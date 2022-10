Reklama

Skoda Enyaq RS iV wyskoczyła z pudełka niespodziewanie i jako rodzinny SUV dołącza do usportowionego coupe. Producent bez wcześniejszych zapowiedzi, czy gry wstępnej w postaci szkiców lub pojedynczych zdjęć wyłożył karty na stół.

Enyaq RS iV i Enyaq ze ściętym tyłem, czyli coupe RS iV to techniczne bliźniaki – wykorzystują platformę MEB Grupy Volkswagen. Oba modele powstają w głównej fabryce Skody w Mladej Boleslav. To jedyny poza Niemcami zakład, który produkuje auta oparte na tej architekturze w Europie. Niebawem z linii zjedzie 100-tysięczny samochód rodziny Enyaq iV. To oznacza, że czeski elektryk przypadł do gustu, a teraz w prorodzinnej wersji RS ma szansę powiększyć wyniki.

Nowa Skoda Enyaq RS iV to jeden z czeskich bliźniaków

Skoda Enyaq RS iV szczyci się dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej sylwetki. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg podczas szybkiej jazdy jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cd o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. Enyaq RS iV powinien mieć znacznie łatwiej – jego współczynnik oporu powietrza Cd wynosi 0,265 (dla porównania Mercedes EQS: 0,20).

Skoda Enyaq RS iV ze świecącym grillem Crystal Face

Nowy SUV patrzy na świat przez seryjnie montowane matrycowe reflektory Full LED Matrix, które witają efektowną animacją. Pojedynczy moduł lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykryje nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłączy poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę. Do tego Enyaq RS iV jest błyszczący i świecący jak żaden inny SUV. Wszystko przez 131 diod podświetlających cały przedni pas między reflektorami – ten szpanerski gadżet styliści nazwali Crystal Face. Samochód dostał też standardowe sportowe zawieszenie, które obniża nadwozie o 15 milimetrów na przedniej i 10 milimetrów na tylnej. Zamiast seryjnych 20-calowych kół można zażyczyć obręcze o średnicy 21 cali.

Skoda Enyaq RS iV, wnętrze, wyposażenie i pojemność bagażnika

Sportowe zapędy nie naruszyły przestronności kabiny, nowy SUV swobodnie mieści pięć osób. Enyaq RS iV ma 4653 mm długości, 1879 mm szerokości i 1605 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2768 mm. Bagażnik zapewnia 585 l regularnie ukształtowanej przestrzeni. Pojemność można powiększyć do 1710 l przez złożenie tylnych siedzeń.

We wnętrzu standard to 13-calowy centralny ekran infotainment sterowany gestami lub głosowo. Przed kierowcą świeci 5,3-calowy kokpit, który w czterech różnych układach prezentuje prędkość, dane dotyczące jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z systemów wspomagających. Kokpit można opcjonalnie uzupełnić wyświetlaczem head-up z rozszerzoną rzeczywistością.

Seryjne wyposażenie obejmuje ozdobne wykończenia w stylu karbonu na desce rozdzielczej i panelach drzwiowych, a także aluminiowe nakładki na pedały i podgrzewane sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, z logo RS. W serii jest także 3-strefowa klimatyzacja, nastrojowe oświetlenie LED, które oświetla również deskę rozdzielczą i panele drzwiowe, a także Phone Box do indukcyjnego ładowania smartfona. Dzięki połączeniu online system pokładowy wykorzysta informacje zgromadzone w chmurze danych (możliwa zdalna aktualizacja w trybie OTA).

Do wyboru są także dwie opcje wnętrza z serii Design Selections. Czarne siedzenia w standardowym dla serii RS wariancie Lounge są tapicerowane mikrofibrą Suedia i mają limonkową lamówkę oraz kontrastowe szwy. Akcenty w tym samym kolorze powtórzono na podgrzewanej, wielofunkcyjnej oraz skórzanej kierownicy i desce rozdzielczej z lamówką Suedia. Opcjonalny pakiet Design Selection RS Suite to czarna perforowaną skórzana tapicerka foteli z szarą lamówką i kontrastującymi szwami.

Enyaq RS iV to najmocniejsza Skoda, dane techniczne i ładowanie

Skoda Enyaq RS iV jest królową gamy. To nie tylko najmocniejszy model elektryczny, ale też najmocniejszy samochód czeskiej marki. Ukryty w podłodze akumulator 77 kW obniża środek ciężkości, a dwa silniki elektryczne tworzą napęd na wszystkie koła. Enyaq RS iV ma 300 KM mocy systemowej i osiąga maksymalny moment obrotowy 460 Nm. W rezultacie całkowicie elektryczny model RS może przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 6,5 sekundy. Prędkość maksymalna to 180 km/h, czyli o 20 km/h więcej niż jakikolwiek inny wariant zwykłego e- SUV-a Skody. Zasięg do 516 km w cyklu WLTP. Dzięki maksymalnej mocy ładowania 135 kW wysokonapięciowy akumulator można naładować na stacjach szybkiego ładowania od 10 do 80 proc. w około 30 minut. Aplikacja POWERPASS po wpięciu kabla identyfikuje samochód i opłaca sesję ładowania. Nie ma potrzeby wożenia ze sobą kart od różnych operatorów.

Skoda Enyaq RS iV i Enyaq Coupe RS iV w Polsce, jaka cena?

Skoda Enyaq RS iV dołączy do oferty na polskim rynku, razem z wersją coupe, do końca października 2022 roku. Cena? Skoda Enyaq 80x iV SPORTLINE MAXX z napędem 4x4 i mocą 265 KM kosztuje od 305 tys. zł. Szybszy RS będzie droższy.