Reklama

Kia Sportage pierwszej generacji zadebiutowała blisko 30 lat temu i poza nazwą nie ma praktycznie nic wspólnego z aktualnie oferowanym modelem. Kia Sportage mk. I oparta była na ramie, dzięki czemu śmiało można było ją nazwać mianem terenówki. Druga odsłona koreańskiego auta zyskała więcej miejskiej ogłady, ale tak naprawdę Sportage mk. III i mk. IV zdobyły największe uznanie wśród europejskich klientów. Aktualnie oferowane, czyli piąte już wydanie koreańskiego SUV-a dostępne jest od 2021 roku.

Mazda CX-5 ma zdecydowanie krótszy rynkowy staż. Japońskie auto zadebiutowało w 2011 roku i niemalże z marszu zyskało dużą popularność. Typowa dla Mazdy, miła dla oka stylistyka, sprawdzone silniki oraz wykonane z bardzo dobrych materiałów wnętrze dystansowały konkurentów. Wszystkie te cechy okazały się kluczem do sukcesu. Pokazana w 2016 roku druga generacja CX-5 nie była rewolucyjna. Przynajmniej na pierwszy rzut oka.

Kia Sportage i Mazda CX-5, jakie różnice w wyglądzie

Uroda Mazdy CX-5 po głębszym liftingu ciągle jest jej niewątpliwą zaletą. Co prawda stylistyka zewnętrzna podlega mocno subiektywnej ocenie, ale rysunek CX-5 ma zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników. Szczególnie w charakterystycznym dla Mazdy i mocno rozpoznawalnym kolorze Soul Red Crystal wymagającym dopłaty 4500 zł. Co się zmieniło po ostatniej operacji plastycznej? Auto otrzymało nowe przednie i tylne lampy, które zostały w pełni oparte o technologię LED.

Reklama

Pomimo tego, że Sportage gra w tej samej lidze i pochodzi z równie dalekiego wchodu, stylistyka Kii jest zgoła odmienna od gładkich i płynnych linii Mazdy. Ba, stylistyka nowej Sportage jest także zupełnie inna od tego, co prezentowały poprzednie generacje. Łagodna i miękka kreska odeszła w niepamięć. Pojawiły się ostre kąty oraz agresywnie narysowane przednie światła. Całość nie wygląda źle, ale wymaga chwili przyzwyczajenia. Szczególnie na tle wspomnianych poprzedników, które wpadły w oko wielu polskim klientom.

Mazda CX-5 i Kia Sportage, wnętrze i wyposażenie to dwa różne światy

Mazda CX-5 i Kia Sportage także w wnętrzu oferują dwa zupełnie różne podejścia oraz konkurujące ze sobą światy.

Mazda już od wielu lat stawia na klasykę. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej odsłony CX-5. Wnętrze jest minimalistyczne i przyjemnie analogowe. Panel klimatyzacji wygląda tradycyjnie, zegary pomimo tego, że ich środkowa część jest cyfrowa są do bólu klasyczne i proste, a system multimedialny nie tylko ma stonowane kolory, ale także niezbyt rozbudowane menu. Całość szybko daje się polubić, a obsługa większości opcji jest prosta i intuicyjna. We znaki daje się jedynie ekran stacji multimedialnej, którego nie można obsługiwać dotykowo. Obsługiwanie Apple CarPlay lub Android Auto za pomocą wielokierunkowego pokrętła, delikatnie mówiąc nie jest trafionym rozwiązaniem.

Oddzielną kwestią jest jakość wykonania, która nadal stoi na wysokim poziomie. Wsiadając do CX-5 od razu czuć, że nie jest to typowe auto dla ludu, w którym oszczędzano na materiałach. Mazda gra w wyższej kasie. Brawo.

Przesiadając się z Mazdy do nowej Kii Sportage można przeżyć niemały szok. Wnętrze koreańskiego SUV-a idealnie wpisuje się w aktualne trendy. Kierowcę otacza świat pełnej cyfryzacji. Wirtualne zegary są czytelne, z kilkoma motywami graficznymi. System multimedialny wykorzystuje ekran dotykowy z rozbudowanym menu oraz efektowną grafiką. Panel klimatyzacji także jest cyfrowy i dotykowy. Nawet drążek automatycznej skrzyni biegów ciężko jest nazwać drążkiem. To raczej pokrętło służące do wyboru kierunku jazdy.

