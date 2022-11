Reklama

Volkswagen ID. Buzz to model, którego wyniki sprzedaży przerastają najśmielsze oczekiwania. Dilerzy niemieckiej marki w całej Europie od kilku miesięcy zbierają zamówienia "w ciemno". Zaledwie dwa miesiące po potwierdzeniu zaskakującej liczby 10 tys. zamówień, marka z Wolfsburga może się chwalić podwojeniem wyniku.

Volkswagen przekonał już 20 tys. klientów do zakupu wymarzonego elektryka. Zwłaszcza, że samochodów nie ma jeszcze w salonach, a klienci podjęli decyzje zakupowe opierając się wyłącznie na materiałach dostępnych w sieci oraz relacjach mediów.

Volkswagen ID. Buzz to hit, który dojrzewał 20 lat

Volkswagen ID. Buzz to elektryczny minivan, który swoim wyglądem nawiązuje do kultowego „ogórka”. Niemiecki producent już od wielu lat przymierzał się do wprowadzenia samochodu na rynek. Pierwsze szkice koncepcyjne pojawiły się 20 lat temu, ale dopiero moda na elektryfikację oraz dostępność nowej płyty podłogowej pozwoliły wprowadzić taki model na rynek.

Volkswagen ID. Buzz bije rekordy sprzedaży, a fabryka nie nadążą

Okazuje się, że w przypadku Volkswagena ID. Buzz popyt przekracza podaż. Fabryka w Hanowerze jest w stanie wyprodukować zaledwie 15 tys. egzemplarzy do końca 2022 roku. Duża część klientów będzie musiała uzbroić się w cierpliwość. Producent będzie sukcesywnie zwiększać produkcję w przyszłym roku. Docelowo wyjedzie z fabryki nawet 130 tys. samochodów rocznie.

Volkswagen ID. Buzz, kiedy pierwsze dostawy?

Pierwsze dostawy rozpoczną się już jesienią tego roku, ale pierwsze 6 tys. egzemplarzy zarezerwowano dla dilerów jako samochody demonstracyjne. Część z nich trafi do parków prasowych u importerów w całej Europie. To oznacza, że niecałe 9 tys. samochodów trafi do klientów. Dilerzy nie przerwali przyjmowania zamówień na ten samochód, zatem kolejka cały czas się wydłuża.

Volkswagen ID. Buzz będzie dostępny w dwóch wersjach

Volkswagen ID. Buzz to pierwszy model o nadwoziu van oparty o platformę MEB opracowaną przez koncern Volkswagen. Auto będzie oferowane w wersji osobowej oraz dostawczej – ID. Buzz Cargo. Nowa płyta podłogowa została specjalnie zaprojektowana na potrzeby modeli elektrycznych. Zaletą tej konstrukcji jest nisko umieszczony środek ciężkości, dzięki miejscu przeznaczonemu na akumulator.

ID. Buzz to model, który powinien przekonać do siebie rodziny. Prawie pięciometrowe nadwozie rozpieści przestronnością (4712 mm długości; rozstaw osi 2988 mm). W wersji pięcioosobowej bagażnik zapewni do 1121 litrów pojemności. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń ładowność wzrasta niemal dwukrotnie – do 2205 litrów.

W 2023 roku do sprzedaży dołączy wersja z sześcioma i siedmioma siedzeniami oraz wydłużonym rozstawem osi. Przy układzie z trzema lub alternatywnie dwoma siedzeniami i przegrodą oddzielającą przestrzeń ładunkową, ID. Buzz Cargo zapewni 3,9 m3 pojemności bagażowej, czyli w sam raz by przewieźć dwie europalety.

Volkswagen ID. Buzz, osiągi i zużycie energii

Samochód będzie wyposażony w lekki i niewielki silnik o mocy 204 KM (310 Nm) zamocowany przy tylnej osi. Akumulator o pojemności 77 kWh netto (82 kWh brutto) pozwoli przejechać 419 km (przy użyciu energii na poziomie 20,8 kWh/100 km). Lżejsza wersja ID. Buzz Cargo zaoferuje niewiele większy zasięg – do 424 km.

Moc ładowania prądem zmiennym wynosi 11 kW, a przy wykorzystaniu ładowarki wykorzystującej prąd stały moc rośnie do 170 kW. Szybkie uzupełnienie energii od 5 do 80 procent zajmie zaledwie 30 minut.

Volkswagen ID. Buzz, ceny w Polsce

Volkswagen ID. Buzz debiutuje w polskich salonach w bogatej wersji Pro. Taki wariant elektrycznego vana kosztuje od 248 091 zł (201 700 zł netto). Dla porównania spalinowy Volkswagen Multivan 6.1 Comfortline z silnikiem 2.0 TDI/204 KM kosztuje od 296,5 tys. zł (241 tys. zł netto). Elektryczny model jest tańszy o ok. 50 tys. zł.

Oprócz tego cenę ID. Buzz obniża program "Mój elektryk" - o 18 750 lub 27 000 zł (z Kartą Dużej Rodziny). W ostatnim przypadku rodzinny VW na prąd może kosztować od ok. 221 tys. zł. Dla porównania bazowy Volkswagen ID.4 to wydatek od 208 tys. zł.

Elektryczna furgonetka ID. Buzz Cargo kosztuje od 245 877 zł (199 900 zł netto). W przypadku samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) dotacja jest wyższa – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.