Policja powiększa flotę nieoznakowanych radiowozów. KGP właśnie ogłosiła przetarg na dostawę 40 nowych samochodów. Postępowanie podzielono na dwie części.

Pierwsza obejmuje 20 nieoznakowanych SUV-ów. Druga transza przewiduje dostarczenie maksymalnie 20 nieoznakowanych policyjnych aut segmentu D. Jakich pojazdów potrzebują stróże prawa?

Policja kupuje 40 nieoznakowanych radiowozów za ponad 10 mln zł

Kolory nadwozia nowych aut mają pozwolić policjantom wtapiać się w tłum innych samochodów. Najlepiej jeśli lakiery będą ciemne, stonowane - granatowy, brązowy, szary lub czarny. Niebieskie lampy sygnalizacji uprzywilejowania muszą być zamaskowane. Do tego każde auto powinno mieć lampę LED (niebieską "bombę") mocowaną magnesem do dachu.

Wszystkie elementy policyjnego wyposażenia pojazdu np. radiotelefon radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym, przycisk szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania, gniazda elektryczne przewidziane do zamontowania w przedziale pasażerskim muszą być maksymalnie wkomponowane w konsolę centralną, obudowę tunelu środkowego i schowek podłokietnika.

Policja chce mieć 20 nowych i nieoznakowanych SUV-ów

Ze specyfikacji przetargowej wynika, że w pierwszym przypadku modele SUV musi napędzać minimum czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności przynajmniej dwóch litrów i mocy minimum 170 kW (ok. 231 KM). W grę wchodzi napęd z układem miękkiej hybrydy (MHEV), czyli jednostka spalinowa wspomagana prądem.

Do tego napęd 4x4 i skrzynia automatyczna. Prędkość maksymalna 210 km/h i więcej. Długość przynajmniej 4650 mm, wysokość minimum 1650 mm i rozstaw osi nie mniejszy niż 2750 mm (co przekłada się na przestrzeń wewnątrz pojazdu, w którym musi zmieścić się pięciu funkcjonariuszy).

Spis samochodów jest bogaty, BMW, Mercedes, Skoda...

Biorąc pod uwagę wymagania KGP zapotrzebowania spełnia model BMW X5 xDrive40i z sześciocylindrowym silnikiem 3.0 o mocy 333 KM (miękka hybryda), który od zera do 100 km/h przyspiesza w 5,7 sekundy (cena od 362,5 tys. zł). Niemal 5-metrowy Mercedes GLE 450 4Matic z 3-litrowym, 6-cylindrowym silnikiem o mocy moc 367 KM (0-100 km/h w 5,7 s; miękka hybryda) także wpisuje się w wymogi policjantów (od 370 tys. zł). Podobnie SUV-y z gamy Range Rovera z silnikami benzynowymi o mocy 400 KM.

Z niższej półki pasowałby Volkswagen Touareg 3.0 V6 TFSI/340 KM 4Motion (cena od 347,4 tys. zł) czy o klasę niżej pozycjonowany przedłużany VW Tiguan Allspace 2.0 TSI/245 KM 4Motion (od 204,3 tys. zł). Skoda Kodiaq RS także z silnikiem benzynowym 2.0 TSI/245 KM i automatem DSG (od 210 tys. zł) pasuje do warunków policji - z punktu widzenia mundurowych zaletą tego auta może być właśnie jednostka napędowa bez elektrycznych wspomagaczy.

20 nieoznakowanych sedanów dla policji, na liście duże BMW, mniejszy Mercedes AMG i Skoda Superb

Nieoznakowane radiowozy segmentu D mają być mocniejsze i szybsze od SUV-ów. Każdy z 20 nowych sedanów lub liftbacków (tylna szyba unosi się razem z pokrywą bagażnika) musi mieć przynajmniej 4750 mm długości i nie może być wyższy niż 1520 mm. Rozstaw osi minimum 2,8 m. Policjantom szczególnie zależy na mocnym silniku benzynowym – auto musi napędzać przynajmniej 2-litrowa jednostka o mocy od 200 kW (272 KM) w górę. Prędkość maksymalna – 240 km/h i szybsze.

Jeśli ktoś pomyślał, że znane policji BMW serii 3 wpisuje się w te kryteria (drogówka ma przynajmniej 283 sztuki), to jest w błędzie. Usportowione M340i xDrive spełniłoby wymagania, ale mierzy 4714 mm, czyli jest za krótkie o 36 mm. Za to stojące o klasę wyżej BMW 540i xDrive pasuje z nawiązką.

Z półki Mercedesa policjantom wystarczyłby pełnokrwisty model AMG C 43 4Matic - miękka hybryda wytwarza 408 KM (plus 14 KM generowanych przez rozrusznikoalternator) i 500 Nm momentu obrotowego (cena od 354,5 tys. zł). Na przyspieszenie do "setki" potrzebuje zaledwie 4,6 sekundy.

Volkswagen Arteon 2.0 TSI 4MOTION/280KM z automatem DSG również wpisuje się w te kryteria, cena od 230 590 zł. Podobnie Skoda Superb z najmocniejszym turbobenzynowym silnikiem 2.0 TSI/280KM, automatem DSG i napędem 4x4 pasuje do policyjnych warunków cena (od 163,4 tys. zł do 203 tys. zł).

Policja drugi raz ogłasza przetarg, ofertę BMW odrzucono

Co ciekawe, policja robi drugie podejście do zakupu 40 nieoznakowanych radiowozów. Za pierwszym razem KGP na 20 nowych SUV-ów i 20 aut segmentu D wyłożyła na stół 10,2 mln zł - odpowiednio 5 mln zł i 5,2 mln zł. Wówczas najlepsze warunki zaproponowała gdańska spółka Zdunek Premium, która jest dilerem BMW. Przedstawiciel niemieckiej marki chciał dostarczyć modele SUV w cenie 283 508 zł za sztukę oraz nieoznakowane limuzyny wycenione na 361 924 zł za egzemplarz. Dlaczego przetarg zakończył się porażką?

– Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w zakresie części 1 i 2 – cena najkorzystniejszej oferty, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – powiedział dziennik.pl kom. Piotr Świstak z biura prasowego KGP.