Wszyscy chcą mieć SUV-a i Toyota korzysta na tym trendzie. Skąd rosnąca popularność tego typu aut? To proste. Wyglądają modniej niż szare hatchbacki, a każdy chce dobrze wypaść za kierownicą. W dodatku wsiadanie i wysiadanie będzie wygodniejsze. Jadąc SUV-em widoczność jest lepsza, a to przekłada się na poczucie bezpieczeństwa.

SUV oferuje więcej od hatchbacka w relacji do powierzchni, jaką zajmuje na drodze. Może być krótszy, a nadal pakowny, co daje przewagę podczas wakacyjnych wyjazdów. Japończycy z myślą o rodzinnych wyprawach oferują przynajmniej pięć przestronnych SUV-ów z napędem hybrydowym.

Toyota Corolla Cross, co to za samochód?

Najnowszy to Toyota Corolla Cross, która jako kompaktowy SUV technicznie korzysta z tej samej platformy, co tradycyjna Corolla. Ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2640 mm. Corolla Cross od C-HR jest dłuższa o 70 mm, do RAV4 brakuje jej 140 mm. Pod względem wysokości nowość jest o 6,5 cm wyższa od C-HR i tyle samo niższa od RAV4.

Za kierownicę wsiada się bardziej w stylu C-HR, fotel z szerokim zakresem regulacji zamocowano niżej niż w RAV4. Przy tym zza steru można odnieść wrażenie przebywania w samochodzie o rozmiar większym niż zwykła Corolla. Kierowca o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Co ciekawe, nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Toyota Corolla Cross, jaka pojemność bagażnika i ile kosztuje boks dachowy

Toyota Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 425 litrów. Czyli na wakacyjny wyjazd rodzinny jak znalazł. Jego układ jest bardziej ustawny niż kufra C-HR (377 l pojemności). Z kolei szerokość otworu zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa. Może też zdarzyć się tak, że pakunków będzie więcej. Na takie przypadki Toyota ma np. bagażnik dachowy z boksem Thule Motion 800 za 3500 zł, który może być tańszy o 1000 zł po aktywacji aplikacji MyT.

Toyota Corolla Cross z nową hybrydą 5. generacji, ile zużywa paliwa?

Corolla Cross jako pierwsza została obdarowana zupełnie nowym napędem hybrydowym 5. generacji. Zespół wykorzystuje litowo-jonową baterię o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah, która jest lżejsza aż o 40 proc. od starszego rozwiązania w tradycyjnej Corolli. Silnik benzynowy 2.0 Dynamic Force i jednostka elektryczna także zyskały na sile, czego efektem jest większa o 8 proc. łączna moc całego układu.

W wersji z napędem na przednie koła nowa 2-litrowa hybryda wytwarza 197 KM (+13 KM) i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy – to osiągi na poziomie RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM.

Toyota obiecuje, że Corolla Cross z nową hybrydą będzie zużywać średnio 5,9 l benzyny na 100 km. Do tego nowy napęd umożliwia jeszcze częstsze korzystanie wyłącznie z silnika elektrycznego i pokonywanie jeszcze większych dystansów w trybie elektrycznym. Za dobre osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM i 206 Nm momentu obrotowego. Wariant 4x4 AWD-i ma dodatkowy 40-konny silnik elektryczny przy tylnej osi (dołączany automatycznie w razie utraty przyczepności). Corolla Cross AWD-i przyspiesza jak auto z napędem na przód, za to trakcja na mokrym, śliskim czy grząskim będzie nieporównywalna.

Toyota RAV4 z pojemnym bagażnikiem

Toyota RAV4 – czyli najpopularniejszy SUV na świecie – została zaprojektowany na platformie TNGA-K, z której korzysta także limuzyna Camry. To oznacza, że japoński model oferuje dużo miejsca niezbędnego podczas wakacyjnych podróży. Pojemność bagażnika od 580 litrów do 1690 l pozwoli zabrać ze sobą porządny ekwipunek. W zależności od napędu RAV4 potrafi holować przyczepę o masie do 2 ton.

RAV4 Adventure z napędem AWD-i i naturą podróżnika jak Land Cruiser

Pod kątem wypraw najciekawszą wersją jest RAV4 Adventure, który występuje wyłącznie z hybrydą 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 222 KM i inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i. Samochód wygląda bojowo, ma m.in. zmienione względem innych wersji zderzaki, atrapę chłodnicy, poszerzenia nadkoli czy dwukolorowy dach nawiązujący do legendarnego Land Cruisera. Dodatkowo dla tej wersji są zarezerwowane 19-calowe felgi ze specjalnym wzorem oraz pikowana skóra we wnętrzu.

Toyota RAV4 w nowej odsłonie i wypisażnie

RAV4 niebawem zadebiutuje w nowej odsłonie. Samochód na 2023 rok dostanie system multimedialny nowej generacji z nowym 10,5-calowym ekranem wysokiej rozdzielczości (HD). System w standardzie zawiera nawigację online umożliwiającą dokładne planowanie podróży w oparciu o aktualizowane na bieżąco informacje, w tym o natężeniu ruchu, wydarzeniach na drodze czy dostępności miejsc parkingowych. Czteroletni dostęp do internetu w cenie auta w pakiecie Smart Service sprawia, że będzie można korzystać z wszystkich funkcji online systemu multimedialnego i nawigacji bez konieczności parowania smartfonów z pojazdem.

Nowy agent głosowy Hey Toyota daje więcej możliwości komunikowania się z samochodem. Reaguje na komendy głosowe, by ustawić klimatyzację i multimedia, wykonać połączenie telefoniczne oraz otworzyć lub zamknąć okna. Hey Toyota rozumie naturalne konwersacyjne zdania. Na przykład, jeśli kierowca lub pasażer powie „zimno mi”, agent głosowy zamknie okna lub podniesie temperaturę w ustawieniach klimatyzacji. Nawigacja rozpoznaje również znaki drogowe i może wyświetlać lokalne ostrzeżenia pogodowe oraz powiadamiać kierowcę o występowaniu stref niskiej emisji.

RAV4 2023 dostanie także cyfrowe zegary wyświetlane na dużym, 12,3-calowym ekranie. Prezentowane widoki można personalizować. Do wyboru przewidziano cztery style – Casual, Smart, Sport i Tough. Samochód zyskał także nowy zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zapobiega kolizjom na skrzyżowaniach i ułatwia skręt na przecięciach dróg. Nowa funkcja wspomagania kierownicy w razie ryzyka zderzenia pomaga kierowcy uniknąć uderzenia w pieszego, który wszedł na jezdnię. W RAV4 Plug-in Hybrid system rozpozna również rowery i zaparkowane pojazdy i zareaguje na nie. Z kolei w RAV4 Plug-in Hybrid zyskuje możliwość wykrywania pojazdów nadjeżdżających z przeciwka na pasie ruchu samochodu i zmniejsza ryzyko zderzenia czołowego.

Toyota Highlander, czyli największy SUV na wielkie wyjazdy

Toyota Highlander gra w lidze największych SUV-ów dostępnych w Polsce. W rodzinie japońskiej marki stoi o oczko wyżej niż RAV4, jednak technicznie korzysta z tej samej platformy TNGA-K. To też architektura, na której powstaje limuzyna Camry najnowszej generacji i Lexus ES.

Highlander to potężny samochód o długości prawie 5 m (4966 mm) ustawiony na 20-calowych aluminiowych kołach. Dlatego, jeśli RAV4 wydaje się komuś zbyt delikatny, a Land Cruiser zbyt zastraszający, to właśnie Highlander może okazać się złotym środkiem łączącym kobiecą subtelność z męskością samuraja.

Toyota Highlander większa niż Land Cruiser, jaka pojemność bagażnika?

Na pokładzie przewidziano 7 miejsc. Drugi rząd siedzeń można przesuwać do przodu i do tyłu w zakresie 180 mm, co ma ułatwić wsiadanie dwójce pasażerów trzeciego rzędu foteli. Bagażnik o pojemności 658 l ma dodatkowy schowek pod podłogą. Po złożeniu obu rzędów siedzeń powstaje płaska podłoga z ładownią zdolną zmieścić 1909 l bagaży do sufitu. Zatem Highlander jest większy i pojemniejszy od terenowego Land Cruisera. Do tego jest też automatycznie otwierana i zamykana klapa kufra, którą można uruchomić ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.

We wnętrzu nie brak sprytnie rozplanowanych schowków. Wejścia USB przewidziano przy pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. Kolorystyka wnętrza może być utrzymana w czarnej lub grafitowej tonacji. Seryjny 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej pozwoli zarządzać nawigacją i systemem multimedialnym, który będzie obsługiwał interfejsy Apple CarPlay i Android. Lista obejmuje także wyświetlacz HUD na przedniej szybie, bezprzewodową ładowarkę telefonu, wentylowane fotele oraz wirtualne lusterko wsteczne o poszerzonym polu widzenia (przydaje się kiedy bagażnik jest załadowany pod sufit).

Toyota Highlander Hybrid z napędem 4x4, a zużycie paliwa?

Jeśli chodzi o jazdę, to tu Toyota stawia na układ hybrydowy 4. generacji znany z Camry czy RAV4. Highlander skrywa napędzający przednią oś układ 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd 4x4 AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń.

248 KM całkowitej mocy rozpędza auto od 0 do 100 km/h w 8,3 s i wystarcza, by bez zadyszki holować 2-tonową przyczepę. Duże gabaryty oraz masa nie utrudniają prowadzenia. Siedzi się wysoko, więc widoczność jest dobra w każdym kierunku. Manewrowanie w mieście ułatwiają czujniki parkowania i kamera pokazująca obraz z tyłu auta.

