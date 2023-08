Reklama

Straż Graniczna w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej powiększa flotę samochodów patrolowych. Do tej pory podpisano już umowy na zakup 242 aut służbowych wartych 54 mln zł. I jak się okazuje nie jest to ostatnie słowo SG…

Citroen e-C4 to najnowszy nabytek SG – do służby trafi 18 francuskich samochodów elektrycznyh. Wartość tego kontraktu to 3,7 mln zł. Na dniach zostanie tez zawarta umowa za dostawę 12 szt. motocykli elektrycznych (1,2 mln zł).

Reklama

Nowe elektryczne samochody i motocykle w Straży Granicznej

– Zarówno Citroeny jak i kupione w tym roku Seaty Ateca to nowość we flocie samochodowej Straży Granicznej – powiedziała por. Anna Michalska z SG. - Oprócz tych marek Straż Graniczna zakupiła także w tym roku autobusy marki Mercedes-Benz, mikrobusy Renault Traffic, samochody osobowe Skody Octavia i Skody Superb oraz terenowe Toyoty Land Cruiser – wyliczyła.

Straż Graniczna kupuje 350 nowych samochodów, motocykli i pojazdów ATV

Do końca 2023 roku SG zamierza podpisać kolejne umowy na zakup i dostarczenie (jeszcze w tym roku) ok. 95 pojazdów – samochodów terenowych, typu SUV, pojazdów ATV i mikrobusów. – Do końca roku formacja otrzyma łącznie prawie 350 nowych pojazdów. To największa pula zakupów dla SG w ostatnich latach – podkreśliła Michalska.

Toyota i Seat rozbiły bank w Straży Granicznej, Japończycy zgarnęli największą kwotę

Największe kontrakty w tym roku zgarnęły dwie marki. Seat dostarczy aż 110 SUV-ów Ateca za 17,5 mln zł. Z kolei Toyota rozbiła bank jeśli chodzi o kwotę – za 20 mln zł SG zakupiła 55 sztuk modelu Land Cruiser. Japońskie terenówki od razu trafiły do służby na granicy polsko-białoruskiej.

Toyota Land Cruiser w Straży Granicznej, jaki silnik i modyfikacje?

Toyota Land Cruiser skrywa pod maską 4-cylindrowy, 16-zaworowy silnik Diesla 2.8 o mocy 204 KM oraz maksymalnym momencie obrotowym 500 Nm. Jednostka współpracuje z automatyczną skrzynią biegów o 6 przełożeniach i napędza cztery koła. Pozwala to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s. Średnie zużycie paliwa to ok. 9,9 l/100 km.

Auta oklejone specjalną matowo-zieloną folią zostały doposażone m.in. w radiotelefon czy lampy sygnalizacji uprzywilejowania (panel do obsługi pojawił na tunelu środkowym przy podłokietniku). Terenówki przeszły też modyfikacje. Silnik od spodu ochrania specjalna płyta. W przednim zderzaku zamontowano wyciągarkę z zestawem zbloczy do samodzielnego wydobywania się z trudnego terenu.

Toyota Land Cruiser na granicy polsko-białoruskiej. Jaka dzielność w terenie?

Minimalny prześwit podwozia wynosi 215 mm. Podbrzusze chronią płyty. A kąt natarcia 31 stopni, kąt zejścia 25 stopni i kąt rampowy wynoszący 22 stopnie gwarantują, że auto swobodnie poradzi sobie w trudnym terenie.

Straż Graniczna zabezpiecza samochody, ataki na granicy przybierają na sile

Niedawno Straż Graniczna poinformowała, że na granicy z Białorusią funkcjonariusze doświadczają coraz więcej agresji ze strony migrantów i służb białoruskich. Rzucane są kamienie, cegły, konary drzew, płonące konary drzew czy petardy. Stąd zapadała decyzja o dodatkowym zabezpieczeniu samochodów patrolowych.

- To będą metalowe kraty i folie antywłamaniowe na szybach - wyjaśniła Michalska. - Pozwolą one uchronić nie tylko pojazdy, lecz także funkcjonariuszy podczas ataków, zwłaszcza, że zdarzały się sytuacje, gdy rzucony kamień czy wystrzelony przedmiot rozbił szybę auta - wskazała.

Samochody terenowe do ścigania migrantów i zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej

Komenda Główna SG przeznaczy na nowe zabezpieczenia kilkaset tysięcy złotych. - Żeby zatrzymać migrantów czy organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy, pomocników, kurierów potrzebne są nam mobilne i szybkie pojazdy, dlatego tak istotne w naszej służbie są samochody terenowe. Trudno prowadzić pościg opancerzonym pojazdem - podkreśliła przedstawicielka SG.