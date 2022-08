Reklama

Policja w całym kraju odbiera kolejne egzemplarze BMW R1250 RT, które przez następne lata będą służyć na polskich drogach. To popularna maszyna wśród służb mundurowych w całej Europie.

Niemiecki producent oferuje fabrycznie specjalną wersję motocykla, który jest fabrycznie przystosowany do wymogów policji. W ostatnich dniach nowe motocykle BMW R 1250 RT trafiły w ręce funkcjonariuszy na południu Polski.

Policja odbiera nowe motocykle BMW R 1250 RT

BMW R 1250 RT w wersji policyjnej jest motocyklem jednoosobowym, a w miejscu pasażera zamontowano kufer z centralą radiową. Motocykl napędza silnik o pojemności 1254 cm3. Funkcjonariusz ma pod prawą manetką do wykorzystania 136 KM mocy i 143 Nm momentu obrotowego. Policyjne BMW rozpędza się do „setki” w 4 sekundy, co jest niezłym wynikiem przy całkiem sporych gabarytach motocykla (280 kg). Prędkość maksymalna wynosi nieco ponad 200 km/h.

Nowe motocykle pomalowano w nowych barwach, które sukcesywnie będą się pojawiać również na nowych radiowozach. Chodzi o nowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Nowe rozwiązania mają wpłynąć na poprawę widoczności motocykla niezależnie od warunków atmosferycznych. Do tego znacznie poprawią rozpoznawalność pojazdów policyjnych w dzień, z uwagi na wykorzystanie materiałów fluorescencyjnych.

Jednoślady zostały wyposażone niebiesko-czerwone sygnały uprzywilejowania - "bomby" wykonano w technologii LED. Służbę w chłodne i dżdżyste dni uprzyjemni podgrzewana kanapa i manetki. Jednym z udogodnień jest również adaptacyjny tempomat, który przyda się podczas jazdy na dłuższych odcinkach poza miastem.

Policja na południu kraju już korzysta z motocykli BMW

Turystyczne motocykle mimo sporych gabarytów to naprawdę zwinne bestie, które spokojnie poradzą sobie w miejskim ruchu, a także podczas korków i utrudnień na drodze. Jak dotąd motocykle trafiły do komend w Katowicach, Częstochowie i Sosnowcu. W ostatnich dniach kluczyki do nowych maszyn odebrali również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Kolejne egzemplarze trafią już niebawem do kolejnych miejskich komend na w całym kraju. Patrolowe motocykle będą głównie używane przez funkcjonariuszy wydziałów ruchu drogowego.

W sumie na polskie drogi trafi 91 nowych motocykli. Kontrakt na dostawę jednośladów opiewa na kwotę 5,1 mln zł. Maszyny pomogą nadzorować ruch drogowych oraz wykonywać czynności z zapewnianiem bezpieczeństwa na drogach czy zabezpieczaniem imprez.