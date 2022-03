Rzecznik KSP przekazał, że sprawa, nad którą pracują policjanci wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji miała swój początek w nocy z 8 na 9 lutego.

Tej nocy załoga mundurowa z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów próbowała zatrzymać do kontroli kierującego BMW. Policjanci zauważyli, że w samochodzie byli jeszcze dwaj pasażerowie. Wszyscy zamaskowani. Niestety kierowca nie zatrzymał się do kontroli, wjechał w osiedlowe uliczki, znikając z oczu policjantom. Ci jednak nie dali za wygraną, jeżdżąc po osiedlu, odnaleźli BMW, jak się okazało, bez kierowcy i pasażerów, ale za to z tablicami rejestracyjnymi pochodzącymi od innego pojazdu - tłumaczył nadkomisarz.

Z uwagi na podejrzenie, że samochód może być kradziony, został on zabezpieczony. Odnaleziono też właściwe tablice rejestracyjne. Po sprawdzeniu okazało się, że nie były poszukiwane - zaznaczył.

Skradzionych 14 samochodów

Wskazał, ze sprawa wyjaśniła się następnego dnia, kiedy do policjantów z Piaseczna dotarła informacja, że z terenu jednej z firm jednej nocy zostało skradzionych 14 samochodów – 12 marki BMW, Hyundai i Lexus. - Wtedy sprawę przejęli policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP - podał.

Jeszcze tego samego dnia podczas wykonywania czynności operacyjnych policjanci odnaleźli i zabezpieczyli 4 pojazdy BMW. Dwa z nich zostały zaparkowane na Wawrze, na dwa kolejne policjanci natrafili w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcjonariusze ustalili też trasy przemieszczania się innych skradzionych samochodów. To pozwoliło im dotrzeć do kolejnego auta, tym razem zaparkowanego w garażu wolnostojącym w Łowiczu - przekazał.

Poinformował również, że z uwagi na szeroko zakrojone czynności operacyjne do działań włączyli się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji. - Dzięki temu zostały odzyskane kolejne samochody, tym razem BMW X4 i X5. Dołączyły do nich również Lexus i Hyundai, odnalezione na jednym z osiedli domów jednorodzinnych w Grodzisku Mazowieckim oraz kolejne BMW, które złodzieje ukryli w Cząstkowie, gmina Łomianki - wyliczył.

Łącznie policjanci odzyskali 10 z 14 skradzionych samochodów. Właściciel oszacował wartość odzyskanego mienia na kwotę ponad 2 miliony złotych - podał rzecznik KSP dodając, że do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn - 27-latka i 39-latka.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. - Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz dokonania kradzieży z włamaniem do 14 samochodów - przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował 27- i 39-latka na trzy miesiące - dodała. Jak zaznaczają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy.