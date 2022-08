Reklama

Volkswagen stawia na samochody elektryczne. Stąd dilerzy niemieckiej marki są zobowiązani do udostępniania kierowcom przynajmniej dwóch punktów ładowania EV: punktu o mocy nie mniejszej niż 11 kW w przypadku ładowania prądem zmiennym (AC) oraz co najmniej 22 kW w przypadku ładowania prądem stałym (DC).

Aktualnie w 36 punktach dilerskich działają ogólnodostępne punkty ładowania, a 12 z nich jest już dostępnych w ramach usługi WeCharge w aplikacji We Connect (widoczne z poziomu systemu pokładowego VW ID.3 i ID.4). Docelowo jednak, wszystkie punkty ładowania w obszarze parkingu, staną się ogólnodostępne w WeCharge, a to umożliwi wygodniejsze podróżowanie oraz łatwiejszą kontrolę wysokości stawek za ładowanie.

Volkswagen powiększa w Polsce sieć ładowania samochodów elektrycznych

Dodatkowo Volkswagen zapowiada zwiększenie sieci ogólnodostępnych punktów ładowania. Docelowo infrastruktura urośnie do 89 lokalizacji, a łączna liczba punktów ładowania sięgnie ok. 170.

– W zakresie infrastruktury wewnętrznej salonu i serwisu, oczekiwaliśmy wyposażenia warsztatu w mobilny punkt ładowania, który jest niezbędny, aby prowadzić prace naprawcze przy samochodach elektrycznych oraz wallbox w punkcie wydań, który umożliwi klientom zapoznanie się z obsługą funkcjonalnej, domowej stacji ładowania, którą również mogą nabyć (także z montażem) w atrakcyjnej cenie – powiedział Tomasz Piasny, dyrektor działu rozwoju sieci dealerskiej marki Volkswagen. – Nasi partnerzy biznesowi bardzo poważnie podeszli do inwestycji infrastrukturalnych. Cieszy nas, że wielu dilerów spełniło nasze oczekiwania z nawiązką – zaznaczył.

Dilerzy Volkswagena udostępniają szybkie ładowarki o mocy 50 kW

Dilerzy Volkswagena mogli decydować się na realizowanie inwestycji we współpracy z popularnymi operatorami sieci ładowania samochodów elektrycznych. Tego typu rozwiązanie pozwoliło zaoferować znacznie wyższą moc ładowania w wielu punktach w Polsce. Przykładowo diler Rzepecki Mroczkowski w Poznaniu może pochwalić się ładowarką sieci Greenway, oferującą po dwa punkty ładowania AC i DC, w tym punkt o mocy 50 kW. Z kolei Lellek w Gliwicach dzięki ładowarce sieci Nexity może zaoferować dwa punkty AC (11 kW) i dwa punkty DC (o mocy do 50 kW).

W Kaliszu mają prąd ze słońca na 1000 cykli ładowania samochodu elektrycznego

Salonem, który przoduje pod względem inwestycji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, jest obiekt prowadzony przez Michała Ignaszaka w Kaliszu. Zastosowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp ma powierzchnię 265 m2 i mieści się na dachu blacharni i lakierni. Zapewnia rocznie około 50 MWh (50 000 kWh) zielonej energii na potrzeby firmy. To równowartość 1000 cykli ładowania od 0 do 100 proc. średniej wielkości akumulatora samochodu elektrycznego.