Mazda CX-5 pierwszej generacji zadebiutowała w 2012 roku. Styl i technika zastosowane pod karoserią przypadły kierowcom do gustu. Doszło nawet do tego, że w Hiroszimie trzeba było uruchomić dodatkową zmianę by sprostać zamówieniom. Wreszcie w 2017 roku wjechała druga generacja – bardziej luksusowa i elegancka. Jakby z segmentu droższych aut. I takie postawienie sprawy okazało się strzałem w dziesiątkę. Dziś Mazda CX-5 jest najważniejszym i najpopularniejszym modelem producenta. Odpowiada za około 21 proc. rocznej sprzedaży firmy w Europie.

Jednak Japończycy są świadomi, że dobra passa nie może trwać wiecznie, stąd zafundowali CX-5 kolejną modernizację, ale tym razem chirurg ciął bardzo głęboko. Zmienił się wygląd i zastosowana technika. Co zatem oferuje SUV w nowej odsłonie?

Mazda CX-5 - nowy styl

Mazda CX-5 napiła się źródła wiecznej młodości. Teraz japoński SUV z rocznika modelowego 2022 wyróżnia się drapieżnym spojrzeniem matrycowych reflektorów LED, których układ przypomina… BMW. Abstrahując od stylistyki, nowe lampy mają znacznie skuteczniej przecinać ciemność i oświetlać trasę. Między kloszami szczerzy się też nowy, bardziej trójwymiarowy grill z charakterystycznym skrzydłem nad przeprojektowanym zderzakiem. Tylne światła także zmieniły układ. A nowy kolor nadwozia to Zircon Sand. Do tego debiutują dwie nowe wersje specjalne.

Mazda CX-5 w nowej odsłonie i wersjach specjalnych

Linia Newground charakteryzuje się srebrnym wykończeniem zderzaka przedniego i tylnego oraz listew drzwiowych, czarnymi obudowami lusterek, zielonymi akcentami kolorystycznymi w przednim grillu oraz 17 lub 19-calowymi felgami. We wnętrzu czeka zamszowa tapicerka wykończona zieloną nicią i obudowami kratek wentylacji w tym samym kolorze.

Mazda CX-5 w wersji Homura to SUV podlany sportowymi dodatkami. Auto błyszczy czarnym wykończeniem: grilla, skrzydła pod atrapą chłodnicy, dolnej części zderzaka, nadkoli, listew drzwiowych i lusterek drzwiowych. Alufelgi (19 cali) pokrywa czarny lakier metalik, a wlot powietrza ożywiają czerwone akcenty. Czerwone przeszycia zdobią czarne skórzane fotele, kierownicę, dźwignię zmiany biegów i panele boczne drzwi.

Mazda CX-5 z trybem off-road - jakie wyposażenie i systemy?

Modernizacja przyniosła też zwiększenie możliwości japońskiego SUV-a. W wybranych wersjach nowa Mazda CX-5 z napędem i-Activ AWD będzie dostępna w trybem off-road. Ta funkcja ma dodać sprawdzić się na śliskim, grząskim, kamienistym, piaszczystym, czyli wszędzie tam gdzie skończy się asfalt, a zaczną wertepy…

Na wynagrodzenie zapracowali też spece od komfortu kabiny – udało im się poprawić zawieszenie i fotele oraz pozbyć hałasów dochodzących od kół w chwilach wjeżdżania na różne nawierzchnie drogi. We wnętrzu CX-5 z rocznika modelowego 2022 znajduje się teraz moduł bezprzewodowego ładowania telefonu w standardzie Qi, umieszczony w konsoli środkowej. Dwuczęściowa płyta podłogowa przestrzeni bagażowej i próg załadunkowy bagażnika znajdują się na tym samym poziomie. Wersja Newground wyposażona jest w wykładzinę kufra z powłoką odporną na zabrudzenie.

Paczka systemów bezpieczeństwa i-Activsense obejmuje teraz system wspierający jazdę w korku CTS (Cruising & Traffic Support). Układ pomaga ograniczyć zmęczenie kierowcy, wspomagając operowanie pedałem gazu, hamulca i kierownicą podczas jazdy w korku.

Mazda CX-5 - ceny w Polsce?

Mazda CX-5 w nowej odsłonie jest już dostępna w Polsce i można ją zamawiać. Cena? Bazowa wersja KAI kosztuje od 120 900 zł. To samochód z benzynowym silnikiem 2.0 Skyactiv-G/165 KM, manualną skrzynią biegów i napędem na przednią oś. Pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach w styczniu 2022 r.