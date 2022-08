Reklama

Zielona Góra, ulica Wojska Polskiego. Przez wyznaczone przejście dla pieszych przechodzi 17-latek. Do pasów zbliża się auto…

– Chłopak widząc nadjeżdżający samochód próbował uciekać, ale niestety nie zdążył – poinformowała podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Uciekał przed samochodem, ale nie zdążył (wideo)

Pieszy z obrażeniami trafił do szpitala, a zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy.

– Mundurowi wykonali badanie stanu trzeźwości kierującego, a także badanie na obecność środków odurzających. Wstępne badanie wykazało, że 22-latek kierował mając w organizmie marihuanę, amfetaminę i morfinę. Mężczyźnie pobrano krew do szczegółowych badań, aby określić stężenie tych substancji. 22-latek został zatrzymany – wyjaśniła.

Kierowca z Zielonej Góry pod wpływem narkotyków

Kierowca po przesłuchaniu usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego. Lekarz określił wstępnie obrażenia pieszego jako średnie, ale nie wykluczył, że szczegółowe badania, którym poddawany jest 17-latek mogą wykazać, że obrażenia ciała jakich doznał są poważniejsze.

Sprawcy potrącenia pieszego może grozić do 8 lat pozbawienia wolności

– Za spowodowanie wypadku drogowego kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli okaże się, że następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawcy może grozić nawet do 8 lat. W toku prowadzonego postępowania biegły określi stężenie środków odurzających w organizmie kierującego 22-latka i ich wpływ na przebieg zdarzenia. Pojazd, którym poruszał się kierujący także został zabezpieczony do badań – skwitowała Stanisławska.