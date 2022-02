Liczby nie są spektakularne i pozwalają przypuszczać, że naprzygotowanego wsparcia trzeba będzie jeszcze poczekać. Wartość wniosków klientów indywidualnych sięgnęła bowiem ok. 39 mln zł z przewidzianych 100 mln zł. Na leasing skierowano jeszcze więcej, bo 400 mln zł. Ma on być kołem zamachowym programu z uwagi na to, że w Polsce blisko trzy czwarte nowych pojazdów kupują przedsiębiorstwa. Tu jednak również zainteresowanie jest na razie umiarkowane – program co prawda działa krócej (od listopada), ale dotychczas wypłacono ponad 9 mln zł.