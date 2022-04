Czołgi, wozy opancerzone, ciężarówki – Rosjanie masowo tracą lub porzucają sprzęt wojskowy, czego najlepszym potwierdzeniem są filmy publikowane przez żołnierzy Ukrainy. Cywile także biorą sprawy w swoje ręce, a traktor ukraińskiego rolnika holujący czołg czy wyrzutnię rakiet stał się symbolem ruchu oporu i powodem do kpin z Moskali. Grupa Anonymous również postanowiła wspomóc obrońców Ukrainy – hakerzy opublikowali w sieci film instruktarzowy, w którym pokazują jak holować czołg…

Reklama

– Ostatnio wielu rolników na swoich polach odnajduje porzucone pojazdy wojskowe. Jedynym praktycznym sposobem pozbycia się ich jest holowanie traktorem. Odwiedziliśmy lokalnego rolnika, który pokazał nam, jak należy wydobyć pojazd gąsienicowy – tłumaczy w nagraniu lektor Anonymous.

Jak holować czołg traktorem? Trzy fazy są ważne, instrukcja wideo

– Jest poranek. Przygotowujesz się do pracy w polu. Jednak zauważasz tam porzucony pojazd wojskowy. Znowu. Jest robota do wykonania, ale robactwo zawsze parkuje tam gdzie nie powinno – zauważają autorzy filmu.

Czołg czy inny wóz bojowy musi zniknąć z pola, zanim rozpocznie się praca. Jednak nie można tego robić pochopnie. W ocenie Anonymous holowanie czołgu czy innego sprzętu bojowego składa się z trzech faz.

Reklama

Po czym poznać, że czołg został porzucony?

Po pierwsze należy upewnić się, że pojazd wojskowy został rzeczywiście porzucony. Dowodem na to będą otwarte włazy i rzeczy żołnierzy walające się wokół. Trzeba też sprawdzić czy nie jest zaminowany. Następnie ocenić, co to za pojazd, ile może ważyć i czy do odholowania z pola wystarczy traktor, który jest pod ręką. Na filmie do odholowania samobieżnej haubicy wykorzystano ciągnik Valtra.

Druga faza to już holowanie. Wcześniej jednak należy usunąć (zamazać) wrogie oznaczenie. Wreszcie za haki porzuconego wozu bojowego można podczepić liny. – Po wrzuceniu biegu neutralnego pojazd gąsiennicowy będzie toczyć się lekko jak kołowy. Problemy może sprawić pokonywanie ciaśniejszych zakrętów, ponieważ gąsienice mają tendencję do jazdy prosto. Jednak praktyka jest najlepszą drogą do zdobycia wprawy – podkreślają autorzy poradnika.

Reklama

Co można zrobić ze zdobycznym czołgiem wroga?

Trzeci etap to odholowanie pojazdu do punktu zbiórki. Jeśli porzucony czołg czy wóz bojowy są w dobrym stanie, to przez uwagą wrogiej armii warto ukryć go np. pod dachem dużej hali. Zdobyczny sprzęt nieprzyjacielski można zezłomować lub sprzedać np. na eBay. Tu jednak warto sprawdzić, co mówi o takich sytuacjach prawo czy obowiązujące zarządzenia wojskowe.

Anonymous dochód z wideo przeznacza na pomoc Ukrainie. Nagranie zrealizowano z napisami języku angielskim i fińskim. Wcześniej eksperci kanału Terenwizja we współpracy z Muzeum Militarnej Historii Bornego Sulinowa nagrali film instruktażowy, w którym krok po kroku, pokazują jak uruchomić rosyjski czołg T-72.