Reklama

Toyota Land Cruiser i pikap Hilux otrzymają silniki wysokoprężne kompatybilne z paliwem nazywanym HVO100. Czym jest HVO?

HVO to uwodorniony olej roślinny (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil), czyli syntetyczny olej napędowy wytwarzany całkowicie niezależne od paliw kopalnych. Do jego produkcji można wykorzystać m.in. tłuszcz zwierzęcy, odpady z przemysłu spożywczego, w tym z przetwórstwa ryb czy produkcji oleju spożywczego, a także olej spożywczy z recyklingu (np. pozyskany ze smażalni). Krótko mówiąc do zbiornika można wlewać biopaliwo robione ze śmieci.

Toyota pojedzie na paliwo HVO100 zamiast diesla, czym jest HVO?

W ocenie Toyoty HVO ma takie same właściwości chemiczne jak tradycyjny diesel. Może być mieszany jako składnik ze zwykłym olejem napędowym lub sprzedawany w czystej postaci jako HVO100.

Reklama

HVO100 spełnia europejski standard jakości EN 15940 dla parafinowych olejów napędowych. Ma wyższą liczbę cetanową (C80) niż standardowy ON, co powoduje, że przebieg procesu spalania jest bardziej sprawny i regularny, a emisja spalin niższa. Do tego HVO100 odznacza się niższą zawartością siarki i aromatów.

Nową Toyotę zatankujesz HVO100 i silnik będzie mocniejszy

Toyota podkreśla, że korzystanie z oleju napędowego HVO100 nie wymaga od kierowców zmiany przyzwyczajeń ani stylu jazdy. Tankuje się je tak samo jak konwencjonalne paliwo.

Główną zmianą techniczną w stosunku do obecnych pojazdów jest dostosowanie układu wtrysku paliwa do zwiększonej objętości oleju napędowego. To konieczne, ponieważ HVO100 ma mniejszą gęstość niż standardowy diesel. Japończycy zapewniaj, że zmiana ta nie wpływa na zdolność pojazdu do zasilania standardowym olejem napędowym, więc na co dzień może być używany każdy rodzaj paliwa dla silników Diesla. W wyniku zastosowania HVO100 i dostosowania do niego układu wtryskowego w niewielkim stopniu wzrasta maksymalna moc silnika.

Gdzie tankować olej napędowy HVO, czyli Orlen ruszy z produkcją w Płocku

HVO100 można zatankować na około 1000 stacji paliw – głównie w Belgii, Danii, Finlandii, Estonii, Holandii, Norwegii, Szwecji oraz na Litwie i Łotwie. Prognozy zakładają, że jego produkcja wzrośnie z obecnego pułapu 4 mln ton rocznie do około 15,5 mln ton w 2030 roku.

W Polsce Orlen zapowiedział, że w zakładzie w Płocku wdroży technologię uwodornienia olejów roślinnych HVO. Realizacja inwestycji, której wartość oszacowano na ok. 600 mln zł, ma ruszyć w połowie 2024 roku.

Toyota Land Cruiser i Hilux na HVO, kiedy wjadą do Polski?

Toyota Land Cruiser i Hilux w nowej specyfikacji przystosowanej do jazdy na HVO100 będą produkowane od pierwszego kwartału 2023 roku. Terenówki dołączą do użytkowych vanów z rodziny Proace, które już teraz mogą korzystać z tego rozwiązania.