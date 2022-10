Reklama

Greenway Polska od początku roku utrzymywało stałe ceny na stacjach ładowania nie zwracając uwagi na sytuację rynkową. W końcu przyszedł moment, kiedy spółka musiała zrewidować cennik z powodu coraz większego nacisku inflacji i rosnących skokowo kosztów dostawy energii elektrycznej.

- Wraz z wygasającymi starymi kontraktami, rośnie udział energii refakturowanej nam po aktualnych, bardzo wysokich cenach. Dalsze utrzymanie stawek nie uwzględniających wzrostu cen energii oraz wysokiej inflacji nie jest już możliwe i odbiłoby się negatywnie na działaniu spółki – poinformował prezes Greenway Polska Rafał Czyżewski.

Greenway Polska publikuje nowy cennik, jakie zmiany?

W zależności od typu i mocy ładowarek oraz wybranego abonamentu, opłaty za ładowanie w sieci Greenway będą droższe od 29 do 44 groszy za 1 kWh. Średni wzrost cen utrzymuje się na poziomie 20 proc, ale w niektórych przypadkach dobija nawet do 35 proc. Podwyżki w nowym cenniku najbardziej odczują użytkownicy darmowego pakietu Energia Standard oraz osoby korzystające z jednorazowego ładowania.

Greenway nie zmienił opłat abonamentowych, w ramach których nie jest dostępna nawet jedna kilowatogodzina prądu. Jedyną korzyścią dla kierowcy samochodu elektrycznego jest możliwość skorzystania z niższych cen ładowania. Podstawowy pakiet Energia Plus będzie nadal kosztować 29,87 zł miesięcznie, a topowy pakiet Energia Max w nowym cenniku kozstuje 85,36 zł miesięcznie.

Greenway Polska i nowy cennik. Obowiązuje od 1 listopada 2022 r.

Plany cenowe ŁADOWANIE WIELOKROTNE ŁADOWANIE JEDNORAZOWE Plany korzystnych cen Plan standardowy ENERGIA MAX ENERGIA PLUS ENERGIA STANDARD Stawka za kWh: AC 1,37 zł 1,50 zł 1,67 zł 1,88 zł DC≤100kW 1,67 zł 1,96 zł 2,52 zł 2,90 zł DC > 100 kW 1,87 zł 2,22 zł 2,77 zł 3,24 zł Miesięczna opłata 85,36 zł 29,87 zł 0,00 zł 0,00 zł

Korzystanie z szybkiej ładowarki DC w ramach najwyższego pakietu będzie kosztować od 1,67 zł do 1,87 zł za 1kWh. Dotychczasowe stawki wynosiły od 1,37 zł do 1,58 zł.

Dla kontrastu jednorazowe ładowanie złączem DC będzie kosztować od 2,90 zł do 3,24 zł za 1 kWh, w zależności od mocy ładowania. Wcześniej użytkownicy płacili za korzystanie z takich ładowarek od 2,47 zł do 2,73 zł za 1 kWh.

Korzystanie z ładowarki AC w zależności od pakietu kosztuje od 1,37 do 1,67 za 1 kWh w ramach abonamentu. Użytkownicy korzystający z jednorazowego ładowania zapłacą 1,88 zł za 1 kWh. Dotychczasowy cennik oferował najwolniejsze ładowanie w cenie od 1,02 do 1,28 za 1 kWh w ramach abonamentu. Najdroższy wariant kosztował 1,49 zł za 1 kWh przy jednorazowym ładowaniu.

Nowy cennik Greenway Polska, wyższe opłaty za postój

Nowy cennik wprowadza jeszcze jedną zmianę w opłatach. Dotychczas korzystanie ze złącza AC było bezpłatne przez 10 godzin. Dopiero po upływie tego czasu obowiązywała stawka 0,34 zł za każdą minutę postoju z podłączonym samochodem do ładowarki. W nowym cenniku opłata jest naliczana już powyżej 3 godzin ładowania. To oznacza, że w przypadku wielu samochodów nie wystarczy czasu na pełne naładowanie baterii. Tym samym koszt ładowania znacząco wzrośnie.

Firma Greenway informuje, że nowy cennik będzie obowiązywać tylko do końca tego roku. To oznacza, że kierowcy samochodów elektrycznych w przyszłym roku będą musieli sięgnąć jeszcze głębiej do kieszeni.