Plac Pięciu Rogów to świeżo wyremontowana przestrzeń na skrzyżowaniu ulic Chmielnej, Brackiej, Szpitalnej, Zgody i Kruczej. Złośliwi twierdzą, że na razie jest to jedynie "luksusowy chodnik" na drodze pomiędzy Nowym Światem a stacją metra Centrum. Zmiany w tym miejscu najbardziej odczuli kierowcy samochodów, którzy jeszcze do niedawna mogli się tam poruszać bez ograniczeń.

Jeszcze do niedawna ul. Chmielną przecinały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a piesi mieli do dyspozycji wąskie chodniki. Po środku znajdowała się betonowa wyspa, która po remoncie zamieniła się w strefę zamieszkania, gdzie piesi mają bezdyskusyjne pierwszeństwo.

Od zakończenia remontu 5 lipca br. to miejsce stało się przestrzenią niedostępną dla samochodów, które nie posiadają specjalnego identyfikatora. Tylko autobusy komunikacji miejskiej mogą tamtędy jeździć. Dlatego stołeczna Straż Miejska pojawia się w tym miejscu bardzo często.

Miejsce jest monitorowane przez kamery, które skanują tablice rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na plac. Komputer porównuje numery rejestracyjne z listą samochodów dopuszczonych do ruchu. Tablice, które nie występują na liście są przesyłane do policji.

Oprócz tego miejsce jest dodatkowo patrolowane przez strażników miejskich, którzy na bieżąco upominają kierowców. Tylko przez pierwszy miesiąc Straż Miejska wystawiła 304 mandaty gotówkowe oraz 137 mandatów kredytowanych. Funkcjonariusze wydali 3 ostrzeżenia, 23 polecenia oraz 315 pouczeń. Natomiast w 300 przypadkach zwrócono uwagę, a w 8 sytuacjach wystawiono wniosek o ukaranie do sądu.

Przed przebudową placu Pięciu Rogów przejeżdżało w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy aut dziennie. Po remoncie i ponownym otwarciu liczba drastycznie się zmniejszyła.

- Średnio kamery rejestrują około 500 pojazdów dziennie przejeżdżających przez plac Pięciu Rogów. Mowa tu o wszystkich pojazdach. Na razie nie wysłaliśmy jeszcze żadnego zawiadomienia do służb - powiedział PAP Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.

Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, za niestosowanie do znaku zakazu wjazdu grozi mandat w wysokości 250 zł oraz 3 punkty karne.