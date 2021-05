Ford Mustang Mach 1 stanowi niemal połowę wszystkich zamówień zebranych w Polsce na Mustanga – ustalił dziennik.pl. Ze 130 egzemplarzy 14 już trafiło do dilerów, a jeden został wydany klientowi. Przy czym kierowcy kupowali tę wersję bez jazdy próbnej, czy dotykania. W ciemno. Skąd takie wzięcie? Żeby zrozumieć fenomen odmiany Mach 1 trzeba spojrzeć ponad 50 lat wstecz...

Mustang Mach 1 pierwszej generacji zadebiutował w 1969 roku. Powstał dzięki podrasowaniu Mustanga GT, a nazwą nawiązywał do kojarzonej z samolotami ponaddźwiękowymi liczby Macha. Dysponował mocniejszymi silnikami V8, wyczynowym zawieszeniem i możliwościami personalizacji stylistycznej. Ustanowił 295 rekordów prędkości i wytrzymałości na słonym jeziorze w Bonneville. A zespoły wyścigowe startujące tym modelem zdobyły mistrzostwo w klasyfikacji producentów amerykańskiego klubu SCCA w 1969 i 1970 roku. Nowe lub aktualizowane wersje Mach 1 pojawiały się w latach 1971, 1974 i w 2003 roku. Od 1969 roku na świat przyszło ponad 300 tys. sztuk Mustanga Mach 1. Teraz pierwszy raz w historii Mustang Mach 1 jest dostępny w Europie. Z maską wybrzuszoną wielkim silnikiem, bocznymi pasami i charakterystycznymi felgami nawiązuje do kultowych Mustangów Mach 1 z lat 60. i 70.

Ford Mustang Mach 1, czyli co to za samochód?

Mustang Mach 1 pod maską wielkości lądowiska dla śmigłowców skrywa wolnossące 5-litrowe aluminiowe V8 o mocy 460 KM. Czyli tak, jak zjawiskowy Bullitt, który do setki przyspiesza w nieco ponad 4 s. W przypadku nowicjusza spis modyfikacji zaaplikowanych przez inżynierów Forda przypomina, listę płac superprodukcji Hollywood.

Układ dolotu powietrza, kolektor dolotowy, przepustnice o średnicy 87 mm zwiększające swobodny przepływ powietrza do silnika – te elementy Mustang Mach 1 dzieli z Shelby GT350. Podrasowane płuca współpracują ze specjalnym oprogramowaniem modułu sterującego pracą układu napędowego oraz podwójnym wtryskiem paliwa, łączącym wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni i niskociśnieniowy wtrysk do kolektora, co zwiększa niutonometry przy niskich obrotach, pozwalając rozkręcać silnik do szaleństwa. Dodatkowa chłodnica oleju silnikowego, również zapożyczona z GT350 Shelby oraz nowa podstawa filtra oleju, dbają o optymalne smarowanie i utrzymują wysoką wydajność przy dużych obciążeniach.

Kierowca 460 KM dostaje w okolicy 7250 obr./min, a maksymalny moment obrotowy 529 Nm przy 4900 obr./min. Wrzucasz jedynkę sześciobiegowej skrzyni manualnej (MANUALNEJ!) TREMEC 3160, a Mach 1 zaczyna show! Nawija asfalt na tylne koła i pluje spalinami przez cztery końcówki wydechu o średnicy 4,5 cala (niemal 11,5 cm). I to wszystko przy gardłowym ryku V8, który po mocniejszym kopnięciu gazu zmienia się w ostry heavy metal…

Ford Mustang Mach 1 - dane techniczne

Mustang Mach 1 6-biegowa skrzynia manualna Tremec 3160 10-biegowa automatyczna skrzynia biegów Forda Moc 460 KM przy 7250 obr/min Maksymalny moment obrotowy 529 Nm przy 4900 obr/min. Przyspieszenie 0-100 km/h (0-62 mph) 4,8 sekundy 4,4 sekundy Przyspieszenie na odcinku 1/4 mili (400 metrów) 13 sekund 12,6 sekundy Hamowanie 100-0 km/h (62-0 mph) 31,8 m 31,9 m Prędkość maksymalna 267 km/h (166 mph) 249 km/h (155 mph)

Na osobny akapit zasługuje sama przekładania TREMEC. Inżynierowie zapewniają, że skrzynia dopasowuje prędkość obrotową do płynnej ręcznej zmiany przełożeń bez kompromitujących kierowcę szarpnięć. System wykorzystuje elektroniczne sterowanie pracą silnika do chwilowego "podbicia" przepustnicy i przegazowania, w chwili redukcji biegu, co umożliwia dostosowanie obrotów V8 do niższego przełożenia. Przewidziano też funkcję umożliwiającą redukcję na wyższy bieg bez zdejmowania nogi z gazu. Mach 1 wyposażony w skrzynię manualną rozpędza się aż do 267 km/h.

