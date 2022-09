Reklama

Policyjny dron po raz kolejny spisał się podczas specjalnej akcji drogowej. Wystarczyło kilka godzin obserwacji z powietrza, żeby szybko złapać kilkudziesięciu piratów drogowych nieświadomych nadchodzącej kary.

Policyjny dron krążył kilka dni temu nad jedną z dróg w województwie wielkopolskim. Bezzałogowe statki wyposażone w precyzyjną kamerę będą coraz częściej wspomagać funkcjonariuszy pracujących na ziemi.

Policyjny dron znów się spisał. Zarejestrował 46 wykroczeń w kilka godzin

Wspólna akcja Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Turku i Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu przyniosła obfite żniwa. Funkcjonariusze obserwowali z powietrza kierowców poruszających się drogą wojewódzką nr 470 z Kalisza do Kościelca. Wystarczył krótki wycinek drogi w pobliżu miasta Turek, żeby zebrać wystarczającą ilość materiału, który mrozi krew w żyłach.

Reklama

- Dzięki obserwacji z powietrza funkcjonariusze mogli przyjrzeć się kierowcom łamiącym przepisy i zdyscyplinować tych najbardziej nieodpowiedzialnych. Bezzałogowy statek powietrzny staje się narzędziem coraz częściej wykorzystywanym w pracy policjantów dzięki swojej mobilności oraz wszechstronności zastosowania, a to wszystko, aby jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. – podsumowali akcję funkcjonariusze policji z Turku.

Katalog wykroczeń zarejestrowanych przez policyjnego drona jest bogaty. Nagranie otwiera kierowca wyprzedzający samochód ciężarowy przed przejściem dla pieszych w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Po powrocie na właściwy pas samochód jedzie prosto pod koła ciężarówki pędzącej z przeciwnej strony. W tej sytuacji niewiele brakowało by doszło do tragedii.

Reklama

Na kolejnych kadrach nagrania zarejestrowano wyprzedzanie pojazdu skręcającego w lewo, a także kilka manewrów polegających na wyprzedzaniu w niedozwolonym miejscu. Wystarczyło kilka godzin, żeby latający w powietrzu dron ujawnił 46 wykroczeń przeciwko przepisom ruchu drogowego. Policjanci nałożyli mandaty na łączną kwotę ponad 22 tys. zł.

Najwyższy mandat otrzymała kobieta, która jechała z prędkością 151 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h. Za takie naruszenie przepisów dostała solidny mandat - 2,5 tys. zł grzywny i 15 punktów karnych.

Policyjne drony i nowy taryfikator

Wysokie kary za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez policyjnego drona to efekt obowiązującego od 17 września 2022 r. zaktualizowanego taryfikatora mandatów. Popularne i niebezpieczne zachowania na drodze są teraz piętnowane surowymi mandatami.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najpopularniejszych wykroczeń popełnianych na polskich drogach. Dlatego od kilku dni obowiązują zaostrzone stawki za przekroczenie prędkości, niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Oprócz tego podwyższono do maksimum liczbę punktów karnych przyznawanych za najbardziej niebezpieczne wykroczenia drogowe. Na tej liście znalazło się aż 21 wykroczeń, w tym również występki zarejestrowane przez policyjnego drona. Kierowcy zostaną ukarani 15 punktami karnymi za następujące wykroczenia:

sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;

niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;

naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Policyjne drony, nowy taryfikator i recydywa

Do tego dochodzi jeszcze recydywa, która jest nowością w polskich przepisach. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (recydywa - 3000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (recydywa - 4000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa - 5000 zł).

Oprócz podwójnych mandatów za przekroczenie prędkości nowy taryfikator obejmuje jeszcze podwójne stawki grzywny w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia z poniższej listy: