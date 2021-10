Vosco EV2, czyli samochód elektryczny z Kutna wreszcie zadebiutował publicznie. Producent VOSCO Automotive z Kutna (wcześniej FSO Syrena) zdecydował się na podwójne uderzenie – na specjalny pokaz podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi przywiózł dwa modele…

Vosco EV2 na delikatnie szprychowanych 17-calowych alufelgach odkryła karty tuż pod nosem elektrycznego Mercedesa EQS. Polskie auto to hatchback segmentu B, czyli jego potencjalnym rywalem może być np. Opel Corsa-e czy Peugeot e-208. EV2 ma ponad 4,2 m długości, 1,7 m szerokości i 1,5 m wysokości. Opiera się na zupełnie nowej, kompozytowej konstrukcji nośnej, ale bazuje na platformie podwoziowej zastosowanej i opracowanej dla modelu EV1 pierwszej generacji. W porównaniu do starszego auta EV2 zapewnia bardziej przestronną kabinę.

Vosco EV2 - styl polskiego projektanta

Styl Vosco EV2 zaprojektował Damian Woliński, jeden z laureatów konkursu organizowanego przez ElectroMobility Poland na opracowanie nadwozia polskiego samochodu elektrycznego. Jak podkreśla, design ma w pełni oddawać elektryczny charakter auta. Wśród znaków szczególnych wskazuje brak wlotów powietrza, dwukolorowe lakierowanie oraz reflektory w technice full-LED.

– Największym wyzwaniem w trakcie projektowania nadwozia EV2 było dopasowanie powierzchni nadwozia do geometrii szyb – powiedział dziennik.pl Woliński. – Przy produkcji małoseryjnej jest to bardzo trudne wyzwanie, zarówno dla projektanta jak i modelarza 3D. By stworzyć spójny design, należało rozpocząć projektowanie twarzy właśnie od lamp – podkreślił.

Vosco EV2 samochód elektryczny z Kutna i zasięg 290 km

– Vosco EV2 ma zapewnić zasięg ok. 290 km (WLTP). Pojemność akumulatorów to 31,5 kWh, a napięcie nominalne pakietu 700V – powiedział dziennik.pl Andrzej Stasiak, główny konstruktor VOSCO Automotive.

Auto wyposażone jest złącze Combo2 i w możliwość ładowania prądem stałym, co - jak usłyszeliśmy - przy standardowej ładowarce o mocy 30 kW pozwala naładować akumulator w ok. godzinę.

– Dodatkowo pojazd wyposażony jest w ładowarkę pokładową o mocy 3,3 kW, takie urządzenie pozwala naładować samochód z gniazdka sieciowego w domu w ok. 10-11 godzin. Silnik w trybie sportowym osiąga moc 175 kW czyli niemal 240 KM – wyjaśnił.

Vosco EV2 - wnętrze i wyposażenie

W kabinie zastosowano nowy system multimedialny z wolnostojącym ekranem o przekątnej 9 cali oraz autorski projekt User Interface wyświetlany na ekranie kierowcy tzw. Instrument Cluster. Kolorystyka wnętrza jest stonowana i minimalistyczna.

Wyposażenie to: elektrycznie sterowane szyby przednie, klimatyzacja, podgrzewana przednia szyba, komputer pokładowy, sterowanie poziomem rekuperacji, centralny zamek, 17-calowe alufelgi z oponami 205/50/17, elektryczny hamulec ręczny, wybór 3 trybów jazdy: Normal/Eco/Sport.

Vosco EV2 - cena i produkcja?

– W tym momencie nie jesteśmy w stanie określić ceny, ponieważ jesteśmy na etapie poszukania i inwestora oraz strategicznego partnera biznesowego – powiedział dziennik.pl Damian Woliński z VOSCO Automotive.