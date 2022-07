Reklama

- Kierujący usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Pasażer usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy, za co grozi do 3 lat - powiedział prokurator. Obaj mężczyźni byli nietrzeźwi.

Jak zaznaczył, prokuratura w Wołominie wystąpi z wnioskiem o areszt tymczasowy. - Sąd najprawdopodobniej zbierze się w tej sprawie jutro - dodał prokurator.

Zarzuty za spowodowanie wypadku w Kobyłce, to policjant prowadził mercedesa

Do wypadku doszło po północy w czwartek w Kobyłce na ulicy Ręczajskiej. Kierowca kabrioletu, mercedesa SL500 stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w krawężnik, a następnie w słup. Autem podróżowały cztery osoby.

Reklama

Wypadek w Kobyłce, zginęły dwie osoby

Jak informował wcześniej rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, w wyniku zdarzenia dwie osoby zginęły, a dwie kolejne uciekły.

- Tuż przed godziną 1. zatrzymano obydwu mężczyzn. Niestety jednym z nich okazał się warszawski funkcjonariusz, będący poza służbą - powiedział nadkomisarz.

- Bez względu na to, czy był pasażerem czy kierowcą, zostanie niezwłocznie wydalony ze służby. Jest to tragedia, która nie miała prawa się wydarzyć. W tego typu sytuacjach stosujemy zasadę zero tolerancji i kara musi być bezwzględna - podkreślił.