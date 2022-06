Reklama

Samochody spalinowe, czyli z silnikiem Diesla i benzynowym, zostaną zakazane od 2035 roku. Po wejściu nowych przepisów w salonach do kupienia będą wyłącznie auta z napędem elektrycznym i tylko takie będą produkowane. Oznacza to silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i jej magazynowanie. Goldman Sachs w najnowszym raporcie szacuje, że wartość tego rynku osiągnie 900 mld dolarów. Przy czym analitycy banku spodziewają się do roku 2030 powstania w Europie 40 gigafabryk akumulatorów do samochodów, co pozwoli na stworzenie 130 tys. miejsc pracy i przyciągnie w tej dekadzie ponad 150 mld euro nowych inwestycji.

Prognoza Goldman Sachs daje nam obraz zmian i tego, jak elektromobilność znacząco różni się od tradycyjnej spalinowej motoryzacji. Także pod względem naprawy aut zasilanych energią z akumulatora.

Volkswagen inwestuje i zwiększa sieć naprawy akumulatorów do aut elektrycznych

Dobrym przykładem transformacji jest Grupa Volkswagen, która od pewnego czasu szykuje swoją sieć serwisową na obsługę dużej liczby aut z napędem elektrycznym. Statystyki już mogą imponować. Niemiecki koncern tylko w 2021 roku sprzedał niemal 453 tys. samochodów EV, to dwa razy więcej niż rok wcześniej. Aut na prąd będzie przybywać. Już 2030 roku Wolfsburg chce by na 10 aut EV sprzedanych w Europie aż 6 było z logo VW, Skody, Audi, Seata, Cupry czy Porsche (Grupa planuje osiągnąć 60-procentowy udział w europejskim rynku BEV). A im więcej elektryków na drogach, tym większa potrzeba ew. naprawy akumulatorów po awarii czy też kolizji.

Reklama

Co prawda każde ASO obsługuje samochody elektryczne i przeprowadza ich przeglądy czy naprawy. Jednak skomplikowany serwis wymagający naprawy akumulatora, np. wymiany poszczególnych modułów, wykonuje się tylko w dedykowanych centrach, które mają odpowiednie narzędzia i wiedzę. Takich wyspecjalizowanych punktów działa w Polsce 11 w sieci dilerskiej oraz jeden w Technicznym Centrum Szkoleniowo-Serwisowym na terenie Volkswagen Group Polska. A wkrótce dzięki nowym inwestycjom dołączą do nich trzy kolejne.

– Naprawa akumulatorów wysokonapięciowych wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Dlatego bardzo intensywnie rozwijamy sieć Centrów Napraw Akumulatorów, przygotowując się do obsługi setek tysięcy aut w przyszłości – powiedział Pavel Solc, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.

Samochody elektryczne i nowa specjalizacja Ekspert Wysokich Napięć

W przypadku silnego uderzenia, ze względów bezpieczeństwa, pirotechniczny bezpiecznik natychmiast odłącza akumulator wysokonapięciowy. Samochód po takim zdarzeniu wymaga fachowej naprawy. Stąd w sieci serwisowej Grupy VW pojawiły się nowe specjalności, jak np. Ekspert Wysokich Napięć (HVE). Tego w warsztatach samochodowych jeszcze nie było...

– Samochody elektryczne niosą ze sobą wiele zmian nie tylko w sposobie eksploatacji, lecz także w procesie sprzedaży i serwisu. Naprawa samochodów elektrycznych wymaga eksperckiej wiedzy – przynał Krzysztof Rajewicz, kierownik szkoleń technicznych w Akademii Szkoleń Volkswagen Group Polska. – Dlatego rocznie realizujemy ponad 120 dni szkoleniowych z zakresu elektromobilności dla mechaników oraz doradców serwisowych. Do szkoleń z napraw akumulatorów HV wykorzystujemy najnowsze technologie, pierwszy etap realizowany jest w oparciu o wirtualną rzeczywistość, następnie mechanicy zbierają doświadczenie na prawdziwych akumulatorach – wyjaśnił.

Jak wykryć awarie i naprawić uszkodzony akumulator w samochodzie elektrycznym?

Naprawie podlegają także uszkodzone akumulatory. Można je regenerować wymieniając poszczególne elementy i moduły. Każda operacja jest poprzedzona diagnozą. To bardziej opłacalne niż wymiana całego akumulatora.

Awarię pojedynczych ogniw w module akumulatora można łatwo wykryć. Jeśli jedno ogniwo ulegnie awarii, pojemność modułu nadal wynosi od 50 do 66 proc. Pozostałe sprawne ogniwa w module muszą wtedy pracować ciężej. Powoduje to, że osiągają one wyższą temperaturę przy niższym napięciu.

Pojedynczych ogniw akumulatora nie można wymienić, dlatego – jeśli uszkodzone jest ogniwo – wymienia się cały moduł. Akumulator wykorzystywany przy platformach MEB Grupy Volkswagen składa się z siedmiu do dwunastu modułów, w zależności od pojemności.

Akumulator z samochodu elektrycznego dostaje drugie życie

Uszkodzony lub zużyty akumulator wysokiego napięcia, w zależności od pojemności zmierzonej przez system kontroli, może być po naprawie ponownie użyty w samochodzie lub może zostać dawcą poszczególnych elementów do naprawy akumulatora w innym aucie. Kolejną możliwością jest wykorzystanie go poza elektrycznym samochodem – jako magazyn energii w stacji ładowania, w mobilnym robocie ładującym, jako magazyn energii w domu, czy jako element awaryjnego systemu podtrzymania energii w firmach, może stać się także źródłem zasilania wózków widłowych. Możliwości jest wiele.

Zużyte akumulatory z samochodów elektrycznych pod koniec dekady

Jeżeli akumulator nie może być naprawiony lub wykorzystany w inny sposób, poddaje się go recyklingowi. Volkswagen w 2021 roku uruchomił w Salzgitter swoją pierwszą, pilotażową linię do recyklingu akumulatorów wysokiego napięcia stosowanych w samochodach elektrycznych. Celem jest przemysłowy odzysk cennych surowców, jak lit, nikiel, mangan, kobalt w obiegu zamkniętym, a także aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych uzyskując stopień odzysku przekraczający 90 proc. (w dłuższej perspektywie).

Analitycy zakładają, że większa liczba zużytych akumulatorów pojawi się najwcześniej pod koniec dekady, dlatego nowa linia w fazie pilotażowej może poddać recyklingowi do 3,6 tys. akumulatorów rocznie, co przekłada się na ok. 1500 ton. Później, dzięki dopracowaniu odzyskiwania surowców, będzie można na niej dokonywać recyklingu na większą skalę.

Akumulator przerabiany na granulki i czarny proszek

VW w swoim zakładzie recyklingu nie przetapia surowców w piecu hutniczym. Zużyte akumulatory zostają całkowicie rozładowane i zdemontowane. Poszczególne elementy są następnie rozdrabniane na granulat i suszone. Wówczas obok aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych odzyskuje się przede wszystkim tzw. czarny proszek zawierający cenne surowce jak lit, nikiel, mangan, kobalt i grafit. Separacja i obróbka poszczególnych surowców za pomocą metod hydrometalurgicznych – z zastosowaniem wody i środków chemicznych – odbywa się później w wyspecjalizowanych firmach.

Surowce ze starego akumulatora trafiają do nowego, to 1,3 tony mniej dwutlenku węgla

Surowce odzyskane ze zużytych akumulatorów mają takie same właściwości jak nowe. Materiały z recyklingu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych akumulatorów. I to nie tylko jeden raz, ale wielokrotnie. W wypadku wykonania katod z odzyskanych surowców i z wykorzystaniem zielonej energii elektrycznej, do atmosfery przedostaje się według szacunków, około 1,3 tony mniej dwutlenku węgla na każdy akumulator o pojemności 62 kWh.