Fotoradary na moście Poniatowskiego ożyły i już działają w trybie rejestracji naruszeń. Teraz zamknięte w żółtych szafach urządzenia fotografują samochody, które przejeżdżają przez tę przeprawę z nadmierną prędkością. Jak skutecznie?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD podało, że trzy pierwsze fotoradary w ciągu pierwszych godzin zarejestrowały ponad 330 naruszeń. Zdjęcia trafią do bazy CANARD i będą stanowiły dowód w postępowaniach w sprawach o wykroczenie.

Fotoradary na moście Poniatowskiego - ograniczenie prędkości do 50 km/h

Fotoradary na moście Poniatowskiego pracują przez całą dobę, mierząc prędkość pojazdów jadących wszystkimi pasami jezdni. Pomiary są prowadzone w obu kierunkach ruchu. Kierowcy powinni pamiętać, że po nowelizacji przepisów ruchu drogowego, ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h obowiązuje przez całą dobę.

Nowe fotoradary na moście Poniatowskiego - dwa znikną w 2023 roku

– Po kontroli przeprowadzonej na moście Poniatowskiego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaleceniach dotyczących m.in. usunięcia 2 fotoradarów, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zwróciło się do Konserwatora Zabytków z prośbą o potwierdzenie czy lokalizacje, w których zostały zainstalowane urządzenia, uzyskały jego akceptację oraz czy nie ma przeciwwskazań do ich użytkowania – poinformowała Monika Niżniak, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. – Po uzyskaniu stanowiska, z którego wynika, że Konserwator Zabytków nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów, CANARD podjęło działania, aby przejąć urządzenia i włączyć je do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. W przypadku 2 fotoradarów posadowionych przy kamiennych ławach, kontrole prędkości będą prowadzone do czasu ich demontażu. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków urządzenia te mają zostać zdemontowane do 1 grudnia 2023 r. – wyjaśniła.

Fotoradary z mostu Poniatowskiego to kolejne urządzenia należące do m.st. Warszawy, które GITD nadzoruje i wykorzystuje do kontroli prędkości pojazdów. Inspekcja w 2016 r., po tym jak straże miejskie i gminne straciły uprawnienie do prowadzenia kontroli z wykorzystaniem fotoradarów, przejęła urządzenia od Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Z wykorzystaniem 22 fotoradarów ujawniono do tej pory ok. 450 tys. naruszeń.

