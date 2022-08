Straż graniczna przeprowadziła akcję rodem z najlepszych filmów akcji. Zdarzenie zostało zarejestrowane przy pomocy kamerki samochodowej, a następnie opublikowane na oficjalnym kanale Straży Granicznej na YouTube.

Strażnicy z placówki w Świecku akurat wracali ze służbowego szkolenia, kiedy zauważyli na drodze białe Mitsubishi ASX z podejrzanymi numerami rejestracyjnymi. Ubrani w cywilne ciuchy postanowili zatrzymać w bezpiecznym miejscu samochód do kontroli, ale jak widać na filmie akcja potoczyła się bardzo szybko.

Samochodem kierował 20-letni Polak, ale oprócz niego w samochodzie znajdował się jeszcze pasażer. Na pytania strażników granicznych do kogo należy pojazd odpowiedział tylko szybko, że Mitsubishi nie należy do niego, a jego zadaniem było przeprowadzenie wozu z Niemiec do Polski.

Po szybkiej wymianie zdań funkcjonariusze Straży Granicznej natychmiast zareagowali i wyciągnęli siłą z samochodu zarówno kierowcę jak i pasażera. Na miejsce wezwano patrol policji z Krosna Odrzańskiego, który tylko potwierdził podejrzenia strażników. Auto zostało skradzione kilka dni wcześniej na terenie Berlina.

Dalsze postępowanie w sprawie zatrzymanego pojazdu prowadzi policja z Krosna Odrzańskiego. Skradziony samochód szczęśliwie wrócił do właściciela.