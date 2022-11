Reklama

Skoda Enyaq Coupe iV to model, który powiększył elektryczne portfolio czeskiej marki. Samochód bardzo mocno nawiązuje do prototypowego modelu Vision iV zaprezentowanego w Genewie wiosną 2019 r. Po ponad trzech latach samochód trafia do polskich salonów.

Skoda Enyaq Coupe iV to popis czeskich projektantów w temacie dopracowywania kwestii aerodynamicznych. W końcu jest to jeden z najważniejszych parametrów wpływających na zasięg elektrycznego samochodu. Czeski SUV coupe z napędem to prawdziwy majstersztyk pod tym względem.

Skoda Enyaq Coupe iV lepsza niż Audi i Volkswagen

Współczynnik oporu powietrza Cd wynosi zaledwie 0,234. To znacznie lepszy wynik niż u najbliższych krewnych z niemieckiego koncernu – Audi Q4 e-tron Sportback i Volkswagen ID.5 osiągają Cd równe 0,26. Znów czeska kuzynka zagrała Niemcom na nosie. Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy wcześniej Skoda podawała wartość Cd na poziomie 0,247, ale jak widać było sporo miejsca na poprawę.

Skoda Enyaq Coupe iV ma prawdziwie sportowe proporcje. Długość nadwozia wynosi 4653 mm, szerokość 189 mm, a wysokość 1617 mm. Rozstaw osi to pokaźne 2765 mm. Opadający dach nie jest w tym modelu przeszkodą. Bagażnik wersji coupe oferuje 570 l pojemności. To zaledwie o 15 l mniej niż w modelu Enyaq z klasycznym nadwoziem typu SUV. Po rozłożeniu foteli samochód oferuje przestrzeń wynoszącą nawet 1710 litrów.

Skoda Enyaq Coupe iV, wersje wyposażenia i ceny

Skoda Enyaq Coupe iV jest oferowana w Polsce w pięciu wersjach wyposażenia:

Enyaq od 249 950 zł,

Clever od 266 250 zł,

Plus od 277 100 zł,

Advanced od 288 500 zł,

Maxx od 299 500 zł.

Oprócz tego w gamie znajduje się specjalny wariant Enyaq Sportline, w skład którego wchodzą trzy dodatkowe wersje wyposażenia:

Sportline od 283 950 zł,

Sportline Advanced od 294 650 zł,

Sportline Maxx od 303 750 zł.

Na szczycie oferty występuje jeszcze model Enyaq Coupe RS oferowany w trzech wariantach:

RS od 295 900 zł,

RS Advanced od 309 000 zł,

RS Maxx od 318 000 zł.

Skoda Enyaq Coupe iV, silniki i ceny

W tej szerokiej ofercie można naprawdę się pogubić. Do tego dochodzą jeszcze trzy warianty napędu. Skoda Enyaq Coupe iV jest zauważalnie droższa od standardowej wersji. To dlatego, że w cenniku brakuje podstawowego wariantu o pojemności 60 kWh. Zamiast niego są trzy wersje różniące się mocą.

Podstawowy napęd oznaczony jako 80 skrywa silnik elektryczny o mocy 204 KM (310 Nm) i akumulator 82 kWh (77 kWh netto). Sprint od zera do 100 km zajmie 8,7 s. Taki wariant jest dostępny od 249 950 zł.

W środku cennika znajduje się wariant 80x z napędem na cztery koła. Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny (PSM), a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Taki duet dostarczy pod nogę 265 KM i 425 Nm. Od 0 do 100 km/h nowy SUV coupe przyspieszy w 7 s. Zamknięty między osiami akumulator o pojemności użytecznej 77 kWh powinien zapewnić prądu na przejechanie ok. 500 km. Za taki wariant (specyfikacja Sportline) trzeba zapłacić co najmniej 294 400 zł. Obie wersje można ładować prądem stałym o mocy 125 kW. W ciągu ok. 30 minut można doładować akumulator od 5 do 80 proc.

Na topie jest wersja RS Coupe oferująca 299 KM maksymalnej mocy. To najmocniejsza produkcyjna Skoda w historii czeskiej marki. Dzięki dwóm silnikom elektrycznym oferuje 460 Nm maksymalnego momentu obrotowego i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,5 sekundy. Wysokonapięciowy akumulator (ładowanie do 135 kW) w połączeniu z niskim oporem powietrza zapewniają maksymalny zasięg do 516 km (cykl WLTP). Topowy model kosztuje od 295 900 zł, ale w najbogatszym wydaniu RS Maxx klienci zapłacą od 318 000 zł.