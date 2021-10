Ford Mustang Mach-E z napędem na tylne koła, silnikiem o mocy 294 KM i największym akumulatorem 98 kWh według producenta zapewni zasięg do 610 km. A oznacza, że bez przystanku na ładowanie przewieźć rodzinę z czeskiej Pragi na północ Polski, na oddalone o ponad 500 km plaże w okolicach Szczecina. Podobnie wygląda scenariusz podróży z Berna w Szwajcarii do historycznego włoskiego miasta portowego Genua, czy z Madrytu na hiszpańskie plaże Marbelli.

Jednak duet norweskich ekspertów od eco-drivingu postanowił udowodnić, że takie dystanse to dopiero rozgrzewka. Henrik Borchgrevink i Knut Wilthil wsiedli do tylnonapędowego Mustanga Mach-E i ruszyli w trasę wiodącą z Trondheim na północy Norwegii do Kristiansand na południu. Po drodze nie było łatwo: musieli podjeżdżać pod górki, mróz szczypał, a nawet utknęli na pięć godzin w korku, który utworzył się po poważnym wypadku. Przeciwności natury i losu nie przeszkodziły im jednak odpaleniu szampana, który przewozili w przednim bagażniku wypełnionym lodem…

Mustang Mach-E przejechał ponad 807 km - szampan wystrzelił

Elektryczny Mustang Mach-E na jednym ładowaniu przejechał 807,2 km. To oznacza, że norweski duet kierowców swojej podróży pokonał niemal 200 km więcej niż podaje Ford. Fabryczny zasięg przekroczyli ok. 32 proc.

Średnie zużycie energii to wyniosło jedynie 11 kWh na 100 km. Podróż trwała 20 godzin.

Samochód elektryczny i eco-driving

Obaj kierowcy już wcześniej zasłynęli ze swoich wyczynów w eco-drivingu. Pokonywali imponujące dystanse Mondeo, Fiestą czy Focusem. Ustanowili też rekord świata przejeżdżając ponad 300-konnym Mustangiem 1249 km na jednym baku paliwa. Także bez dodatkowego tankowania pokonali 1616 km Rangerem.

A jak jeździć o kropelce nie tylko autem spalinowym ale też i samochodem elektrycznym.

– Prowadźcie płynnie i patrzcie daleko w przód, by móc zaplanować manewry i uniknąć pełnego zatrzymania. Żeby dojechać jak najdalej, trzeba także ograniczyć prędkość, przyspieszać płynnie, ale jednocześnie nie za wolno osiągać założoną prędkość podróżowania – poradził Knut Wilthil.