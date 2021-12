To już kolejny nieodpowiedzialny kierowca, który w związku z nowelizacją przepisów i traktowaniem niezatrzymania się do policyjnej kontroli jako przestępstwa, musi liczyć się ze srogimi konsekwencjami ucieczki - podkreśla śląska policja.

Reklama

Od połowy 2017 roku niezatrzymanie się do kontroli stało się przestępstwem. Kierowca uciekający przed policją musi liczyć się z karą od trzech miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Na osoby łamiące przepisy sądy nakładają też bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.

Jak podała w czwartek policja, do incydentu w Chałupkach doszło w środę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Długiej. Policjanci z drogówki chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego volkswagenem passatem.

Pościg

Mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez policyjny radiowóz i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg. Ostatecznie przerwali ucieczkę kierowcy po kilku kilometrach na ulicy Fabrycznej w Chałupkach - relacjonują policjanci.

Piratem drogowym okazał się 31-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie dwa promile alkoholu. O dalszym losie kierowcy zadecyduje sąd.