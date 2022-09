Reklama

Ubezpieczenie OC dla pojazdów jest obligatoryjne, ale w ostatnich latach składki były dość przystępne cenowo. Jednak wszystko wskazuje na to, że już niebawem nadejdą podwyżki.

Wszystko z powodu rosnących sum odszkodowań, zmian w przepisach, a także galopującej inflacji.

Ubezpieczenie OC będzie droższe, rekordowe szkody

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przedstawiła najnowsze dane dotyczące odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych w pierwszym półroczu tego roku. W sumie wypłacono ok. 22,5 mld zł, czyli o prawie 13 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Na wypłaconą sumę składa się 10 mld zł z ubezpieczeń na życie, 8 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) oraz 4,5 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Wartość odszkodowań z produktów komunikacyjnych wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów wyniosły 4,8 mld zł, a więc o 6,3 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Wzrosły również odszkodowania z tytułu autocasco (AC). W tym roku wyniosły 3,1 mld zł, co stanowi zwyżkę o 10,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ubezpieczenie OC, kiedy podwyżka?

Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń zwraca uwagę, że zaprezentowane wyniki w połączeniu z nowymi rekomendacjami KNF odbiją się na wysokości składek obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kierowcy będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni, prawdopodobnie już w najbliższych miesiącach.

- 18 lipca opublikowano nowe rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które będą miały duży wpływ na koszty napraw. Wejdą w życie 1 listopada tego roku. Ubezpieczyciele są prawnie zobowiązani do tego, by składki, które zbierają od kierowców pokryły co najmniej koszty wypłacanych odszkodowań oraz koszty prowadzonej działalności. Wyższe koszty szkód oznaczają wyższe ceny polis dla klientów. - poinformował Jan Grzegorz Prądzyński z PIU.

Zadaniem prezesa PIU wpływ na wysokość składek ubezpieczeniowych będą miały również inne kwestie, takie jak inflacja, wyższe koszty napraw, a także przerwy w łańcuchu dostaw spowodowane wojną w Ukrainie.

Ubezpieczenie OC, gorsze wyniki towarzystw w Polsce

Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe będą musiały zacisnąć pasa. W pierwszej połowie tego roku wypracowały zysk netto na poziomie 2,3 mld zł, czyli o 16 proc. mniej niż przed rokiem. Z tytułu podatku dochodowego trafiło do budżetu państwa 581 mln zł podatku dochodowego.