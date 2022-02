Ford Mustang Mach-E w styczniu rozbił bank. Amerykański SUV został najpopularniejszym samochodem elektrycznym w Polsce. Z liczbą 93 rejestracji jego przewaga nad kolejnym EV w zestawieniu była ponad dwukrotna. Do tego ruszyła sprzedaż 487-konnego Mustanga Mach-E GT, który potrafi "zrobić setkę" w 3,7 s i brzmieć jak rasowa V8-ka. Trudno o lepszy początek nowego roku, a plany producenta zapowiadają rewolucję…

Reklama

Do połowy 2026 r. cała gama samochodów osobowych Forda ma być dostępna w wariantach w pełni elektrycznych lub hybrydowych plug-in, czyli ładowanych z gniazdka. Jednocześnie kierowcy będą mogli jeszcze kupić auta z konwencjonalnymi silnikami. Dopiero cztery lata później - do 2030 roku - zaplanowano 100-procentowe przejście na napędy wyłącznie elektryczne.

Nowy elektryczny Ford jak Mustang Mach-E już w 2023 roku

Przyczółkiem strategicznej przemiany Forda w Europie będzie siedziba w Kolonii. To właśnie tam nakładem 1 mld dolarów zaplanowano przekształcenie obecnej fabryki w nowe centrum produkcji pojazdów elektrycznych (Ford Cologne Electrification Center). Pierwszy seryjny, całkowicie elektryczny samochód osobowy przeznaczony dla europejskich kierowców zjedzie z taśm odmienionego zakładu w 2023 roku. Tym samym Mustang Mach-E zyska młodsze rodzeństwo. Jakiego auta należy się spodziewać? Plany Forda są związane ze strategiczną współpracą z Volkswagenem

– Nasz nowy model elektryczny powstanie na bazie platformy MEB. Jednak będzie to samochód zdecydowanie inny od produktów VW – powiedział dziennik.pl Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. – Jego styl będzie agresywny jak w przypadku Mustanga Mach-E. We wnętrzu pojawi się duży ekran. Wykonanie również pójdzie w stronę premium. To będzie hit dużo większy od Mustanga Mach-E. Także jeśli chodzi o cenę – podkreślił.

Reklama

Ford w 2022 roku stawia na SUV-y i samochody dostawcze

Zanim jednak pojawi się nowy EV Ford w 2022 roku stawia na modele SUV (Kuga, Puma i Mustang Mach-E), elektryfikację pod każdą postacią (hybrydy i BEV) oraz auta dostawcze. Zresztą w tej ostatniej dziedzinie koncern już siódmy rok z rzędu okazał się niepokonany. Teraz jego pozycję ma wzmocnić pikap Ranger nowej generacji i 100-proc. elektryczny E-Transit. Od tego roku auta użytkowe będą oferowane pod nową marką Ford PRO.

Ford Kuga najpopularniejszą hybrydą plug-in

Kuga plug-in, czyli hybryda ładowana z gniazdka w 2021 roku była w Europie najlepiej sprzedającym się samochodem typu PHEV wszystkich marek. SUV Forda pod względem sprzedaży wyprzedził najbliższego rywala z segmentu o ponad 17 proc., zaś ponad połowa sprzedanych egzemplarzy tego modelu to wersje hybrydowe i hybrydowe typu plug-in.