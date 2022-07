Jarosław Kaczyński wizyty w Wielkopolsce raczej nie zaliczy do udanych. Kolumna samochodów prezesa PiS została obrzucona jajkami przez mieszkańca Gniezna. Policjanci zatrzymali mężczyznę i ukarali go mandatem w wysokości 100 zł. Teraz okazuje się, że to nie koniec jego kłopotów…

Rzucał jajkami w kolumnę samochodów z Jarosławem Kaczyńskim w Gnieźnie

Policja zmienia zdanie: Mężczyzna stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Nawet 5 tys. zł kary za rzucanie jajkami w samochody z szefem PiS Reklama Prezes PiS Jarosław Kaczyński w miniony weekend wybrał się do Wielkopolski, gdzie odwiedził m.in. Kórnik i Gniezno. Nie wszystkim jednak wizyta szefa rządzącej partii przypadła do gustu... Transparenty i niecenzuralne słowa powitały Kaczyńskiego w Kórniku. Jednak to w Gnieźnie pewien mieszkaniec posunął się dalej – obrzucił kolumnę samochodów polityka PiS jajkami. Akcja została nagrana, a film trafił do sieci. Rzucał jajkami w kolumnę samochodów z Jarosławem Kaczyńskim w Gnieźnie Policja zabezpieczająca przejazd aut z Kaczyńskim zatrzymała mężczyznę. Reklama Mundurowi na gorąco uznali, że obrzucenie samochodów jajkami było zachowaniem nieobyczajnym i ukarali go mandatem w wysokości 100 zł. Swoje postępowanie miał tłumaczyć wysokimi ratami kredytu zaciągniętego na budowę domu. Policja zmienia zdanie: Mężczyzna stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym Teraz wygląda na to, że to nie koniec kłopotów zdesperowanego mężczyzny. – Po zapoznaniu się z nagraniem z Gniezna wszczęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie wykroczenia w ruchu drogowym - art. 86 par. 1 kw w zw. z art. 76 kw. Rzucając jajkami w jadące pojazdy mężczyzna stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym – poinformowała policja z Wielkopolski. Nawet 5 tys. zł kary za rzucanie jajkami w samochody z szefem PiS Jakiej kary może spodziewać się mężczyzna? Obraz jego nieciekawej sytuacji dają przepisy: Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany,

Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny;

§ 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych,

Art. 76. Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Przy takiej kwalifikacji sąd może zdecydować o grzywnie od 1500 zł do 5 tys. zł. Tomasz Sewastianowicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję