Polskie czołgi T-72M1 i T-72M1R wyposażone w noktowizory i termowizję Reklama Polskie czołgi T-72M1 i T-72M1R to zmodernizowane maszyny, które Warszawa przekazała Ukrainie w ramach dostaw uzbrojenia. Ciężkie pojazdy stały się bohaterem programu ukraińskiej telewizji 1+1. Reporter zauważa, że sprzęt dostarczany na pole walki podnosi zdolności bojowe armii ukraińskiej. – Polskie T-72 już są na froncie i czekają na rozkazy. Maskowanie jest tak dobre, że miałem trudności z odnalezieniem ich w otaczającej zieleni – stwierdził. Polskie czołgi T-72M1 i T-72M1R w Ukrainie "jak Mercedesy" Reporter siedząc w polskim T-72 zauważył, że w środku jest tak samo ciasno jak w ukraińskich czołgach, co nie jest nowością dla żołnierzy. Jego zdaniem także polskie napisy wyjaśniające funkcje poszczególnych przyrządów nie powinny stanowić problemu (wideo niżej). Reklama Ukraińcy o czołgach T-72 z Polski, czyli mocniejszy silnik i możliwość walki w nocy Żołnierz stojący obok dostarczonego z Polski T-72 podkreślił, że zaletą tego czołgu w porównaniu z wcześniej używanym przez Ukraińców sprzętem jest mocniejszy silnik oraz oprzyrządowanie umożliwiające walkę z Rosyjskim najeźdźcą w nocy. – To jak równać Mercedesa z Ładą. To jest Mercedes! – wskazał wojskowy. Polskie czołgi T-72M1 i T-72M1R wyposażone w noktowizory i termowizję Czołgi T-72M1 i T-72M1R dostarczone wojskom Ukrainy to efekt modernizacji prowadzonej od 2019 roku na potrzeby polskiej armii (remont do 2025 roku miało przejść co najmniej 230 pojazdów). Bumar Łabędy w dokumentacji podaje, że w maszynach zamontowano m.in. peryskop noktowizyjny kierowcy, pasywny dzienno-nocny przyrząd obserwacyjny dowódcy, peryskopowy celownik termowizyjny działonowego, system cyfrowej łączności wewnętrznej i zewnętrznej, odbiornik GPS czy też zmodyfikowano układ elektryczny z zastosowaniem nowego systemu zasilania oraz akumulatorów buforowych. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję