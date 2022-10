Reklama

Kia EV6 to samochód elektryczny, którego akumulator można naładować od 10 proc. do 80 proc. w 18 minut. Jednak warunki są dwa: ultraszybkie ładowanie prądem o napięciu 800 V i ciepełko.

Czas wydłuża się do 35 minut kiedy temperatura wynosi 5 stopni Celsjusza, a akumulator nie ma "funkcji podgrzewania". Kia jednak poszła po rozum do głowy i uwolniła aktualizację oprogramowania zapewniającą szybkie osiągnięcie optymalnej temperatury pracy akumulatora. To przekłada się na skrócenie czasu ładowania o nawet o 50 proc.

Kia EV6 ładuje się o 50 proc. szybciej, zasięg do 528 km

– Nabywcy Kia EV6, którzy jako jedni z pierwszych odebrali elektrycznego crossovera, mogą teraz zaktualizować oprogramowanie samochodu, aby umożliwić jeszcze szybsze ładowanie akumulatora w chłodniejszych warunkach – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak z Kia Polska.

– Funkcja przygotowania akumulatora do ładowania w takiej sytuacji jest standardowym wyposażeniem EV6 z roku modelowego 2023, nowego EV6 GT oraz nowego Niro EV. Od teraz jest również oferowana jako opcjonalna aktualizacja do wszystkich modeli EV6 z roku modelowego 2022 - usługa dostępna jest u wszystkich dilerów marki Kia. Aktualizacja ta we wszystkich samochodach elektrycznych (typu BEV) zapewnia szybsze ładowanie akumulatora w niższych temperaturach – podkreśliła.

Kia EV6 po aktualizacji oprogramowania nie boi się zimna (wideo)

Aktualizacja softu obejmuje również system nawigacji satelitarnej. Dzięki temu podgrzanie akumulatora EV6 wystartuje, gdy jako miejsce docelowe kierowca ustawi szybką ładowarkę.

Przygotowanie do ładowania uruchamia się, jeśli temperatura akumulatora spadnie poniżej 21 stopni Celsjusza, a stan naładowania wynosi 24 proc. lub więcej. Wyłączenie następuje automatycznie po osiągnieciu właściwej temperaturę pracy.