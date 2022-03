Toyota PROACE zdążyła nas już przyzwyczaić, że jak chcemy przewieźć poważny ładunek, to sięgamy po odmianę furgon, zwaną po prostu PROACE. Można ją wyposażyć w niemal każdy typ zabudowy np. wywrotkę. Z kolei PROACE Verso z trzema rzędami siedzeń to osobowy van dostępny jako praktyczne auto do pracy (wersje Combi i Business), samochód rodzinny (wersja Family) albo luksusowa salonka z fotelami kapitańskimi i stolikiem (wersja VIP). Jeśli jednak ktoś chce połączyć obie funkcje użytkowej Toyoty wówczas powinien zainteresować się PROACE w wersji furgon brygadowy active.

Toyota PROACE jako furgon brygadowy to samochód do poważnych zadań. Z dwoma rzędami siedzeń i dużą przestrzenią bagażową może pełnić rolę auta, którym ekipa i jej sprzęt jednym kursem dojadą do pracy. Jest dostępny w rozmiarach Medium (4,9 m długości) i Long (5,3 m długości) w dwóch konfiguracjach miejsc siedzących.

Podstawowy PROACE furgon brygadowy jako osobowy dostawczak może przewieźć do 6 ludzi – z przodu zamontowano fotel kierowcy i dwuosobową kanapę, a z tyłu kanapę dla trzech pasażerów. Oferowana za dopłatą 5-miejscowa aranżacja to pojedynczy fotel dla przedniego pasażera zamiast dwuosobowego siedziska. Bagażnik w krótszej wersji mieści 3,2 m3, a do odmiany Long można spakować do 4 m3 towarów.

Toyota PROACE furgon brygadowy i silniki

Gama silników, które można wybrać dla PROACE’a w wersji furgon brygadowy, obejmuje trzy jednostki wysokoprężne - 1.5 o mocy 120 KM, 2.0/144 KM i 2.0/177 KM. Wszystkie charakteryzuje wysoka kultura pracy i płynna współpraca ze skrzyniami biegów – czy będzie to manualna, 6-stopniowa przekładnia, czy 8-biegowy automat. Prowadzenie Proace przypomina kierowanie samochodem osobowym. Takim autem jeździ się jednak raczej spokojnie, do tego zachęcają też lekko pracujący układ kierowniczy. Dzięki dużemu skokowi zawieszenia Proace też dzielnie łyka dziury w asfalcie, a przy parkowaniu docenia się jego dobrą zwrotność.

Drzwi otwierają się szeroko. Niski próg, fotel na wysokości bioder i wysokość auta ponad 1,9 m sprawiają, że do PROACE’a wsiada się naturalnie. Zawodowi kierowcy docenią fotel z podłokietnikiem i regulację wysokości. Regulacja odcinka lędźwiowego to opcja powiązana z tylnymi podwójnymi drzwiami bocznymi. Widoczność z miejsca szofera jest wzorowa.

Pasażerowie z tyłu również poczują się wygodnie. Trzyosobowa kanapa ma opuszczane podłokietniki, zagłówki z regulacją wysokości i dodatkowe gniazdo USB. Kluczowym atutem auta jest jednak jego praktyczne, pakowne, a zarazem kompaktowe nadwozie. Kabina jest naszpikowana pojemnymi schowkami. Pod dwoma siedzeniami po lewej stronie została ukryta 90-litrowa skrytka, a dodatkową umieszczono przy prawym siedzisku. Do tego w drzwiach są kieszenie na butelki

Toyota Proace i wyposażenie

Toyota PROACE furgon brygadowy w wersji bazowej Active jest samochodem do pracy i do przewozu pracowników, ale jego wyposażenie prezentuje się całkiem nieźle. Samochód oferuje klimatyzację, tylne czujniki parkowania, zdalnie sterowane radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami, przyciemniane akustyczne szyby w drugim rzędzie, podgrzewane, elektryczne lusterka zewnętrzne, przeszkloną pełną przegrodę przestrzeni ładunkowej, panele zabezpieczające podłogę i ściany bagażnika oraz uchwyty w podłodze do mocowania ładunku.

Brygadowa Toyota PROACE także pod względem bezpieczeństwa jest na czasie. Kierowcę w jeździe standardowo wspierają tempomat i ogranicznik prędkości, halogenowe lampy główne i światła do jazdy dziennej, układ wspomagający pokonywanie podjazdów oraz czujnik deszczu i zmierzchu. Opcjonalnie auto można wzbogacić o przednie światła przeciwmgielne, system monitorowania ciśnienia w oponach i kamerę cofania 180 stopni. Do standardowego wyposażenia należy także pełnowymiarowe koło zapasowe oraz instalacja elektryczna do montażu haka holowniczego.

Toyota do tej odmiany PROACE oferuje szereg pakietów, które poprawiają komfort użytkowania i pracy. Pakiet PRO + NAVI, Multimedia i Look to komplety w których znajdziemy m.in. system multimedialny Toyota PRO-Touch z 7-calowycm kolorowym ekranem dotykowym, Apple CarPlay i Android Auto oraz nawigacją, czujnik martwego pola, kamerę cofania z widokiem 180°, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, przednie lampy przeciwmgielne, skórzaną kierownicę i dwustrefową automatyczną klimatyzację, a także podgrzewanie przednich foteli oraz zderzaki, lusterka i klamki w kolorze nadwozia.