Jak jeździ Mustang Mach 1 - włącz głośniki i zobacz wideo

Mustang Mach 1 ze skrzynią automatyczną przyspiesza najlepiej

Alternatywą do przekładni manualnej jest 10-biegowy automat, w którym na potrzeby Mustanga Mach 1 zmieniono konwerter momentu obrotowego i oprogramowanie. Z dużymi obciążeniami w ekstremalnych próbach pomoże druga chłodnica oleju chłodzona powietrzem (poprawia obniżanie temperatury pracy oleju o 75 proc.). I właśnie z model z przekładnią automatyczną przyspiesza najlepiej – od 0 do 100 km/h galopuje w 4,4 s, a sprint na 400 m zajmuje 16,6 s. Zarówno wersję z przekładnią manualną, jak i automatyczną posiadają dodatkowy układ chłodzenia tylnej osi. Mustang Mach 1 z ręczną skrzynią jest standardowo wyposażony w mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu – to dla lepszej przyczepności zarówno na prostych odcinkach, jak i przy wyjściu z zakrętu.

Mustang Mach 1 wygląda szpanersko, ale dodatkowe spoilery, splitter czy charakterystyczna dla tego modelu osłona chłodnicy nie są jedynie złoceniami na pokaz. Przy takich możliwościach układu napędowego każdy element spełnia określona funkcję – przyczynia się zarówno do poprawy parametrów aerodynamicznych, jak i chłodzenia.

Ludzie z Forda podkreślają, że Mach 1 wytwarza o 22 proc. większą siłę docisku aerodynamicznego niż Mustang GT. To zasługa tylnego dyfuzora z Shelby GT500 oraz dłuższej osłony podwozia z żebrami kierującymi strumień powietrza chłodzącego na tarcze hamulcowe. Przedni splitter ukształtowano dla zwiększaniu siły docisku i lepszej przyczepności przy dużych prędkościach, a jednopłatowy tylny spojler dopasowano do właściwości elementów przedniej aerodynamiki, aby zapewnić idealną równowagę siły nośnej.

Mach 1 pod skorupą karoserii skrywa regulowane zawieszenie MagneRide, które pozwala na kontrolę siły tłumienia wykorzystując elektroniczne sterowanie przepływem płynu hydraulicznego w amortyzatorach, dzięki czemu potrafi reagować w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki drogowe. Do tego doszły sztywniejsze przednie sprężyny i stabilizatory. Nowa kalibracja elektrycznego wspomagania kierownicy, ramy pomocnicze oraz elementy łączników przednich, montowane wcześniej w Mustangach Shelby GT350 i GT500, wyostrzają zmysły układu kierowniczego. Mustang Mach 1 dostał także wydajniejszy układ hamulcowy. A na pięcioramienne 19-calowe alufelgi, o pół cala szersze dla obu osi, nawinięto wyczynowe Michelin Pilot Sport 4.

Wnętrze to czerń z aluminiowymi detalami i skórzane sportowe fotele. Stylowe detale nawiązują do klasycznego Mustanga Mach 1. Lewarek manualnej przekładni ma cudowną okrągłą końcówkę. Każdy Mustang Mach 1 jest sygnowany unikatową tabliczką na desce rozdzielczej z seryjnym numerem egzemplarza.

W Polsce Mustang Mach 1 kosztuje od 283 710 zł (10-biegowy automat to dodatkowo 10 tys. zł). Seryjne wyposażenie obejmuje m.in. w 19-calowe alufelgi w unikalnym wzorze Mach 1, skórzaną tapicerkę, aktywny układ wydechowy z 4 końcówkami w stylizacji Mach 1, przedni oraz tylny zderzak z dyfuzorem w stylizacji Mach 1 czy też system nawigacji satelitarnej CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3.2 z kolorowym 8-calowym wyświetlaczem dotykowym. Z listy opcji można wybrać pakiet stylizacyjny Mach 1, który obejmuje dedykowaną częściowo skórzaną tapicerkę, pomarańczowe zaciski hamulcowe oraz pasy na masce oraz bokach nadwozia.