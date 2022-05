Reklama

Mercedes klasy S i elektryczny EQS to pierwsze seryjnie produkowane samochody z systemem zautomatyzowanej jazdy poziomu 3. Rozwiązanie o nazwie Drive Pilot prowadzi auto, reaguje na wszelkie sytuacje drogowe, jednak kierowca musi zajmować swój fotel i być gotowym do przejęcia prowadzenia. Niemiecka marka oferuje to udogodnienie jako pierwsza na rynku. Jak do tego doszło?

Mercedes trzymał rękę na pulsie niemieckich urzędników i jednocześnie jego inżynierowie szykowali nową technologię. Wraz z uwolnieniem ustawy o ruchu drogowym (StVG) dla systemów poziomu 3. w 2017 roku Niemcy stały się pierwszym krajem, który stworzył podstawę prawną dla codziennego użytkowania takich systemów.

Jak Mercedes wykorzystał zmiany w przepisach

Wreszcie na początku 2021 roku weszło w życie rozporządzenie federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) w sprawie aprobaty technicznej, zgodnie z którą takie rozwiązania mogą być homologowane. Dzięki temu można je oferować nie tylko w Niemczech, ale także w innych państwach, oczywiście pod warunkiem, że zezwolą na to przepisy danego kraju. Na ten moment czekała marka ze Stuttgartu. Mercedes jest też pierwszą firmą motoryzacyjną na świecie, która spełnia zapisy regulaminu ONZ nr 157 dla systemów na poziomie 3. Jak działa wynalazek Mercedesa?

Reklama

Mercedes klasy S i EQS to jazda bez trzymanki, jak działa Drive Pilot (wideo)

Wciskasz przycisk na kole kierownicy, lampka świeci na zielono, teraz guzik OK i Drive Pilot przejmuje zadania kierowcy. Po aktywacji sztuczna inteligencja kontroluje prędkość i odległość oraz prowadzi samochód wzdłuż pasa (wszystko do 60 km/h, przy gęstym ruchu czy korkach). Jednocześnie analizuje i uwzględnia profil drogi, zdarzenia występujące na trasie oraz znaki drogowe.

System Mercedesa reaguje również na nieoczekiwane sytuacje drogowe i samodzielnie m.in. omija przeszkodę w obrębie pasa ruchu (ciężarówka stojąca na poboczu, która lekko wystaje na jezdnię) lub hamuje. Jeśli chodzi o rozpoznawanie człowieka, to różne czujniki samochodu stale monitorują drogę i pobocze, aby zawsze prawidłowo wykrywać ludzi niezależnie od ich ubioru, sylwetki, postawy lub innych cech.

Klasa S lub elektryczny EQS również dzięki temu systemowi szybciej od innych aut wiedzą o nadjeżdżającej karetce i wcześniej ustawiają się do stworzenia korytarza życia. Do odnalezienia się w danej sytuacji Drive Pilot wykorzystuje głównie radary, LiDAR (urządzeniu do pomiaru odległości z wykorzystaniem lasera) i kamery (np. kamera w tylnej szybie i mikrofony – do wychwytywania sygnałów pojazdów uprzywilejowanych). Cenne dane dostarczają też czujniki ultradźwiękowe oraz sensory wilgoci przy nadkolach.

Ze względów bezpieczeństwa Drive Pilot nie działa w tunelach, w czasie deszczu, nocą i na odcinkach objętych robotami drogowymi.

Mercedes z systemem Drive Pilot, ale co w razie awarii?

W klasie S i EQS z opcją Drive Pilot niektóre systemy na wypadek awarii są nadmiarowe (zdublowane). Podobne zabezpieczenia stosuje się w samolotach. Taka architektura obejmuje układ hamulcowy, układ kierowniczy, zasilanie, a także elementy techniczne czujników, między innymi dotyczące świadomości otoczenia oraz wyliczeń dynamiki jazdy. Akumulator, silnik wspomagania układu kierowniczego, czujniki prędkości kół oraz różne algorytmy, które system wykorzystuje do obliczania danych, również mają taką konstrukcję.

W razie awarii lub gdy sytuacja stanie się tak skomplikowana, że system nie potrafi jej sprostać, wówczas samochód poprosi człowieka o przejęcie prowadzenia. Jeśli kierowca nie zareaguje w ciągu 10 sekund np. z powodu zasłabnięcia, Drive Pilot wyhamuje auto, zatrzyma je w bezpiecznym miejscu, włączy światła awaryjne, odblokuje drzwi, opuści szyby i potem połączy się ze służbami ratunkowymi.

Mercedes sam jeździ na centymetry, mapa inna niż w nawigacji

Lokalizację Mercedesa wyposażonego w Drive Pilot określa pozycjonowanie znacznie dokładniejsze niż konwencjonalne systemy GPS. Trójwymiarowy obraz trasy i otoczenia, wraz z informacjami o geometrii drogi, jej charakterystyce, znakach drogowych i zdarzeniach (m.in. wypadki lub roboty), oprócz anonimowych danych gromadzonych przez LiDAR, kamery oraz czujniki radarowe i ultradźwiękowe zapewnia cyfrowa mapa HD. Różni się ona od map nawigacji m.in. większą precyzją, liczoną w centymetrach, a nie w metrach, oraz szczegółowym modelem skrzyżowań i tras. Dane mapy są przechowywane w centrach danych zaplecza i stale aktualizowane.

Każdy samochód przechowuje również obraz informacji z tej mapy na pokładzie, stale porównując je z danymi zaplecza i aktualizując lokalny zestaw danych zgodnie z wymaganiami. – Wszystko to umożliwia stabilne, dokładne pozycjonowanie poprzez odwzorowanie otoczenia, niezależnie od czynników takich jak cienie lub zabrudzenie czujników – wyjaśnili inżynierowie.

Nowy system Mercedesa działa na 13 tys. km autostrad

Mercedes wyliczył, że kierowcy nowej klasy S i elektrycznego EQS z systemem Drive Pilot mogą korzystać z jego udogodnień na ponad 13 tys. km niemieckich autostrad. Ta opcja podnosi cenę obu samochodów odpowiednio o 5 tys. euro (23,5 tys. zł) i 7430 euro (35 tys. zł; pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus za 2430 euro oraz Drive Pilot za 5 tys. euro). Ceny nie uwzględniają podatku VAT.

Równolegle z wdrożeniem systemu Drive Pilot w Niemczech Mercedes dąży do uzyskania do końca 2022 roku homologacji dla seryjnych rozwiązań w dwóch amerykańskich stanach: Kalifornii i Nevadzie. Pytanie o Polskę pozostaje otwarte.