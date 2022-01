Mandaty od 1 stycznia 2022 roku poszły w górę. Nowy taryfikator radykalnie zaostrzył konsekwencje finansowe dla kierowców. Już pierwszego dnia obowiązywania zmienionych przepisów posypały srogie kary. Oto gorące przykłady z Warszawy...

– Niestety w Nowy Rok część osób wjechała za mocno. Przykładam jest kierująca, która na ul. Słomińskiego omijała pojazd, który zatrzymał się przepuszczając pieszego. Ciekawostką jest, że tym pojazdem był radiowóz, w dodatku oznakowany. Pani otrzymała mandat w wysokości 1500 zł – poinformowała stołeczna policja.

Taryfikator mandatów 2022: 1500 zł za wykroczenia wobec pieszego

W myśl nowych przepisów 1500 zł to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd może dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Co istotne od 17 września wejdzie w życie przepis o recydywie drogowej za najcięższe wykroczenia. Nowe zasady dotyczące punktów karnych wejdą w życie także za 9 miesięcy. W efekcie ponowny występek tego samego typu w ciągu 2 lat od ostatniego przewinienia będzie skutkował dwukrotnością kary. W tym przypadku mandat wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł plus 15 punktów karnych!

Przepisy przewidują 10 sytuacji, w których policjant może wypisać taki mandat:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania;

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Nowy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Nowy taryfikator wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Niektórzy 2022 rok zaczęli pozbywając się 2,5 tys. zł i prawa jazdy...

– Już po kilkanaście mandatów po 1500 zł i 2000 zł nałożyli policjanci warszawskiej grupy "SPEED". Rekordzista pędził Mostem Siekierkowskim blisko 160 km/h. Oznacza to mandat w wysokości 2500 zł i utratę prawa jazdy – wyliczyła policja.

Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł;

od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;

od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;

od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;

od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości: nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).

Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł );

(recydywa: ); o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych ( 2000 zł zł w przypadku recydywy);

zł w przypadku recydywy); o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł );

); o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł ( 4000 zł przy recydywie);

przy recydywie); o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

W myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.

– Od 1 stycznia 2022 roku nowy taryfikator podnosi kary szczególnie dla kierowców popełniających najpoważniejsze wykroczenia na drodze – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Policjanci są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących przepisów. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju popełnionego wykroczenia, natomiast te które zostały ujęte w tym taryfikatorze są tymi, które powodują najpoważniejsze zdarzenia drogowe i mamy nadzieje, że zdyscyplinuje to tych kierowców, którzy w ten sposób się zachowują. Policjant na miejscu decyduje o sposobie przeprowadzenia interwencji. Jeżeli jest to wykroczenie mniejszej wagi może poprzestać na pouczeniu, natomiast co do poważniejszych wykroczeń obowiązują go przepisy m.in. właśnie tego rozporządzenia – skwitował.