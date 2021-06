By zwiększyć poczucie bezpieczeństwa kierujących pojazdami poznańskiej komunikacji wiosną ub. r. w pobliżu kabin motorniczych i kierowców autobusów wyznaczono strefy niedostępne dla pasażerów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu poinformowało, że od poniedziałku, w związku ze zmniejszającą się liczbą nowych przypadków zachorowań na COVID-19 i jednocześnie coraz większą liczbą osób zaszczepionych, strefy zostaną zniesione.

- Z uwagi na to, że wydzielone strefy obejmowały pierwsze drzwi oraz siedzenia z przodu pojazdu, po ich likwidacji tramwajami i autobusami będzie mogło podróżować więcej osób, a podczas wsiadania i wysiadania ponownie – jak przed pandemią - będzie można korzystać z pierwszych drzwi – podało MPK.

Według komunikatu kierujący pojazdami nie będą już centralnie otwierać drzwi tramwajów i autobusów. Do tej pory, z uwagi na pandemię, pasażerowie na przystankach nie musieli korzystać z przycisków umieszczonych przy drzwiach.

We wszystkich tramwajach i autobusach MPK Poznań znajduje się co najmniej jeden automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. - Zachęcamy pasażerów do korzystania z dezynfektorów, a jednocześnie – jak dotąd – prosimy, aby pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką – zaznaczono w komunikacie.

Jak podkreślono, wszystkie pojazdy przewoźnika są codziennie myte i odkażane – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. - Dodatkowo dezynfekowane są poręcze, biletomaty, kasowniki i inne elementy wyposażenia pojazdów, najczęściej dotykane przez pasażerów. Odbywa się to każdorazowo, gdy pojazd wraca do zajezdni po zakończeniu kursu. Niezależnie od tego zajezdnie prowadzą cyklicznie ozonowanie pojazdów – zapewniono.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę, że minionej doby w Wielkopolsce wykryto 26 nowych przypadków SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 lub współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło trzech mieszkańców regionu.