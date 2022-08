Reklama

Kia EV6 z podniesionym czołem wjechała do świata samochodów elektrycznych. Z wyzywającą stylistyką, dużym zasięgiem, niemal dowolną konfiguracją akumulatorów i silników oraz nowoczesną technologią stała się jednym z najbardziej pożądanych modeli na rynku.

Od chwili debiutu w sierpniu 2021 roku EV6 skusiła ponad 24,5 tys. europejskich kierowców. Lwia część, bo ponad 16 tys. sztuk na drogi wyjechało w tym roku. Wzięcie nie słabnie. A teraz do gry wchodzi królowa całej gamy - Kia EV6 GT. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Kia EV6 GT wjeżdża do Polski, a jakie wyposażenie?

EV6 GT stylistycznie od zwykłej EV6 różni się małymi, ale istotnymi detalami. Przód z ostrzej stylizowanym zderzakiem ma sportowe rysy. Specjalnie dla tej wersji powstały alufelgi o średnicy 21 cali owinięte plasterkiem opony Michelin Pilot Sport 4S w rozmiarze 255/40 R21. Zza pięciu ramion połyskują zielone zaciski wielkich wentylowanych na obu osiach tarcz hamulcowych - w EV6 GT mają średnicę 380 mm z przodu i 360 mm z tyłu. Auto zamyka aerodynamiczny spoiler i dyfuzor w zderzaku.

Za drzwiami kubełkowe fotele pokryte zamszem z neonowo-zielonymi ściegami. Zresztą ten jaskrawy motyw przewija się w całej kabinie. Jednak najważniejszym elementem jest dodatkowy limonkowy przycisk na kierownicy. Wystarczy jeden klik by uwolnić demona – wówczas EV6 GT z potulnego elektryka przechodzi w tryb GT, który bezpośrednio wpływa na charakterystykę zawieszenia, elektronicznie sterowanej szpery, układów: kierowniczego, hamulcowego i stabilizacji toru jazdy oraz obu silników. I tak doszliśmy do najważniejszego, czyli rekordowej mocy i osiągów…

Kia EV6 GT szybsza niż Stinger V6, skąd wzięła się moc 585 KM?

Kia EV6 GT jest wyposażona w dwa silniki o łącznej mocy 585 KM. Ten przy przedniej osi rozwija 218 KM, tylny – 367 KM. Łącznie generują aż 740 Nm, które – jak to w autach elektrycznych – są dostępne natychmiast, od ręki. Z takimi parametrami koreańska marka przenosi się do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata supersamochodów. Przy tym EV6 GT jest najszybszym modelem Kia w historii – o 2 sekundy bije Stingera z turbobenzynowym V6.

Kia EV6 GT i osiągi jak w motocyklu, a jakie przyspieszenie?

EV6 GT od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 3,5 sekundy, prędkość maksymalna dochodzi do 260 km/h. A to już rewiry, w których grasuje spalinowe Porsche 911 GT3 (510 KM; 3,4 s) czy elektryczny Taycan Turbo (680 KM; 3,2 s).

Dociśnięcie "gazu" wbija plecy w fotel i trzyma dopóki nie odpuścimy. Elastyczność? Z tak dużym momentem obrotowym manewry przypominają jazdę motocyklem. Trzeba dobrze trzymać kierownicę. Jednak możliwości na prostej to dopiero połowa frajdy. Ukryty w podłodze akumulator wydaje się działać jak magnes przyciągający auto do drogi. Napęd na cztery koła sprawia, że sportowa Kia stabilnie wchodzi i wychodzi z zakrętów. Ta sprawność niejednemu może zaimponować. Fakt, swoje waży (2185 kg), ale wcale się tego nie czuje, bo zwinnie pokonuje łuki.

W wyścigu na 400 m Kia EV6 GT rywalizowała z takimi autami jak: Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT, McLaren 540S, Porsche 911 Targa 4 i Ferrari California T. Na mecie o włos szybciej od EV GT pojawił się jedynie McLaren 540S! I pomyśleć, że jeszcze dwie dekady temu Kia była dachowcem, a dziś błyska kłami tygrysa...

– EV6 w wersji GT to pokaz technologicznych możliwości marki Kia. Elektryczny crossover łączy szybkie ładowanie z osiągami zarezerwowanymi dotychczas dla samochodów supersportowych – stwierdził Albert Biermann, niegdyś szef inżynierów tworzących BMW serii M. – Dzięki platformie skonstruowanej na potrzeby pojazdów elektrycznych nie musimy iść na żadne kompromisy między sprawnością auta a przestronnością wnętrza – wyjaśnił niemiecki konstruktor, który obecnie jest szefem działu badań i rozwoju w Hyundai Motor Group.

Kia EV6 GT z szybkim ładowaniem, a jaki zasięg?

Zasięg EV6 GT wynosi 424 km. Bazę techniczną auta stanowi platforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) stworzona z myślą o nowej generacji samochodów elektrycznych koreańskiej marki. Wyróżniającą ją cechą jest 800-woltowy system akumulatorów, który umożliwia ekstremalnie szybkie ładowanie, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. 800-woltową instalację stosują marki premium (Porsche Taycan i Audi e-tron GT).

W przypadku EV6 GT elektrony w akumulatorze 77,4 kWh można uzupełnić z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 18 minut. Powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 4,5 minuty!

Kia EV6 GT, cena w Polsce kontra rywale

EV6 GT to obecnie najtańsze 585 KM na polskim rynku – samochód kosztuje od 339 900 zł. Nad Wisłą koreańska marka zebrała już ponad 120 chętnych – kierowcy zgłosili się w ciemno, bez dotykania czy jazdy próbnej. Trudno im się dziwić, bo w naszej opinii konkurencja nie rozpieszcza, tak jak Kia. Wystarczy spojrzeć na poniższe porównanie.

Marka i model Pojemność akumulatora Czas ładowanie do 80 proc. Masa Przyspieszenie od 0 do 100 km/h Prędkość maksymalna Cena w Polsce Kia EV6 GT 77,4 kWh 18 min 2185 kg 3,5 s 260 km/h 339 900 zł Tesla Model Y 75 kWh 32 min 2062 kg 3,7 s 250 km/h 329 900 zł Ford Mach-E GT 98,7 kWh 45 min 2348 kg 4,4 s 200 km/h 399 000 zł Audi RS e-tron GT 93,4 kWh 18 min 2420 kg 3,3 s 250 km/h 617 800 zł Porsche Taycan Turbo 93,4 kWh 19 min 2380 kg 3,2 s 260 km/h 681 000 zł Mercedes EQS AMG GT 107,8 kWh 32 min 2655 kg 3,4 s 250 km/h 746 100 zł

