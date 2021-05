Toyota Yaris nowej generacji wykorzystuje napęd hybrydowy, który w całości powstaje na Dolnym Śląsku. To już czwarta odsłona tego duetu spalinowo-elektrycznego, który Japończycy rozwijają od ponad 20 lat. Zespół produkowany wyłącznie w Wałbrzychu jest złożony z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch jednostek elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 12 kg). System generuje 116 KM, czyli o 16 KM więcej niż w poprzedniku. Zdaniem inżynierów poprawa osiągów silnika elektrycznego pozwala na jazdę w trybie EV do prędkości 130 km/h bez konieczności załączania silnika benzynowego. Firma przekonuje też, że hybrydy 4. generacji są o 41 proc. bardziej wydajne od słynnego Priusa z 1997 roku. A w wyniku niskiego zużycia paliwa oraz ogromnej popularności, hybrydy Toyoty pozwoliły do dziś uniknąć emisji ponad 120 mln ton CO 2 do atmosfery. Na papierze wszystko wygląda świetnie, ale jak nowy napęd hybrydowy sprawdza się w codziennym użytkowaniu i w rzeczywistych warunkach drogowych? To sprawdziły dwa zespoły naukowe: Politechniki Poznańskiej i Krakowskiej.

Na przełomie 2020 i 2021 roku eksperci obu uczelni przeprowadzili w warunkach zimowych badania efektywności energetycznej Toyoty Yaris Hybrid 1.5 o mocy 116 KM. Testy zostały przeprowadzone na podstawie obowiązującej procedury WLTP, przewidywanej dla testu RDE. Metoda ta zakłada, iż podczas badań drogowych parametry pojazdu mierzone są na trasie obejmującej odcinek w ruchu miejskim, pozamiejskim oraz autostradowym (każdy z odcinków musi mieć co najmniej 16 km). Udziały procentowe każdego z tych odcinków w całkowitej długości trasy są dokładnie określone, tak aby zachować obiektywność podczas pomiarów.

Jak jeździ Toyota Yaris hybryda?

Wyniki? Podobne. Badacze z Poznania i Krakowa przyznają jednocześnie, że niewielkie rozbieżności mogą być efektem różnych warunków atmosferycznych, ruchu panującego na drodze oraz stylu jazdy kierowców.

Toyota Yaris w Poznaniu i ponad 77 proc. czasu jazdy na prąd

Jeśli wierzyć naukowcom z Politechniki Poznańskiej to, nowy hybrydowy Yaris może nawet przez 77,6 proc. czasu jazdy i na 66,1 proc. pokonanej trasy poruszać się w trybie elektrycznym. Taki wynik badacze uzyskali podczas jazdy po mieście w trybie Eco.

Toyota Yaris Hybrid – Politechnika Poznańska. Udział jazdy na silniku elektrycznym – wyniki tryb ECO Jazda w mieście Trasa podmiejska Cykl mieszany Udział trybu EV w przejechanej trasie 66,1 proc. 41 proc. 37,3 proc. Udział trybu EV w czasie przejazdu 77,6 proc. 41,6 proc. 41,4 proc.

Toyota Yaris hybryda w trybie Power

Do tego także badanie w dynamicznym ustawieniu Power pokazuje, że Yaris Hybrid bardzo często wykorzystuje tryb elektryczny– najlepsze wyniki, jakie uzyskał w mieście, to 76,8 proc. czasu jazdy i 61,1 proc. przejechanej drogi.

Toyota Yaris Hybrid – Politechnika Poznańska. Udział jazdy na silniku elektrycznym – wyniki tryb POWER Jazda w mieście Trasa podmiejska Cykl mieszany Udział trybu EV w przejechanej trasie 66,1 proc. 35,6 proc. 35,9 proc. Udział trybu EV w czasie przejazdu 76,8 proc. 36,2 proc. 41,9 proc.

Badania Politechniki Poznańskiej zostały wykonane zgodnie z warunkami testu RDE i objęły drogi w mieście, poza miastem i na autostradzie. Każdą trasę testowany Yaris pokonał kilkakrotnie w trybie Eco, Standard i Power. Eksperci po uśrednieniu wyników wyliczają, że nowa Toyota z hybrydą z Wałbrzycha uzyskała w trybie elektrycznym 35,5 proc. przejechanej drogi w cyklu mieszanym.

Toyota Yaris hybryda w Krakowie

Z kolei badania Politechniki Krakowskiej wykazały, że w mieście hybrydowy Yaris poruszał się w bezemisyjnym trybie elektrycznym (EV) przez 69,1 proc. czasu jazdy. Na terenach podmiejskich silnik spalinowy był wyłączony przez 57,3 proc. czasu. Średnio samochód korzystał z trybu EV przez 51,9 proc. czasu jazdy.

Pod względem dystansu pokonanego wyłącznie na silniku elektrycznym, Yaris najlepiej wypadł na krakowskich ulicach (54,8 proc.) i na drogach podmiejskich (52,9 proc.). W całym teście przejechał w trybie elektrycznym 23,7 km z 73,04 km, co stanowi 32,5 proc. trasy.

Toyota Yaris Hybrid – Politechnika Krakowska. Udział jazdy na silniku elektrycznym – wyniki tryb NORMAL Jazda w mieście Trasa podmiejska Cykl mieszany Udział trybu EV w przejechanej trasie 54,8 proc. 52,9 proc. 32,5 proc. Udział trybu EV w czasie przejazdu 69,1 proc. 57,3 proc. 51,9 proc.

Toyota Yaris hybryda - jakie spalanie?

– Częste korzystanie wyłącznie z silnika elektrycznego przełożyło się na niskie zużycie paliwa. Hybrydowy Yaris w mieście spalał średnio 4,14 l/100 km, a na terenach podmiejskich 3,62 l/100 km. Średnie zużycie paliwa na całej trasie zimą wyniosło 4,77 l/100 km – wyliczyli naukowcy z Krakowa.

Badania przeprowadzono na trasie o długości 73,04 km w Krakowie, na drogach w okolicach Krakowa oraz na autostradzie, zgodnie ze standardami RDE. Przejazd wyznaczonej trasy zajął 96 minut.

Co ustalili naukowcy z Poznania i Krakowa?

Toyota Yaris hybryda, czyli wyniki testów w pigułce: