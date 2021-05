Fiat 500 nowej generacji jest dostępny jako samochód elektryczny i właśnie zadebiutował na Watykanie. Pojawił się tam jako kabriolet w wersji La Prima pokryty trójwarstwowym lakierem niebieski celestial. Czy przypadł do gustu papieżowi? Franciszek znany jest z wielkiej wrażliwości na kwestie środowiskowe, które zainspirowały jego encyklikę "Laudato si" w 2015 roku. Zawarł w niej apel o ochronę ziemi i wszystkiego, co nas otacza, oraz zmianę stylu życia w celu zachowania naszego "wspólnego domu". Ojciec Święty chce także by Watykan został pierwszym państwem na świecie wolnym od emisji dwutlenku węgla. Dlatego stawia na odnawialne źródła energii i samochody z alternatywnym napędem, które mają sukcesywnie zastępować zwykłe modele spalinowe. Nic więc dziwnego, że udzielił audiencji delegacji Grupy Stellantis, by – jak podały służby prasowe - poznać nową spółkę i wartości zrównoważonej mobilności, której przedstawicielem jest nowy Fiat 500e produkowany we Włoszech w fabryce Mirafiori w Turynie.

Reklama

Przed Franciszkiem stawili się trzej najważniejsi decydenci: John Elkann, prezes Grupy Stellantis, Carlos Tavares, dyrektor generalny nowego koncernu i Olivier Francis, dyrektor generalny marki Fiat. Menedżerowie mieli zapewnić papieża, że wspólnie dzielone wartości, którymi nowa spółka będzie kierować się na swojej drodze, to uczciwość i etyka we wszystkich obszarach i na wszystkich polach jej działalności, a definiuje je "społeczna odpowiedzialność biznesu".

Grupa Stellantis inwestuje w Tychach

Grupa Stellantis powstała w wyniku fuzji włosko-amerykańskiego koncernu FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram i Maserati) oraz Grupy PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel i Vauxhall). Tak narodził się drugi co do wielkości gigant motoryzacyjny. Na rynku spółka STELLANTIS musi mierzyć się z numerem jeden, czyli Grupą Volkswagen (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley). A wśród największych producentów na świecie nowy gracz zajmuje czwarte miejsce. "STELLANTIS" pochodzi od łacińskiego czasownika "stello", oznaczającego "rozjaśniać gwiazdami".

Stellantis to teraz zbiór kultowych marek samochodowych i ponad 300 tys. pracowników na całym świecie. W Polsce koncern niedawno ogłosił wielką inwestycję w Tychach. Sensacyjny projekt szacowany na nawet 2 mld euro przewiduje rozbudowę zakładu i uruchomienie produkcji trzech nowych modeli samochodów marek Fiat oraz pierwszy raz w historii Jeep i Alfa Romeo. Pierwsze auto zjedzie z taśmy już w drugiej połowie 2022 roku.

Auta będą oparte na zupełnie nowej platformie, która uwolni drogę do zastosowania różnych rodzajów napędu, w tym układów hybrydowych (także plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka) i wersji w 100 proc. elektrycznych. Nieoficjalnie mówi się, że w Tychach będzie produkowany nowy SUV segmentu B, który na potrzeby marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo będzie inaczej stylizowany. A dzięki połączeniu sił z francuską Grupą PSA koncern z Turynu zyska dostęp do platformy CMP, na której już powstaje Peugeot 2008 czy Opel Mokka.

Grupa Stellantis - jakie fabryki w Polsce

Przypominamy, że do współtworzącej koncern Stellantis Grupy PSA należą dwa przejęte zakłady Opla: fabryka samochodów w Gliwicach (trwają przygotowania do uruchomienia tam produkcji aut dostawczych) i silników w Tychach (od stycznia 2019 wytwarzane są tam silniki PureTech), zatrudniające w sumie ok. 3 tys. pracowników.

FCA wniosło w wianie pięć zakładów zatrudniających łącznie ok. 6,5 tys. pracowników. Najwięcej - ok. 2,6 tys. osób - pracuje w fabryce samochodów w Tychach, gdzie wytwarzane są Fiat i Abarth 500 oraz Lancia Ypsilon. Przeszło 1000 osób zatrudnia fabryka silników FCA Powertrain w Bielsku-Białej. Ponadto FCA ma fabryki komponentów w Sosnowcu i Skoczowie.