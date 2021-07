Emil Dembiński – po czterech miesiącach bezkrólewia – został nowym prezesem Volvo w Polsce. Jeśli stojąc w korku na Puławskiej w Warszawie usłyszysz za sobą "The Prodigy" dobiegające z XC90, to bardzo możliwe, że nowy szef szwedzkiej marki właśnie próbuje przedrzeć się do pracy…

Emil Dembiński dołączył do Volvo Car Poland w listopadzie 2013 roku jako nowy dyrektor finansowy. Z perspektywy dzisiejszej motoryzacji była to inna era. Polski oddział Volvo w 2013 roku osiągnął poziom 4913 rejestracji. W ciągu następnych pięciu lat ten wynik został podwojony i Dembiński miał w tym swój poważny udział. Reklama Wreszcie na początku kwietnia 2021 roku gruchnęła wieść - Arkadiusz Nowiński, dotychczasowy prezes Volvo w Polsce, zostanie szefem 66 rynków regionu EMEA skupiającego Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Do tego obejmie stanowisko Senior Vice President Volvo Cars. To był historyczny awans. Jeszcze żaden Polak nie stanął tak wysoko w światowych strukturach koncernów samochodowych. Super, ale kto usiądzie za kierownicą polskiego przedstawicielstwa Volvo? Bezkrólewie trwało cztery miesiące, aż dziś nad siedzibą firmy pojawił się wreszcie biały dym niczym nad Watykanem… Emil Dembiński został wybrany nowym prezesem Volvo Car Poland. Arkadiusz Nowiński ocalił Volvo od kar. Sensacyjny awans Polaka Zobacz również – Mimo, że odpowiadam obecnie za kilkadziesiąt rynków, polski oddział Volvo ma dla mnie szczególne znaczenie. Jest to miejsce, w którym spędziłem ponad 17 lat. Dlatego tym bardziej cieszę się, że przekazuję stery w tak dobre ręce. Emil ma ogromny wkład w osiągane przez nas wyniki finansowe i wyniki sprzedaży. Wspólnie przeszliśmy drogę od importera sprzedającego niecałych 5 tys. aut, do poziomu znacząco przekraczającego 10 tys. rejestracji z realną perspektywą znacznego wzrostu. Wprowadziliśmy na rynek wiele nowych modeli, stworzyliśmy nowe produkty finansowe, które poszerzają naszą grupę odbiorców. Wyszliśmy obronną ręką z pandemii, ponieważ Volvo Car Poland w tym trudnym okresie znacząco zwiększało udział w rynku. Emilowi pozostawiam zgrany zespół ludzi i doskonałych pracowników sieci dealerskiej. Jestem pewien, że na sukcesy nie będzie trzeba długo czekać – powiedział Arkadiusz Nowiński, dotychczasowy prezes Volvo Cars, a obecnie Lider of EMEA, Senior Vice President Volvo Cars. Emil Dembiński, nowy prezes przestawi Volvo na nowe tory Nowe Volvo XC40 Recharge już w Polsce. Tak Szwedzi kasują silnik spalinowy Zobacz również Emil Dembiński karierę zaczął z wysokiego "C", pracował w międzynarodowych firmach doradczych: McKinsey, a później – KPMG. W branży konsultingowej działał w latach 1999-2005. Był współzałożycielem i wiceprezesem zarządu firmy Freightliner PL. Ta zbudowana od zera firma szybko zdobyła znaczące udziały rynkowe i otworzyła oddział w Niemczech. Jej inwestorem strategicznym był Freightliner – największy prywatny towarowy operator kolejowy w Wielkiej Brytanii. Wreszcie w 2013 roku Dembiński pojawił się w Volvo Car Poland na fotelu dyrektora finansowego, a od dziś siedzi za kierownicą szwedzkiej marki nad Wisłą. Zadanie? Niedawno zadebiutował elektryczny SUV XC40 Recharge P8. To pierwszy model z elektrycznej ofensywy Volvo. Jeszcze w 2021 roku pojawią się kolejne odmiany EV. Do 2025 roku elektryki mają stanowić połowę oferty firmy, a od 2030 roku – całość. Dembiński będzie odpowiadał za przestawienie szwedzkiej marki na nowe tory nad Wisłą. Do tego niebawem Szwedzi zdecydują o lokalizacji w Europie nowej gigafabryki akumulatorów o potencjalnej pojemności nawet 50 gigawatogodzin (GWh) rocznie. Start produkcji zaplanowano na 2026 rok. Pozostaje trzymać kciuki, by Polska wygrała ten wyścig... Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję