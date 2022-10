Kradzieże katalizatorów to plaga, która przybiera na sile. Powód? Katalizator to najdroższy element całego układu wydechowego, a można z niego odzyskać wiele metali szlachetnych, takich jak: pallad, rod czy platyna. Złodzieje w pogoni za ogromnym zyskiem potrafią zaskoczyć nawet policję. Przykład?

W Warszawie policyjny patrol dostał zgłoszenie, że dwóch mężczyzn kręci się przy zaparkowanej hondzie. Na miejscu śledczy zauważyli, że honda była zasłonięta nissanem, ale i tak dostrzegli złodziei.

Kradzież katalizatora, jak wpadli złodzieje

Jeden z nich leżał na ziemi przy hondzie, drugi stał obok. Właściciel nissana tłumaczył się, że zatrzymał auto, bo ma awarię.

- Policjanci zwrócili uwagę, że honda znajdowała się na drewnianych klockach, obok leżał lewarek i piła do cięcia metalu, natomiast katalizator ma ślady nacięcia - wyjaśniła nadkomisarz Marta Sulowska z wolskiej policji.

Po dłuższej rozmowie funkcjonariuszy z podejrzewanymi, jeden z nich przyznał w końcu, że miał się nauczyć, jak kradnie się katalizator.

Jak ukraść katalizator, czyli nauczyciel i uczeń do więzienia

Obaj mężczyźni, w wieku 42 i 49 lat, zostali zatrzymani i doprowadzeni do wolskiej prokuratury rejonowej, gdzie usłyszeli zarzuty wspólnego usiłowania kradzieży. Dodatkowo jeden z nich działał w warunkach recydywy.

Za zarzucane czyny może grozić do 5 lat więzienia.

Ile kosztuje założenie katalizatora?

Założenie nowego katalizatora np. do Priusa w autoryzowanym serwisie to koszt sięgający kilku tysięcy złotych. Do starszych samochodów z silnikiem benzynowym (np. norma Euro 3 i 4) można kupić katalizatory uniwersalne, które kosztują od 170 zł do ok. 1000 zł.