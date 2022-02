Zasady policyjnej kontroli drogowej przeszły reformę i już obowiązują. Ministerstwo w nowej instrukcji dodało szczegół dotyczący "zsiadania". Internauci mają z tego ubaw. Jednak nie będzie do śmiechu temu, kto przeciągnie strunę i nie zastosuje się do poleceń policjanta. Grzywna w sądzie to nawet 30 tys. zł.

Policyjna kontrola drogowa musi przebiegać według ściśle określonych zasad, którym kierowca ma się podporządkować. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał nowe rozporządzenie w tej sprawie. Zmieniona instrukcja właśnie weszła w życie. Co postanowił szef MSWiA? Reklama Zasady towarzyszące przeprowadzaniu kontroli drogowej, ciągle mogą przypominać sceny z amerykańskich filmów. W myśl zmienionego paragrafu 24, gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru (to nowy zapis, wcześniej była mowa o "zatrzymaniu pojazdu"), kierujący ma obowiązek spełnić kilka warunków. Kontrola drogowa i ręce na kierownicy to nie wszystko Czyli musi zatrzymać pojazd i przede wszystkim trzymać ręce na kierownicy. Na polecenie policjanta wyłącza silnik, włącza światła awaryjne i umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe. Te zasady niby są powszechnie znane, ale jak usłyszeliśmy w Komendzie Głównej Policji kierowcy często zapominają, jak mają zachować się trakcie kontroli drogowej. Szczególnie jeśli chodzi o kolejny zmieniony zapis... Minister zdecydował, że kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać (zsiadać) z kontrolowanego pojazdu silnikowego lub motoroweru za zezwoleniem kontrolującego. Urzędnicy dodali zapis o "zsiadaniu". Zmiana kosmetyczna i spotkała się z kpinami wśród internautów, ale istotna w skutkach dla kierowcy czy pasażera. A co jeśli ktoś wysiądzie za samochodu lub zsiądzie z motocykla bez pozwolenia? Reklama Nie wysiadać i nie zsiadać dla bezpieczeństwa, inaczej może być nawet 30 tys. zł kary – W niektórych okolicznościach to może skończyć się bardzo stanowczą reakcją funkcjonariusza, włącznie ze skierowaniem sprawy do sądu, a tam w myśl kodeksu wykroczeń grzywna może sięgnąć 30 tys. zł – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Podczas każdej interwencji kontrolowany ale także policjant muszą czuć się bezpiecznie. Funkcjonariusz nie może domniemywać, co ma w rękach kierowca auta czy motocyklista trzymający ręce np. w kieszeni kurtki. Stad też doprecyzowanie tych zasad – wyjaśnił przedstawiciel KGP. Niestosowanie się do poleceń policjanta stanowi wykroczenie zapisane w art. 65 a Kodeksu wykroczeń: Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.