych, jakie wykroczenia będą rejestrować?

Urządzenia montowane przez GITD będą rejestrować takie przewinienia, jak wjazd na torowisko po rozpoczęciu wyświetlania czerwonego sygnału na sygnalizatorze lub po rozpoczęciu opuszczania zapór. Kierowcy będą musieli w takich miejscach wstrzymywać się od jazdy aż do całkowitego podniesienia zapór.

Nowe fotoradary na polskich drogach, 5 nowych lokalizacji

Nowe fotoradary pojawią się dopiero w przyszłym roku. Będą pierwszymi urządzeniami tego typu na polskich drogach. Na początek zostaną zamontowane w czterech lokalizacjach:

Warszawa, ul. Cyrulików/Okuniewska w Rembertowie

Wrocław - ul. Szczecińska

Radomsko - ul. Piłsudskiego

Leśnica k. Wrocławia - ul. Średzka.

Piąta lokalizacja zostanie ustalona w późniejszym terminie.

W przypadku nowych urządzeń raczej nie będzie tolerancji do pobłażania wobec drogowych występków. Zdjęcia rejestrowane przez kamery i przesyłane do GITD będą podstawą do nałożenia wysokiego mandatu. Takie rozwiązanie z pewnością zdyscyplinuje kierowców, choćby ze względu na wysokość kary.

Być może nowy pomysł GITD przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Spotkanie z rozpędzonym pociągiem najczęściej kończy się tragedią.

Nowe fotoradary w rękach GITD, 33 nieoznakowane radiowozy z czeskim radarem

To nie koniec inwestycji GITD związanych z planami zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kilka dni temu inspekcja zapowiedziała powiększenie floty nieoznakowanych radiowozów uzbrojonych w czeskie fotoradary Ramet AD9C o 33 nowe samochody wyposażone w sprzęt do kontroli kierowców.

Inspekcja już teraz korzysta z 26 mobilnych urządzeń zamontowanych w takich samochodach jak: Ford Mondeo i Focus, Volkswagen Passat i Peugeot Partner. To bardzo skuteczna broń na piratów drogowych. W przeciwieństwie do fotoradarów aktualna lokalizacja nieoznakowanych radiowozów jest tajemnicą. Nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy kierowcy mogą spodziewać się samochodów należących do GITD.

– Pojazdy są wykorzystywane rotacyjnie na terenie całego kraju, na drogach wszystkich kategorii. Stanowią uzupełnienie kontroli prowadzonych z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń pracujących w systemie fotoradarowym – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Nowe fotoradary działają w dwóch trybach: stacjonarnym i dynamicznym

Oprócz tego czeski radar potrafi działać w dwóch trybach: stacjonarnym oraz dynamicznym jako wideorejestrator. W pierwszym z trybów urządzenie używa głowicy radarowej (nieoznakowany radiowóz ustawiony przy drodze) i samodzielnie kwalifikuje kategorie przejeżdżających pojazdów.

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest automatyczne rejestrowanie wykroczeń w miejscach, gdzie obowiązują różne limity prędkości dla pojazdów osobowych i ciężarowych.

Dynamiczna kontrola prędkości kierowców polega na pomiarze prędkości auta jadącego przed radiowozem ITD, podobnie jak w wideorejestratorze policji. W trybie nazywanym fachowo "prędkościomierz kontrolny” urządzenie uwiecznia obraz oraz liczy czas przejazdu samochodu inspekcji wraz z długością odcinka drogi (odczyt najczęściej z czujników ABS radiowozu).

Na tej postawie wyliczana jest średnia prędkość, jednak nie nagrywanego auta, a nieoznakowanego radiowozu. Taka metoda wymaga utrzymywania stałej odległości na początku i na końcu odcinka pomiarowego.

Nowe fotoradary są bardzo skuteczne, 27 tys. mandatów w kilka miesięcy

Skuteczność działania prawie 30 nieoznakowanych radiowozów z czeskimi fotoradarami AD9C potwierdzają liczby. Przez dziewięć miesięcy tego roku zarejestrowano ponad 27 tys. przypadków przekroczeń prędkości. Po wprowadzeniu na polskie drogi kolejnych 33 aut z fotoradarami mandaty posypią się z podwójną siłą.