Toyota obiecuje, że Highlander średnio zużyje 6,6 l/100 km benzyny (wg testu WLTP). Przełącznik trybów jazdy (Drive Mode Select) umożliwia wybór pomiędzy trybami ECO, NORMAL, SPORT i TRAIL. Wszystkie cztery można aktywować także gdy samochód użytkowany jest w oddzielnie wybieranym trybie elektrycznym (EV). Podczas jazd testowych komputer wskazywał zużycie na poziomie 8,5 l/100 km. Nieźle jak na takiego kolosa.

Toyota Highlander i cena oraz wyposażenie

Toyota Highlander nad Wisłą jest dostępna w dwóch wersjach wyposażenia Prestige (cena od 237 200 zł) i Executive (od 270 600 zł), z pakietem Tech oraz dodatkowymi akcesoriami.

Lexus RX Final Edition, czyli dużo wyposażenia i mocy

Coś bardziej luksusowego? Tu na scenę wjeżdża Lexus RX Final Edition oraz NX. Pierwszym modelem firma zamierza godnie pożegnać schodzący model. SUV imponuje przestonnym wnętrzem i występuje w aż 12 wariantach kolorystycznych oraz pięciu wersjach wyposażeniowych. Standard obejmuje rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego, Apple CarPlay i Android Auto, 20-calowe alufelgi, elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawienia, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, światła w technologii LED, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości oraz kamerę cofania.

Lexus RX Final Edition, hybryda lub silnik benzynowy

RX Final Edition dostępny jest z dwoma napędami. RX 300 to dwulitrowa, benzynowa jednostka z turbodoładowaniem o mocy 238 KM, która jest połączona z 6-biegową skrzynią automatyczną. Hybrydowy RX 450h ma przekładnię E-CVT, a za napęd odpowiada 3,5-litrowe V6 wraz z dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc układu wynosi 313 KM. W obu wersjach napędowych bagażnik ma taką samą pojemność (453 l), a auto w wersji hybrydowej może pociągnąć przyczepę o masie do 2 ton.

Lexus RX Final Edition, jaka cena i akcesoria

Lexusa RX Final Edition można doposażyć w akcesoria, które sprawdzą się podczas weekendowego lub wakacyjnego wyjazdu. W obniżonej o 20 proc. cenie dostępne są belki dachowe (1073 zł) oraz dachowy uchwyt rowerowy (757 zł). W ofercie są też różnego rodzaju boksy bagażowe (od 1751 zł) oraz uchwyty na narty i snowboard (od 557 zł).

Lexus ma również gamę akcesoriów, które odmienią RX-a. Stopnie boczne staniały o 48 proc. (w cenie 2500 zł). Do auta można zamówić m.in. chromowane listwy boczne (1754 zł) czy stalową nakładkę ozdobną tylnego zderzaka (884 zł). Na liście dodatkowych akcesoriów są także kompletne, 20-calowe koła zimowe z czujnikami ciśnienia (rabat 4000 zł).

Lexus RX 300 Final Edition kosztuje od 237 400 zł, czyli niemal identycznie jak Toyota Highlander w najtańszej wersji Prestige (od 237 200 zł). Cennik hybrydowego RX 450h startuje od 299 600 zł.

Lexus NX nowej generacji

Nowy Lexus NX to świetny wygląd i wysoka funkcjonalność kabiny. W nadwoziu wygospodarowano precyzyjnie wyciszone i przestronne wnętrze. Za elektrycznie sterowaną klapą bagażnik oferuje teraz 545 litrów pojemności, licząc z praktycznym schowkiem pod podłogą. Tak wygląda nowy wymiar komfortu i praktyczności w nowej generacji NX.

Topowy model NX 450h+ to pierwsza hybryda plug-in w historii japońskiej marki. Zastosowany przez inżynierów układ składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 134 kW. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (40 kW), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. Po naładowaniu litowo-jonowej baterii (18,1 kWh)do pełna może pokonać 98 km bez emisji.

Dwie hybrydy do wyboru, także Lexus NX plug-in

Alternatywą dla hybrydy plug-in, jest nowy NX 350h z tradycyjnym układem hybrydowym. Zespół napędowy czwartej już generacji przewyższa poprzednika pod każdym względem. Wytwarza o 24 proc. większą moc niż model NX 300h i zapewnia 243 KM. Zmodernizowana jednostka benzynowa i mocniejsze silniki elektryczne poprawiły osiągi i zmniejszyły spalanie. NX 350h jest dostępny w wersji z napędem na przód lub z elektrycznym napędem na cztery koła E-Four. Ten drugi wariant przyspiesza do 100 km/h w 7,7 sekundy i generuje o około 10 proc. mniejsze emisje niż poprzednik. Obie odmiany nowego NX 350h mogą ciągnąć przyczepę o masie 1500 kg.

Na drodze właściwości jezdne każdej wersji napędowej nowego NX są znakomite. To zasługa profesjonalnych kierowców wyścigowych i żmudnych testów na należącym do Lexusa torze badawczym Shimoyama. Nawet przy dużych prędkościach auto prowadzi się stabilnie, solidność dopracowanego zawieszenia szczególnie dobrze czuć w zakrętach.