Obsługa Sportage wymaga chwili przyzwyczajenia. Ale po przyuczeniu koreański SUV okazuje się prosty i czytelny w codziennym użytkowaniu. Na pochwałę zasługują materiały wykończeniowe. Co prawda w Kii więcej jest twardego plastiku niż w Maździe, ale do solidności montażu oraz spasowania nie można mieć zastrzeżeń.

Kia Sportage kontra Mazda CX-5, pojemność bagażnik i praktyczność

W kwestii bardziej przyziemnych i zarazem praktycznych cech możemy mówić o remisie ze wskazaniem na Kię. Zarówno jedno jak i drugie auto oferuje wystarczającą przestrzeń w swoich wnętrzach dla czterech dorosłych osób. Co prawda, oba samochody są pięcioosobowe, ale pasażer siedzący pośrodku tylnej kanapy w żadnym wypadku nie będzie czuł się w pełni komfortowo.

Pojemność bagażnika? Tutaj przewagę ma Kia. Kufer CX-5 połknie 506 litrów. Bagażnik Sportage w zależności od wersji silnikowej od 526 do 591 litrów. Zauważalna różnica. A propos wersji silnikowych…

Mazda CX-5 to dwa silniki do wyboru, Kia Sportage daje więcej

Oferta jednostek obu modeli zawiera tylko i wyłącznie konstrukcje zasilane benzyną. Diesel już od jakiegoś czasu jest passe, z czego doskonale zdają sobie sprawę zarówno Kia jak i Mazda. Z resztą w Mazdzie ropniak nigdy nie był popularny.

Podstawowa CX-5 jest napędzana 165-konnym, 2-litrowym silnikiem z rodziny Skyactiv. Oczywiście jest to jednostka wolnossąca, co w dzisiejszych czasach zasługuje nie tylko na uznanie, ale także na miano białego kruka. Mocniejsza wersja skrywa pod maską 2,5-litrowy, także 4-cylindrowy i także wolnossący benzynowiec. Moc? 194 KM. Wersja hybrydowa? Brak. Za to oba silniki wykorzystują system dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów, który zaczyna działać przy małych obciążeniach, np. podczas jazdy ze stałą prędkością na niskich obrotach. Wtedy też oszczędza paliwo i redukuje emisję CO 2 . Rozwiązanie pracuje niezauważalnie. O jego aktywności kierowca dowiaduje się dopiero z wyświetlacza, który pokazuje aktualny stan zmyślnego układu.

Nowa Kia Sportage idzie bardziej z duchem czasu. W ofercie są trzy wersje silnikowe. Każda z nich opiera się na jednostce 1.6 T-GDI. Podstawowa odmiana ma 150 KM. Wersja hybrydowa 230 KM. Natomiast topowa plug-in hybrid aż 265 KM. Czy to oznacza, że w kategorii właściwości jezdnych CX-5 nie ma czego szukać? Nie do końca.

Mazda CX-5 z silnikiem benzynowym i napędem 4x4, jakie spalanie?

Połączenie wolnossącej jednostki benzynowej z automatyczną 6-biegową skrzynią oraz napędem AWD sprawia, że SUV Mazdy jest komfortowy w codziennym użytkowaniu. Nieco ponad 9 sekund potrzebne do osiągnięcia 100 km/h nie czyni z CX-5 sportowca, ale też chyba nikt od tego auta nie wymaga adrenaliny. Zawieszenie? Komfortowe i przyjemnie sprężyste. Z pewnością nie twarde i nie pobudzające do dynamicznej jazdy.

Ważnym aspektem, nie tylko SUV-a Mazdy jest średni apetyt na paliwo. Ile pali topowa CX-5? Średnio 8 l/100 km. Biorąc pod uwagę wysoką jak na dzisiejsze standardy pojemność skokową jest to wynik więcej niż akceptowalny.

Kia Sportage plug-in to duża moc, a jak jeździ?

Konkurencyjna Kia Sportage to topowa odmiana będąca hybrydą typu plug-in. Moc 265 KM oraz możliwość pokonania około 50 km w trybie bezemisyjnym robią wrażenie. O ile jednak druga wartość faktycznie jest osiągalna i potrafi mieć duży udział w niskim zużyciu benzyny (wystarczy regularnie podłączać auto do zewnętrznego źródła zasilania, aby niemalże zapomnieć o istnieniu stacji benzynowych), o tyle moc układu napędowego nie czyni ze Sportage sportowca.

Nieco ponad 7 sekund niezbędne do osiągnięcia 100 km/h jest więcej niż dobrym wynikiem. Jednak SUV Kii nie przejawia nawet najmniejszych sportowych zapędów. Podobnie jak w przypadku CX-5 tutaj liczy się komfort i swoisty spokój podróży. A w tych kategoriach Sportage ma naprawdę wiele do zaoferowania.

Zawieszenie jest bardzo kulturalne i co ważne pracuje cicho. Automatyczna skrzynia biegów gładko operuje przełożeniami. Układ kierowniczy? Wystarczająco czuły i precyzyjny. Typowy dla tego typu aut. Z pewnością nie angażujący w jazdę, co ciężko jednak uznać za wadę. Spalanie? To już temat na szerszą dyskusję.

Kia Sportage hybryda plug-in i jakie spalanie?

Kia Sportage w odmianie PHEV pali mało. Bardzo mało. Warunkiem niskiego apetytu na paliwo, czy wręcz totalnego braku spożywania benzyny jest cykliczne podłączanie auta do prądu. Gdy jednak energia w akumulatorach się wyczerpie, średnie spalanie będzie wynosiło około 7 l/100 km. Niezły wynik, jak na 265-konne auto. Przewaga nad CX-5 jest bardziej niż widoczna. Jednak do czasu.

Poruszanie się z prędkościami autostradowymi sprawia, że to Mazda okazuje się mniej łakoma na paliwo. Wolnossący silnik musi się mniej napocić od swojego znacznie mniejszego, turbodoładowanego brata, aby utrzymać szybkie tempo podróży. Różnica nie jest kolosalna, ale wynosi 9 l/100 km względem 9,5 l/100 km na korzyść japońskiego SUV-a.

Kia Sportage kontra Mazda CX-5, pojedynek na cenniki

Najtańsza Mazda CX-5 2.0/165 KM kosztuje od 141 900 zł – to auto z przednim napędem oraz manualną skrzynią biegów. Bazowa, 150-konna Kia Sportage także przednim napędem i ręczną przekładnią kosztuje 119 000 zł. To taniej o 22,9 tys. zł od CX-5.

Ten sam schemat (koreańskie auto jest tańsze od japońskiego) utrzymuje się także w przypadku wyższych i mocniejszych odmian. Dopiero topowa odmiana Sportage PHEV w standardzie wyposażenia GT Line jest droższa od równie topowej, 194-konnej CX-5 (różnica w cenie wynosi około 6 tys. zł przy kwotach znacznie przekraczających 200 tys. zł). Biorąc jednak pod uwagę dużo mocniejszy silnik oraz układ napędowy typu plug-in, wyższa cena koreańskiego SUV-a zdaje się być usprawiedliwiona.

Kia Sportage czy Mazda CX-5? Opinia

Mazda CX-5 to uznany model, mający wielu fanów. Analogowość, świetna jakość wykonania oraz idące pod prąd układy napędowe jednoznacznie przywodzą na myśl prawdziwą motoryzację jaką znamy i lubimy. Jednak biorąc pod uwagę współczesne oczekiwania oraz pędzący i wciąż zmieniający się motoryzacyjny rynek, nowa Sportage stara się narzucić własne zasady.

Koreański SUV jest nowoczesny i niesamowicie dopieszczony. Nie irytuje i niemalże nie ma słabych stron. Kia czy Mazda? Każde z tych aut jest inne. Pomimo tego, że gra w tej samej lidze. CX-5 czy Sportage? Wybór jest indywidualną kwestią. Albo wolimy wytrawną klasykę albo jesteśmy otwarci na niemniej dopracowane nowości. Kia zdaje się być bardziej współczesna, a co za tym idzie, bardziej cyfrowa, multimedialna i ekologiczna. Czy dzięki temu jest lepsza od CX-5? Dla wielu osób, które nie przepadają za motoryzacyjną klasyką w czystym i jakże przejrzystym wydaniu z pewnością tak…

Kia Sportage kontra Mazda CX-5, dane techniczne i różnice